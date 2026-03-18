A Bodø/Glimt diadalútja: így lett komoly tényező az európai fociban egy norvég kisváros csapata

Az FK Bodø/Glimt 2018 és 2026 közti nyolcéves időszakban a norvég bajnokság 11. helyén szerénykedő gárdából élcsapattá vált, amely az európai kupaporondon is képes komoly eredményeket elérni. 2020-ban, 2021-ben, 2023-ban és 2024-ben norvég bajnoki címet nyertek, majd a 2024/25-ös szezonban egészen az elődöntőig jutottak az UEFA Európa Ligában. A mostani idényben még erre is rá tudtak tenni egy lapáttal: a Bajnokok Ligája alapszakaszában olyan sztárcsapatokat győztek le, mint a Manchester City vagy az Atlético Madrid, a nyolcaddöntőért vívott rájátszásban pedig a tavalyi ezüstérmes Internazionalét ütötték el a továbbjutástól. Végül a legjobb 16 között a Sporting Lisboa jelentette számukra a végállomást, de az északiak teljesítménye így is megsüvegelendő, és a fentiekből is jól látható, nem puszta fellángolásról, egyszeri bravúrról van szó, az elmúlt évek folyamatos jó szereplése átgondolt, tudatos stratégia, és fegyelmezett, színvonalas sportszakmai-gazdasági munka eredménye.

A Bodø/Glimt játékosai az Inter elleni továbbjutást ünneplik: az idei szezon BL-menetelése 37,3 millió euró bevételt hozott a klubnak/Fotó: AFP

A klub sikereinek fontos pillére a stabil gazdasági háttér, egyik lényeges bevételi forrásuk az átigazolási díjakból származik. 2018 és 2025 között körülbelül 77 millió euró bevételre tettek szert játékoseladásokból, míg ők maguk 34 millió eurót költöttek a transzferpiacon, ez 43 millió eurónyi pluszt hozott az egyesület kasszájába – derül ki a Football Business Journal cikkéből.

A növekedés nem volt egyenletes, a 2023-as évet például mínuszban zárták, utána viszont 2024-ben 2025-ben is sikerült profitot termelni.

A Bodø/Glimt legnagyobb értékű játékoseladásai az elmúlt években

Albert Grønbæk - csapata a Stade Rennais - 15 millió euróért

Faris Moumbagna - Olympique de Marseille - 8 millió euró

Hugo Vetlesen - Club Brugge KV - 7,75 millió euró

Victor Boniface - Royale Union Saint-Gilloise - 6,1 millió euró

Joel Mvuka - FC Lorient - 5,5 millió euró

Mathias Jørgensen - Blackburn Rovers - 4 millió euró

A képlet egyszerű és remekül működik: a saját nevelésű, vagy fiatalon külföldről szerződtetett tehetségeket jó áron továbbadják a francia vagy a belga piacra, és ha ott is jól teljesítenek, elviszi őket valamelyik topbajnokság csapata, a Bodø pedig a következő átigazolás díjából is részesül (Ahogy azt például láthattuk a már Németországban futballozó Boniface esetében).