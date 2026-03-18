Warren Buffett zseniális utolsó húzása: dollármilliárdokat hozott az olajpiaci fogadása – az elhúzódó iráni háborúval is jól jár

Jól jövedelmező búcsúajándékkal lepte meg a legendás értékalapú befektető Warren Buffett saját befektetési cégét, a Berkshire Hathaway-t tavaly év végén. A 96. életévét taposó, az aktív vagyonkezeléstől és a cég éléről nemrég visszavonult omahai orákulum olajpiaci fogadása kétmilliárd dolláros hasznot termelt az iráni háború kirobbanása óta.

Ez a gyorsan elért árfolyamnyereség ugyan eltörpül a befektetési óriás piaci mérete mellett, a 2025-ben elért, 67 milliárd dolláros profitjához képest mégsem tekinthető jelentéktelenek.

Warren Buffett szakértelme még most is aranyat ér

Az energetikai szektorba történő befektetés ráadásul rendkívül hatékony diverzifikációs eszköznek bizonyult, mérsékelve a vállalat befektetési portfóliójának teljes kockázatát, arról nem is beszélve, hogy még rengeteget hozhat a konyhára, ha tartósnak bizonyul a legújabb közel-keleti konfliktus – írja a MarketWatch.

A veterán guru még az előző év végén vett fel nagyobb pozíciót az Occidental Petroleum nevű amerikai olajvállalatban, igaz, visszatekintve némileg rossz időzítéssel, mert a bevásárlást követően lejtőre állt az árfolyam.

Az olajrészvény most, az olajárak elszállását követően azonban jó befektetésnek bizonyult már rövid távon is. Idén már 36 százalékot ralizott az Occidental, az iráni háború február végi kitörése óta pedig bő 10 százalékkal került feljebb a kurzus.

A Berkshire 264,9 millió Occidental-részvényt birtokol, és különböző opciós szerződésekkel további 83,9 millió részvény megvásárlására való joggal rendelkezik rögzített áron a következő néhány évre vonatkozóan. Buffett befektetési cége emellett tavaly év végén megállapodást kötött az Occidental vegyipari üzletágának megvásárlásáról is.

Ezért jó befektetés az Occidental Petroleum

Az amerikai olajvállalat különlegessége, hogy a legtöbb szektortársával ellentétben nem köt fedezeti ügyleteket az olajárra vonatkozóan. Ebből adódóan a részvény nagyon erősen kitett az olaj- és gázárak ingadozásainak, felfelé és lefelé egyaránt.

A jelenlegi helyzetben ez különösen kedvező a Berkshire számára, mivel az olajárak az Irán ellen indított amerikai–izraeli támadások óta a hordónkénti 60 dolláros szintről 100 dollárra drágultak, és jelenleg is 90 dollár fölött áll a jegyzés.