Dízelhiány fenyegeti Európát: egymás után fordulnak más úti cél felé a tankerek

Európa lassan hozzászokhat ahhoz, hogy az üzemanyaggal megrakott, a kontinens felé tartó hajók irányt váltanak, és inkább más kikötők felé indulnak. Először a katari LNG eltűnése után a cseppfolyósított földgázzal megrakott, Európába tartó tankerek váltottak irányt, miután az ázsiai vevők túllicitálták az európai vásárlókat.

A Grand Ace6 dízelt szállít a fedélzetén, de már nem Európa felé / Fotó: WesselFinder

Az LNG után a dízelt is elhappolják Európa orra elől

Hétfőn a Bloomberg már arról számolt be, hogy nemcsak az LNG-tankerek, de a dízelszállítmányok is más úti célt keresnek maguknak, ahogy a Perzsa-öböl térségéből útnak indult utolsó hajók is célba érnek.

A kibontakozó energiaválságban minden importőr kétségbeesetten igyekszik biztosítani az üzemanyag-ellátást, ami az egekbe küldheti az árakat.

A Vortexa és a Bloomberg News adatai szerint most három, dízelt szállító hajó váltott irányt az Atlanti-óceán közepén. Az Aliai Gibraltárba, a Minerva Vaso és a Grand Ace6 pedig Amszterdamba tartott eredetileg, mielőtt délkelet felé fordultak volna. A Grand Ace6 új úti célja most már a togói Lome kikötője, míg a másik két hajó, úgy tűnik, hogy a Jóreménység-fokánál kerülné meg dél felől Afrikát, feltehetően Ázsia felé.

Az irányváltás akkor érkezik, amikor Ázsiában már egyre nagyobb gondot okoz a finomított termékek elérhetősége. A Hormuzi-szoros lezárása miatt az ázsiai finomítók elkezdték lelassítani a feldolgozás ütemét, hogy elkerülhető legyen a kényszerszünet, így azonban az olajtermékekből egyre nagyobb hiány alakulhat ki, tovább növelve a térség árait. Ha a kulcsfontosságú átjáró nem nyílik hamarosan újra, akkor Európa is dízelhiánnyal szembesülhet a következő hetekben.