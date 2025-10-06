Történelmi fellépés: húsz év után visszatér Magyarországra Eric Clapton

A többszörös Grammy-díjasEric Clapton hatvanéves pályafutása során eddig egyetlen egyszer játszott Budapesten. Minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa visszatér Budapestre május 2-án, az MVM Dome-ba – közölte a Live Nation.
Emellett a Bushbranch/Surfdog Records bejelentette, hogy kiadja Clapton 1989-es ikonikus Journeyman albumának remasterelt különkiadását, amelyen négy új bónuszszám is szerepel, amelyek az eredeti stúdió felvételekből kerültek elő. A Journeyman: Deluxe Edition című album november 21-én jelenik meg digitális formában, valamint CD-n és LP-n.
A Journeyman: Deluxe Edition új életet lehel a klasszikus albumba, amely három korábban kiadatlan dalt tartalmaz az eredeti felvételekből, valamint egy további bónusz nótát. Az albumon pedig olyan slágerek találhatók, mint a Pretending, a Bad Love és a Running on Faith, olyan vendégekkel, mint George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray és még sokan mások.
„Journeyman (...) ez az, aminek szeretném, hogy ismerjenek; szeretem azt gondolni, hogy mesterember vagyok. Úgy érzem, folyamatosan azon dolgozom, hogy tökéletesítsem mesterségemet” – fogalmazott Eric Clapton.
A jelenleg bejelentett európai koncertek a 2025-ös, sikeres amerikai turné folytatásai, amelynek keretében teltházas koncertet adott többek között a Madison Square Gardenben is. A magyar közönség eddig egyetlen egyszer láthatta Eric Clapton játszani, 2006-ban a Budapest Arénában.
Eric Clapton a világ egyik legikonikusabb zenésze, a Rolling Stone minden idők 100 legjobb gitárosát felvonultató listáján a második helyen áll.
Eric Clapton becsült nettó vagyona 2025-ben 440 millió dollár (több mint 9,6 milliárd forint).
Több mint hat évtizedes karrierje során számos ikonikus számot adott ki, mint például a Layla, a My Father's Eyes és a Tears in Heaven.
Korábban Clapton egyik gitárja összesen 1,27 millió dollárért (közel 423 millió forint) kelt el egy nashville-i árverésen. Ezzel ez lett a valaha árverésen eladott legdrágább Clapton-gitár.
A Julien's aukciósház közölte, hogy Clapton állítólag ezen a gitáron alkotta meg azt a hangzását, amely a zenész alapvető névjegye volt.
