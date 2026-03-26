Warren Buffett figyelmeztetése ma aktuálisabb mint valaha - ezt a három dolgot kell megtenniük a részvénybefektetőknek

Warren Buffett, az omahai mágus, a legendás befektető természeténél fogva mindig optimista volt. Amikor negatív álláspontot képvisel valamivel kapcsolatban, arra érdemes különösen odafigyelni.

Több mint 24 évvel ezelőtt Buffett a Fortune magazinban publikált egy cikket, amely sokak számára hatott a reveláció erejével. A cikkben egy értékelési mutatót ismertetett, amelyet később róla neveztek el – ez a Buffett-indikátor. Ezt úgy számítják ki, hogy

a teljes részvénypiaci kapitalizációt elosztják a bruttó nemzeti termékkel (GNP), amit később a bruttó hazai termék (GDP) váltott fel.

Buffett ugyan elismerte, hogy a mutatónak „vannak bizonyos korlátai”. Viszont azt mondta, hogy „valószínűleg ez a legjobb mérőszám arra, hogy adott pillanatban hol állnak az értékeltségek”.

Buffett figyelmeztetése

Az „omahai varázsló” egy grafikont is mellékelt erről az arányról a cikkben.

Megjegyezte, hogy 1999-ben és 2000 elején az arány történelmi csúcsra emelkedett.

Buffett figyelmeztetett: ha az arány megközelíti a 200 százalékot, a befektetők „tűzzel játszanak”.

Hol áll ma a Buffett-indikátor? 219 százalék fölött.

Buffett Wall Streetnek szóló figyelmeztetése ma hangosabban visszhangzik, mint valaha. Íme három lépés, amelyet a befektetőknek most meg kell fontolniuk – írja a Yahoo Finance.

Növeld a készpénzállományt!

Sok szó esett a Berkshire Hathaway hatalmas készpénzállományáról.

Amikor Buffett 2025 végén lemondott a konglomerátum vezérigazgatói posztjáról, utódjára, Greg Abelre 373,3 milliárd dollárnyi készpénzt és amerikai államkötvényt hagyott.

Ez az összeg csak kevéssel marad el a Berkshire 2025 harmadik negyedévének végén elért rekord 381,7 milliárd dolláros készpénzállományától.

Egyetlen amerikai tőzsdén jegyzett vállalat sem halmozott fel még ennyi készpénzt.

De vajon miért épített Buffett ekkora készpénzállományt? Úgy vélte, ez jobb döntés, mint túlárazott részvényeket vásárolni. A befektetőknek így célszerű megfontolni Buffett példáját. Egy erős készpénzpozíció elegendő „lőport” biztosít arra az esetre, amikor a részvénypiac elkerülhetetlenül jelentősen visszaesik, lehet olcsón bevásárolni.