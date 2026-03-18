A Bodø/Glimt diadalútja: így lett komoly tényező az európai fociban egy norvég kisváros csapata

Az idei futballszezon egyik legnagyobb szenzációját kétségkívül az FK Bodø/Glimt csapata szolgáltatta azzal, hogy a Bajnokok Ligájában egészen a legjobb 16-ig jutott, s közben olyan sztárcsapatokat győzött le, mint az Inter vagy a Manchester City. A norvég gárda BL-tündérmeséje ugyan kedden este a Sporting elleni kieséssel erre az idényre véget ért, de biztosra vehető, hogy fogunk még róluk hallani. A Bodø/Glimt nagy menetelése ugyanis nem a puszta szerencsének köszönhető, ha kicsit jobban megnézzük, rájöhetünk, hogy a bő 40 ezres norvég kisvárosban európa egyik legjobban felépített és kiválóan működő futballprojektjét rakták össze, ahol a sportszakmai tudás kibontakozásához a jól átgondolt gazdasági modell biztosít stabil hátteret.
Gombos Krisztián
2026.03.18, 22:02

Az FK Bodø/Glimt 2018 és 2026 közti nyolcéves időszakban a norvég bajnokság 11. helyén szerénykedő gárdából élcsapattá vált, amely az európai kupaporondon is képes komoly eredményeket elérni. 2020-ban, 2021-ben, 2023-ban és 2024-ben norvég bajnoki címet nyertek, majd a 2024/25-ös szezonban egészen az elődöntőig jutottak az UEFA Európa Ligában. A mostani idényben még erre is rá tudtak tenni egy lapáttal: a Bajnokok Ligája alapszakaszában olyan sztárcsapatokat győztek le, mint a Manchester City vagy az Atlético Madrid, a nyolcaddöntőért vívott rájátszásban pedig a tavalyi ezüstérmes Internazionalét ütötték el a továbbjutástól. Végül a legjobb 16 között a Sporting Lisboa jelentette számukra a végállomást, de az északiak teljesítménye így is megsüvegelendő, és a fentiekből is jól látható, nem puszta fellángolásról, egyszeri bravúrról van szó, az elmúlt évek folyamatos jó szereplése átgondolt, tudatos stratégia, és fegyelmezett, színvonalas sportszakmai-gazdasági munka eredménye.

Bodø/Glimt
A Bodø/Glimt játékosai az Inter elleni továbbjutást ünneplik: az idei szezon BL-menetelése 37,3 millió euró bevételt hozott a klubnak/Fotó: AFP

A klub sikereinek fontos pillére a stabil gazdasági háttér, egyik lényeges bevételi forrásuk az átigazolási díjakból származik. 2018 és 2025 között körülbelül 77 millió euró bevételre tettek szert játékoseladásokból, míg ők maguk 34 millió eurót költöttek a transzferpiacon, ez 43 millió eurónyi pluszt hozott az egyesület kasszájába – derül ki a Football Business Journal cikkéből.

A növekedés nem volt egyenletes, a 2023-as évet például mínuszban zárták, utána viszont 2024-ben 2025-ben is sikerült profitot termelni.

A Bodø/Glimt legnagyobb értékű játékoseladásai az elmúlt években

  •  Albert Grønbæk - csapata a Stade Rennais - 15 millió euróért
  •  Faris Moumbagna - Olympique de Marseille - 8 millió euró
  •  Hugo Vetlesen - Club Brugge KV - 7,75 millió euró
  • Victor Boniface - Royale Union Saint-Gilloise - 6,1 millió euró
  •  Joel Mvuka - FC Lorient - 5,5 millió euró
  •  Mathias Jørgensen - Blackburn Rovers - 4 millió euró

A képlet egyszerű és remekül működik: a saját nevelésű, vagy fiatalon külföldről szerződtetett tehetségeket jó áron továbbadják a francia vagy a belga piacra, és ha ott is jól teljesítenek, elviszi őket valamelyik topbajnokság csapata, a Bodø pedig a következő átigazolás díjából is részesül (Ahogy azt például láthattuk a már Németországban futballozó Boniface esetében).

2024-ig a klub bevételeinek közel fele, 44 százaléka a játékosok értékesítéséből származott.

Az európai kupaszereplés is szépen hoz a konyhára

A másik fontos bevételi pillért az európai kupaszereplésből származó pénzek jelentik: az idei szezonban 37,3 millió eurót kaptak az UEFA-tól a BL-menetelésért. 2024-ben a klub teljes éves bevétele 53,6 millió euró volt, ebből is látható, hogy pénzügyi szempontból is elengedhetetlen, hogy minél jobban teljesítsen a csapat a nemzetközi kupaporondon, de a játékosértékesítésekből befolyó összeget adnak egy olyan fokú stabilitást, hogy egy esetleges gyengébb sportszakmai eredményeket hozó szezon sem jelent gazdasági katasztrófát.

-
Most még az Aspryma Stadionban szurkolnak a Bodø/Glimt drukkerei, de jövőre a tervek szerint már a tízezres új arénában biztathatják a csapatot/Fotó: AFP

Százmillió euróból húznak fel új stadiont, jövőre készülhet el

A befolyó profitot ráadásul jó érzékkel forgatják vissza a klub működésébe, például infrastruktuális fejlesztések formájában. Bejelentették, hogy új stadiont építenek. Az Arctic Arena néven emlegetett létesítmény 100-112 millió euró közötti összegből valósul meg, és várhatóan 2027-re készül majd el, befogadóképessége 10 ezer fő lesz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
