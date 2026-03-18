Ez már bohózat: az EU állítja a magyaroknak, kint van Kijevben a saját vizsgálóbizottsága, de az ukránok nem találják őket – Szijjártó Péter kiakadt

Szijjártó Péter szerint Brüsszel és Ukrajna csak megjátssza, hogy megoldást keres a Barátság kőolajvezeték ügyében, miközben valójában politikai játszmát folytatnak. A külügyminiszter úgy látja, Magyarországot tudatosan próbálják olajblokád alá vonni, és az egész folyamat „ócska színjáték”.

A magyar kormány szerint komoly ellentmondások és félrevezetés övezi a Barátság kőolajvezeték ügyét / Fotó: MOL

Újabb éles hangvételű nyilatkozatot tett közzé Szijjártó Péter, aki szerint a Barátság kőolajvezeték körül zajló események nem mások, mint egy gondosan felépített politikai színjáték. A külgazdasági és külügyminiszter szerdán figyelmeztetett:

Brüsszel és Ukrajna csak eljátssza, hogy megoldást keres a helyzetre, valójában azonban nincs valódi szándék a probléma rendezésére.

A miniszter szerint az egész folyamat „egy nagy átverés”, amelyben mindkét fél „gátlástalanul hazudik és össze-vissza beszél”. Példaként említette, hogy míg az Európai Bizottság arról tájékoztatta a magyar felet, hogy szakértői delegáció tartózkodik Kijevben vagy legalábbis a helyszínen, addig az ukrán külügyminisztérium szóvivője ennek az ellenkezőjét állította, mondván: nincs tudomásuk ilyen küldöttségről.

Ez az ellentmondás Szijjártó szerint jól mutatja, hogy nincs valódi, komolyan vehető vizsgálat, és az egész „csak egy nagy színjáték”. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy hiába kérte Magyarország és Szlovákia, hogy saját szakértőik is részt vehessenek az esetleges vizsgálatban, ezt Brüsszel elutasította. A külügyminiszter ezt újabb bizonyítéknak nevezte arra, hogy nincs valódi szándék a helyzet tisztázására.

Előre megtervezték a Barátság kőolajvezeték leállítását

A tárcavezető ennél is tovább ment: úgy véli, Brüsszel és Kijev közösen dolgozta ki azt a stratégiát, amelynek célja Magyarország olajellátásának ellehetetlenítése. Megfogalmazása szerint „együtt találták ki azt, hogy Magyarországot olajblokád alá kell vonni”.

Szerinte erről a tervről a Tisza Párt is tájékoztatást kapott, és az olajszállítás akadályozásával kívántak politikai előnyt biztosítani számukra a közelgő választásokon. Ez a vád újabb szintre emeli a konfliktust, hiszen nemcsak gazdasági, hanem belpolitikai befolyásolási kísérletként is értelmezi a történteket.