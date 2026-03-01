Fürdeni lehet a készpénzben - ezek a vállalatok a példák rá

A vállalatok által tartott készpénz, a likviditás megőrzése kulcsfontosságú a munkavállalók fizetésének törvények szerinti kiosztásához, a hétköznapi működés finanszírozásához – írja összeállításában az Origo, melyben a tíz legnagyobb készpénztartalékkal rendelkező vállalatot gyűjtötte össze a TradingView adatai alapján.

Óriási, olykor más vállalatok értékeit messze meghaladó készpénztartalékkal rendelkeznek a legnagyobb likviditással rendelkező vállalatok / Fotó: Vémi Zoltán

Készpénz: Warren Buffett vállalata az élen

Amikor a legnagyobb készpénzállománnyal rendelkező vállalatokról van szó – írja a lap –, akkor azokat az eszközöket veszik számba, amelyek a leginkább likvidek, azaz nagyon könnyen és rövid idő alatt pénzzé tehetők:

a tényleges, fizikai formájú, bankjegyekben, érmékben testet öltő készpénzt,

a bankszámlákon pihenő, le nem kötött összegekből álló egyenlegeket, valamint

a rövid lejáratú értékpapírokat, például egyéves lejáratú államkötvényeket.

A jelenlegi top 10-es lista élén a Warren Buffett nevével jelzett Berkshire Hathaway áll, elképesztő, 382 milliárd dolláros készpénzállománnyal. Nagyjából ekkora az éves gazdasági teljesítménye Iránnak, Új-Zélandnak, Portugáliának és egy sor más országnak. Az omahai orákulum néven ismert befektetőguru vállalatát e téren még csak megközelíteni sem sikerült senkinek, a második helyezett feleekkora – persze így is tekintélyes – készpénzállománnyal rendelkezik.

A Berkshire-t követi a kínai állami háttérrel rendelkező pénzügyi konglomerátum, a CITIC, majd a japán Daiwa Securities Group, az ország egyik legnagyobb pénzügyi brókercége.

A top 5 élmezőnyét a Big Tech egy része zárja: az Alphabet (a Google anyacége) 127 milliárd, az Amazon pedig 126 milliárd dollárral rendelkezik. Ezután szolgáltatásaik, cégértékük, ismertségük alapján szintén világviszonylatban is jelentős amerikai vállalatok következnek, olyanok, amelyek termékeit és szolgáltatásait milliárdok használják közvetlenül vagy közvetlenül mindennap. Közéjük ékelődik a kínai technológiai óriás Tencent. A top 10-es listát a koreai Samsung zárja.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.