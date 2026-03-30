BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Dízelhiány fenyegeti Európát: egymás után fordulnak más úti cél felé a tankerek

Ázsiát már elérte az energiaválság, és Európának sincs sok ideje hátra. Az öreg kontinensen dízelből alakulhat ki hiány, ha a Hormuzi-szorost nem sikerül záros határidőn belül újranyitni.
K. B. G.
2026.03.30, 16:29
Frissítve: 2026.03.30, 16:29

Európa lassan hozzászokhat ahhoz, hogy az üzemanyaggal megrakott, a kontinens felé tartó hajók irányt váltanak, és inkább más kikötők felé indulnak. Először a katari LNG eltűnése után a cseppfolyósított földgázzal megrakott, Európába tartó tankerek váltottak irányt, miután az ázsiai vevők túllicitálták az európai vásárlókat.

A Grand Ace6 dízelt szállít a fedélzetén, de már nem Európa felé / Fotó: WesselFinder

Az LNG után a dízelt is elhappolják Európa orra elől

Hétfőn a Bloomberg már arról számolt be, hogy nemcsak az LNG-tankerek, de a dízelszállítmányok is más úti célt keresnek maguknak, ahogy a Perzsa-öböl térségéből útnak indult utolsó hajók is célba érnek. 

A kibontakozó energiaválságban minden importőr kétségbeesetten igyekszik biztosítani az üzemanyag-ellátást, ami az egekbe küldheti az árakat. 

A Vortexa és a Bloomberg News adatai szerint most három, dízelt szállító hajó váltott irányt az Atlanti-óceán közepén. Az Aliai Gibraltárba, a Minerva Vaso és a Grand Ace6 pedig Amszterdamba tartott eredetileg, mielőtt délkelet felé fordultak volna. A Grand Ace6 új úti célja most már a togói Lome kikötője, míg a másik két hajó, úgy tűnik, hogy a Jóreménység-fokánál kerülné meg dél felől Afrikát, feltehetően Ázsia felé.

Az irányváltás akkor érkezik, amikor Ázsiában már egyre nagyobb gondot okoz a finomított termékek elérhetősége. A Hormuzi-szoros lezárása miatt az ázsiai finomítók elkezdték lelassítani a feldolgozás ütemét, hogy elkerülhető legyen a kényszerszünet, így azonban az olajtermékekből egyre nagyobb hiány alakulhat ki, tovább növelve a térség árait. Ha a kulcsfontosságú átjáró nem nyílik hamarosan újra, akkor Európa is dízelhiánnyal szembesülhet a következő hetekben.

Energiaválság
Címoldalról ajánljuk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu