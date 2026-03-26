Warren Buffett

Warren Buffett figyelmeztetése ma aktuálisabb mint valaha - ezt a három dolgot kell megtenniük a részvénybefektetőknek

Az omahai mágus által kidolgozott, a részvények értékeltségét mérő mutató jelenleg a veszélyzónában van. Buffett jó tanácsait ma is érdemes megfogadni.
D. GY.
2026.03.26, 06:02

Warren Buffett, az omahai mágus, a legendás befektető természeténél fogva mindig optimista volt. Amikor negatív álláspontot képvisel valamivel kapcsolatban, arra érdemes különösen odafigyelni.

A Warren Buffett által kidolgozott mutató szerint a veszélyzónában van az amerikai részvények értékeltsége / Fotó: AFP

Több mint 24 évvel ezelőtt Buffett a Fortune magazinban publikált egy cikket, amely sokak számára hatott a reveláció erejével. A cikkben egy értékelési mutatót ismertetett, amelyet később róla neveztek el – ez a Buffett-indikátor. Ezt úgy számítják ki, hogy 

a teljes részvénypiaci kapitalizációt elosztják a bruttó nemzeti termékkel (GNP), amit később a bruttó hazai termék (GDP) váltott fel.

Buffett ugyan elismerte, hogy a mutatónak „vannak bizonyos korlátai”. Viszont azt mondta, hogy „valószínűleg ez a legjobb mérőszám arra, hogy adott pillanatban hol állnak az értékeltségek”.

Buffett figyelmeztetése

Az „omahai varázsló” egy grafikont is mellékelt erről az arányról a cikkben. 

  • Megjegyezte, hogy 1999-ben és 2000 elején az arány történelmi csúcsra emelkedett. 
  • Buffett figyelmeztetett: ha az arány megközelíti a 200 százalékot, a befektetők „tűzzel játszanak”. 
  • Hol áll ma a Buffett-indikátor? 219 százalék fölött.

Buffett Wall Streetnek szóló figyelmeztetése ma hangosabban visszhangzik, mint valaha. Íme három lépés, amelyet a befektetőknek most meg kell fontolniuk – írja a Yahoo Finance.

Növeld a készpénzállományt!

Sok szó esett a Berkshire Hathaway hatalmas készpénzállományáról. 

  • Amikor Buffett 2025 végén lemondott a konglomerátum vezérigazgatói posztjáról, utódjára, Greg Abelre 373,3 milliárd dollárnyi készpénzt és amerikai államkötvényt hagyott. 
  • Ez az összeg csak kevéssel marad el a Berkshire 2025 harmadik negyedévének végén elért rekord 381,7 milliárd dolláros készpénzállományától. 
  • Egyetlen amerikai tőzsdén jegyzett vállalat sem halmozott fel még ennyi készpénzt.

De vajon miért épített Buffett ekkora készpénzállományt? Úgy vélte, ez jobb döntés, mint túlárazott részvényeket vásárolni. A befektetőknek így célszerű megfontolni Buffett példáját. Egy erős készpénzpozíció elegendő „lőport” biztosít arra az esetre, amikor a részvénypiac elkerülhetetlenül jelentősen visszaesik, lehet olcsón bevásárolni.

Vásárolj minőséget diszkontáron

Amikor Buffett átadta az irányítást Abelnek, már 13 egymást követő negyedévben nettó eladó volt a részvénypiacon. Lehet persze, hogy Abel megszakítja ezt a sorozatot, de ez nem tűnik valószínű forgatókönyvnek.

Fontos azonban, hogy Buffett még így is vásárolt egyes részvényeket, miközben csökkentette a Berkshire teljes részvénykitettségét. 

Olyan minőségi részvényeket keresett, amelyeket diszkontáron (vagy legalábbis fair értéken) lehetett megvenni.

Ez a stratégia a jelenlegi piaci környezetben a lakossági befektetők számára is észszerű.

Nem kell értékalapú befektetőnek lenni ahhoz, hogy felismerd: érdemes jól működő vállalatok részvényeit megvenni, amikor azok árfolyama gyengélkedik. De vajon találhatók ilyen lehetőségek egy történelmileg magas értékeltségen forgó piacon? Igen.

Jó példa erre (bár nem az egyetlen) a SaaS-részvények közelmúltbeli esése. (Ezek többnyire olyan felhőalapú szoftvercégek, amelyek előfizetéses modellben működnek, erősen a növekedési sztorira építik üzleti stratégiájukat, érzékenyek a kamatkörnyezetre és a mesterségesintelligencia-diszrupciós félelmekre.) 

  • Sok befektetőt megrémítettek azok a vélemények, amelyek szerint a mesterséges intelligencia felforgathatja a szoftvercégek üzleti modelljeit. 
  • Bár ez részben igaz lehet, egyes alacsonyabb kockázatú SaaS-vállalatok részvényeit is eladták a pánikszerű hullámban. 
  • Ez pedig most lehetőséget teremt arra, hogy minőséget vásároljunk kedvezményes áron a technológiai szektorban.

Gondolkodj hosszú távon

Buffett egész pályafutása során következetesen hangsúlyozta a hosszú távú gondolkodás fontosságát. A Berkshire Hathaway 2020-as éves közgyűlésén így fogalmazott: 

Nem szabad részvényt vásárolnod, hacsak nem számítasz arra, hogy nagyon hosszú ideig tartod, és pénzügyileg és pszichológiailag is felkészült vagy arra, hogy tartsd – anélkül, hogy folyamatosan az árfolyamot néznéd.

Buffett több mint két évtizeddel ezelőtti figyelmeztetése fényében a hosszú távú gondolkodás a legfontosabb a befektetők számára. Ez segíthet elkerülni a pánikot a turbulens időszakokban. Buffett régi üzlettársa, 

Charlie Munger talán a legjobban foglalta össze ezt az elvet: a nagy pénz nem a vételben és az eladásban van, hanem a várakozásban. 

Kapcsolódó

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
