Ez már bohózat: az EU állítja a magyaroknak, kint van Kijevben a saját vizsgálóbizottsága, de az ukránok nem találják őket – Szijjártó Péter kiakadt

Magyarország energiabiztonságát két fronton is támadják. Szijjártó Péter élesen bírálta Brüsszelt és Kijevet a Barátság kőolajvezeték ügyében, szerinte csak színlelik a megoldáskeresést.
VG/MTI
2026.03.18, 18:19
Frissítve: 2026.03.18, 18:25

Szijjártó Péter szerint Brüsszel és Ukrajna csak megjátssza, hogy megoldást keres a Barátság kőolajvezeték ügyében, miközben valójában politikai játszmát folytatnak. A külügyminiszter úgy látja, Magyarországot tudatosan próbálják olajblokád alá vonni, és az egész folyamat „ócska színjáték”.

A magyar kormány szerint komoly ellentmondások és félrevezetés övezi a Barátság kőolajvezeték ügyét / Fotó: MOL

Újabb éles hangvételű nyilatkozatot tett közzé Szijjártó Péter, aki szerint a Barátság kőolajvezeték körül zajló események nem mások, mint egy gondosan felépített politikai színjáték. A külgazdasági és külügyminiszter szerdán figyelmeztetett: 

Brüsszel és Ukrajna csak eljátssza, hogy megoldást keres a helyzetre, valójában azonban nincs valódi szándék a probléma rendezésére.

A miniszter szerint az egész folyamat „egy nagy átverés”, amelyben mindkét fél „gátlástalanul hazudik és össze-vissza beszél”. Példaként említette, hogy míg az Európai Bizottság arról tájékoztatta a magyar felet, hogy szakértői delegáció tartózkodik Kijevben vagy legalábbis a helyszínen, addig az ukrán külügyminisztérium szóvivője ennek az ellenkezőjét állította, mondván: nincs tudomásuk ilyen küldöttségről.

Ez az ellentmondás Szijjártó szerint jól mutatja, hogy nincs valódi, komolyan vehető vizsgálat, és az egész „csak egy nagy színjáték”. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy hiába kérte Magyarország és Szlovákia, hogy saját szakértőik is részt vehessenek az esetleges vizsgálatban, ezt Brüsszel elutasította. A külügyminiszter ezt újabb bizonyítéknak nevezte arra, hogy nincs valódi szándék a helyzet tisztázására.

Előre megtervezték a Barátság kőolajvezeték leállítását

A tárcavezető ennél is tovább ment: úgy véli, Brüsszel és Kijev közösen dolgozta ki azt a stratégiát, amelynek célja Magyarország olajellátásának ellehetetlenítése. Megfogalmazása szerint „együtt találták ki azt, hogy Magyarországot olajblokád alá kell vonni”.

Szerinte erről a tervről a Tisza Párt is tájékoztatást kapott, és az olajszállítás akadályozásával kívántak politikai előnyt biztosítani számukra a közelgő választásokon. Ez a vád újabb szintre emeli a konfliktust, hiszen nemcsak gazdasági, hanem belpolitikai befolyásolási kísérletként is értelmezi a történteket.

Szijjártó világossá tette: Magyarország azonnali lépéseket vár. 

A kormány álláspontja szerint a Barátság kőolajvezeték műszakilag működőképes, így semmilyen objektív akadálya nincs annak, hogy újrainduljon a szállítás Szlovákia és Magyarország irányába.

A miniszter zárásként éles hangon üzent: véget kell vetni az „ócska színjátéknak”, és nem lehet félrevezetni a magyarokat. Mint fogalmazott, Magyarország pontosan látja, mi történik, és nem fogja elfogadni, hogy politikai eszközként használják az energiaellátást.

Ukrajna teljes pánikban: Orbán Viktor egy pillanat alatt bedöntötte a legszebb álmukat – hiába ígérte meg az EU, nem lesz semmi a 90 milliárd euróból

Zelenszkij másfél hónapig nem állítaná helyre a tranzitot, de a markát azért tartaná. Orbán Viktor azonban világossá tette a képletet: Brüsszel addig nem adhat egy fillért sem, amíg a Barátság kőolajvezeték nem működik. Az ukrán kormány pedig meglepődött, hogy az EU nem tud kiskapukat találni számukra.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

