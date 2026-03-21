Milliárdok mennek AI-chipekre, mégsem készül elég: a mesterséges intelligencia újraírja a globális chiphiányt

Az elmúlt években sok szó esett a globális chiphiányról, mely a világjárvány után az autóipartól az elektronikai iparig számos ágazatot érintett. A mostani helyzet azonban más természetű: a chipipar gondja ma már nem általános hiány, hanem az, hogy a mesterséges intelligencia rendszereihez szükséges speciális memóriákból és az ezekhez kapcsolódó fejlett tokozási technológiákból a gyártók egyelőre nem tudnak elegendőt előállítani.

A mesterséges intelligencia gyors terjedése alapjaiban alakította át az adatközpontok hardverigényét. A nagy nyelvi modellek és más generatív rendszerek betanítása, illetve működtetése rendkívül nagy számítási kapacitást igényel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adatközpontokban egyre több nagy teljesítményű grafikus processzor és más gyorsító dolgozik. Ezek a lapkák azonban csak akkor működnek hatékonyan, ha nagyon gyors memóriával párosulnak. Itt lép be a képbe az úgynevezett nagy sávszélességű memória, a HBM.

A kereslet növekedésének ütemét jól mutatja, hogy az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang a hét elején arról beszélt:

a vállalat a következő években legalább 1000 milliárd dollár (nagyjából 360 ezer milliárd forint) értékű mesterségesintelligencia-chipbevétellel számol.

A cég korábban 500 milliárd dolláros (mintegy 180 ezer milliárd forintos) előrejelzést adott 2026 végéig, így az új becslés jelentős emelkedést jelez. A vezető szerint a keresletet egyre inkább az úgynevezett inferencia hajtja, vagyis az, amikor a már betanított modelleket a mindennapi alkalmazásokban futtatják.

Ez azért fontos változás, mert az AI első hulláma még elsősorban a modellek betanításáról szólt. Most azonban egyre több vállalat és felhasználó kezd ténylegesen használni mesterséges intelligenciára épülő rendszereket – például személyes digitális asszisztenseket. Az ilyen alkalmazások folyamatos működtetése újabb és újabb számítási kapacitást igényel, ami tovább növeli az adatközpontok hardverigényét.

A chiphiány legnagyobb oka: nem elég a gyártókapacitás

A HBM lényege, hogy a hagyományos memóriákhoz képest jóval nagyobb adatátviteli sebességet tesz lehetővé, miközben energiahatékonyabb működést biztosít. Ez különösen fontos az AI-rendszereknél, ahol a processzoroknak folyamatosan hatalmas mennyiségű adatot kell mozgatniuk. A technológia azonban bonyolult és drága, a gyártása pedig néhány nagy vállalat kezében összpontosul.