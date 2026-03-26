Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
olajár

Sokat drágult az olaj, a piac most bizakodik – de meddig jelentenek védelmet Trump megszólalásai?

Noha kínálati szempontból sokkal nagyobb zavarok történtek, mint az orosz–ukrán háború után, az árak sokkal alacsonyabban maradtak. Az olajárak további emelkedése globális recesszióval fenyeget.
K. B. G.
2026.03.26, 11:05
Frissítve: 2026.03.26, 12:05

Az óvatosság jellemezte az olajpiacot csütörtökön is, így az olajárak emelkedése mérsékelt ütemben, de folytatódott, arra utalva, hogy a kereskedők kétkedve fogadják az iráni háború lezárásáról szóló amerikai–iráni tárgyalások hírét.

olaj, olajkészlet, olajtartalék, olajár
Az olajárak mindent egybevetve egészen alacsonyan maradtak / Fotó: AFP

A tűzszünet reménye tartja kordában az olajárakat

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy nagyon jól haladó tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok és Irán, ám Teherán szinte azonnal cáfolta az erről szóló híreket. A piacok azonban mégis inkább Trumpnak hittek, így az olajárak továbbra is jelentősen elmaradnak az elnöki bejelentés előtti szinttől. A globális benchmarknak számító Brent árfolyama 110 dollár feletti szintről 100 dollár közelébe csökkent és csütörtökön is csak a 106 dollárt közelítette.

Azonban a világ legfontosabb energiapiaci útvonalának számító Hormuzi-szoros továbbra is le van zárva, 

és a Perzsa-öböl partján fekvő országok tárolói csordultig teltek, ami miatt a termelés korlátozására is sor került, míg a különböző kerülőutak csak mérsékelt könnyebbséget jelentenek. Az olajpiac szűkössége ellen egyre több ország igyekszik keresletcsökkentéssel is fellépni, ám a kiesett mennyiség nagysága óriási, a kínálat pedig nem bővíthető gyorsan, miután a globális tartalékkapacitás nagy része is a Hormuzi-szoros elérhetetlen oldalán található.

Így küzd a világ az energiaválság ellen

A kibontakozó energiaválság ellen a világ országai számos módon igyekeznek védekezni, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetésével a következő hónapokban mintegy 400 millió hordónyi stratégiai tartalékokat szabadíthatnak fel, míg az Egyesült Államok mentességet biztosított a szankcionált orosz, sőt iráni olajra is a hiány mérséklése érdekében. 

Ezek a lépések ideiglenesen könnyebbséget jelenthetnek, ám a kínálat helyreállítása még a háború lezárása után is heteket vagy akár hónapokat vehet igénybe, 

amihez képest az energiaárak még mindig mérsékeltnek nevezhetők. és szaporodnak azok a hangok, melyek szerint az amerikai szóbeli intervenció csak ideig-óráig tudja elnapolni az árak még erőteljesebb elszabadulását – írja a Bloomberg.

Az európai földgázárak benchmarkjának számító holland TTF-gáztőzsdén is viszonylag enyhe, 3 százalék körüli volt a drágulás mértéke, az árfolyam 54 euró/megawattóra környékén mozgott, elmaradva a 60 euró fölötti hétfői szinttől, noha a katari LNG-létesítményekben keletkezett kár akár évekig tartó kiesést is okozhat, még az iráni háború lezárása után is. Bár a katari LNG vásárlói főként ázsiai országok, melyek a szén- vagy atomerőművek és a megújulók segítségével oldhatják meg a szállítmányok hiányát, nem zárható ki egy licitháború sem az európai felhasználókkal. Európa pedig fogyasztása jelentős részét a szpot piacról szerzi be, és a tárolók a legutóbbi télen igencsak kiürültek.

Energiaválság

1306 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
