Sokat drágult az olaj, a piac most bizakodik – de meddig jelentenek védelmet Trump megszólalásai?

Az óvatosság jellemezte az olajpiacot csütörtökön is, így az olajárak emelkedése mérsékelt ütemben, de folytatódott, arra utalva, hogy a kereskedők kétkedve fogadják az iráni háború lezárásáról szóló amerikai–iráni tárgyalások hírét.

Az olajárak mindent egybevetve egészen alacsonyan maradtak / Fotó: AFP

A tűzszünet reménye tartja kordában az olajárakat

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy nagyon jól haladó tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok és Irán, ám Teherán szinte azonnal cáfolta az erről szóló híreket. A piacok azonban mégis inkább Trumpnak hittek, így az olajárak továbbra is jelentősen elmaradnak az elnöki bejelentés előtti szinttől. A globális benchmarknak számító Brent árfolyama 110 dollár feletti szintről 100 dollár közelébe csökkent és csütörtökön is csak a 106 dollárt közelítette.

Azonban a világ legfontosabb energiapiaci útvonalának számító Hormuzi-szoros továbbra is le van zárva,

és a Perzsa-öböl partján fekvő országok tárolói csordultig teltek, ami miatt a termelés korlátozására is sor került, míg a különböző kerülőutak csak mérsékelt könnyebbséget jelentenek. Az olajpiac szűkössége ellen egyre több ország igyekszik keresletcsökkentéssel is fellépni, ám a kiesett mennyiség nagysága óriási, a kínálat pedig nem bővíthető gyorsan, miután a globális tartalékkapacitás nagy része is a Hormuzi-szoros elérhetetlen oldalán található.

Így küzd a világ az energiaválság ellen

A kibontakozó energiaválság ellen a világ országai számos módon igyekeznek védekezni, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetésével a következő hónapokban mintegy 400 millió hordónyi stratégiai tartalékokat szabadíthatnak fel, míg az Egyesült Államok mentességet biztosított a szankcionált orosz, sőt iráni olajra is a hiány mérséklése érdekében.

Ezek a lépések ideiglenesen könnyebbséget jelenthetnek, ám a kínálat helyreállítása még a háború lezárása után is heteket vagy akár hónapokat vehet igénybe,

amihez képest az energiaárak még mindig mérsékeltnek nevezhetők. és szaporodnak azok a hangok, melyek szerint az amerikai szóbeli intervenció csak ideig-óráig tudja elnapolni az árak még erőteljesebb elszabadulását – írja a Bloomberg.