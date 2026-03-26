Warren Buffett figyelmeztetése ma aktuálisabb mint valaha - ezt a három dolgot kell megtenniük a részvénybefektetőknek
Warren Buffett, az omahai mágus, a legendás befektető természeténél fogva mindig optimista volt. Amikor negatív álláspontot képvisel valamivel kapcsolatban, arra érdemes különösen odafigyelni.
Több mint 24 évvel ezelőtt Buffett a Fortune magazinban publikált egy cikket, amely sokak számára hatott a reveláció erejével. A cikkben egy értékelési mutatót ismertetett, amelyet később róla neveztek el – ez a Buffett-indikátor. Ezt úgy számítják ki, hogy
a teljes részvénypiaci kapitalizációt elosztják a bruttó nemzeti termékkel (GNP), amit később a bruttó hazai termék (GDP) váltott fel.
Buffett ugyan elismerte, hogy a mutatónak „vannak bizonyos korlátai”. Viszont azt mondta, hogy „valószínűleg ez a legjobb mérőszám arra, hogy adott pillanatban hol állnak az értékeltségek”.
Buffett figyelmeztetése
Az „omahai varázsló” egy grafikont is mellékelt erről az arányról a cikkben.
- Megjegyezte, hogy 1999-ben és 2000 elején az arány történelmi csúcsra emelkedett.
- Buffett figyelmeztetett: ha az arány megközelíti a 200 százalékot, a befektetők „tűzzel játszanak”.
- Hol áll ma a Buffett-indikátor? 219 százalék fölött.
Buffett Wall Streetnek szóló figyelmeztetése ma hangosabban visszhangzik, mint valaha. Íme három lépés, amelyet a befektetőknek most meg kell fontolniuk – írja a Yahoo Finance.
Növeld a készpénzállományt!
Sok szó esett a Berkshire Hathaway hatalmas készpénzállományáról.
- Amikor Buffett 2025 végén lemondott a konglomerátum vezérigazgatói posztjáról, utódjára, Greg Abelre 373,3 milliárd dollárnyi készpénzt és amerikai államkötvényt hagyott.
- Ez az összeg csak kevéssel marad el a Berkshire 2025 harmadik negyedévének végén elért rekord 381,7 milliárd dolláros készpénzállományától.
- Egyetlen amerikai tőzsdén jegyzett vállalat sem halmozott fel még ennyi készpénzt.
De vajon miért épített Buffett ekkora készpénzállományt? Úgy vélte, ez jobb döntés, mint túlárazott részvényeket vásárolni. A befektetőknek így célszerű megfontolni Buffett példáját. Egy erős készpénzpozíció elegendő „lőport” biztosít arra az esetre, amikor a részvénypiac elkerülhetetlenül jelentősen visszaesik, lehet olcsón bevásárolni.
Vásárolj minőséget diszkontáron
Amikor Buffett átadta az irányítást Abelnek, már 13 egymást követő negyedévben nettó eladó volt a részvénypiacon. Lehet persze, hogy Abel megszakítja ezt a sorozatot, de ez nem tűnik valószínű forgatókönyvnek.
Fontos azonban, hogy Buffett még így is vásárolt egyes részvényeket, miközben csökkentette a Berkshire teljes részvénykitettségét.
Olyan minőségi részvényeket keresett, amelyeket diszkontáron (vagy legalábbis fair értéken) lehetett megvenni.
Ez a stratégia a jelenlegi piaci környezetben a lakossági befektetők számára is észszerű.
Nem kell értékalapú befektetőnek lenni ahhoz, hogy felismerd: érdemes jól működő vállalatok részvényeit megvenni, amikor azok árfolyama gyengélkedik. De vajon találhatók ilyen lehetőségek egy történelmileg magas értékeltségen forgó piacon? Igen.
Jó példa erre (bár nem az egyetlen) a SaaS-részvények közelmúltbeli esése. (Ezek többnyire olyan felhőalapú szoftvercégek, amelyek előfizetéses modellben működnek, erősen a növekedési sztorira építik üzleti stratégiájukat, érzékenyek a kamatkörnyezetre és a mesterségesintelligencia-diszrupciós félelmekre.)
- Sok befektetőt megrémítettek azok a vélemények, amelyek szerint a mesterséges intelligencia felforgathatja a szoftvercégek üzleti modelljeit.
- Bár ez részben igaz lehet, egyes alacsonyabb kockázatú SaaS-vállalatok részvényeit is eladták a pánikszerű hullámban.
- Ez pedig most lehetőséget teremt arra, hogy minőséget vásároljunk kedvezményes áron a technológiai szektorban.
Gondolkodj hosszú távon
Buffett egész pályafutása során következetesen hangsúlyozta a hosszú távú gondolkodás fontosságát. A Berkshire Hathaway 2020-as éves közgyűlésén így fogalmazott:
Nem szabad részvényt vásárolnod, hacsak nem számítasz arra, hogy nagyon hosszú ideig tartod, és pénzügyileg és pszichológiailag is felkészült vagy arra, hogy tartsd – anélkül, hogy folyamatosan az árfolyamot néznéd.
Buffett több mint két évtizeddel ezelőtti figyelmeztetése fényében a hosszú távú gondolkodás a legfontosabb a befektetők számára. Ez segíthet elkerülni a pánikot a turbulens időszakokban. Buffett régi üzlettársa,
Charlie Munger talán a legjobban foglalta össze ezt az elvet: a nagy pénz nem a vételben és az eladásban van, hanem a várakozásban.