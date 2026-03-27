Európának a reménye is sanyarú: az ázsiaiak épp elszedik az orra elől a gázt, de talán később feladják

Az iráni háború felborítja a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális piacának idei kilátásait, mivel az emelkedő árak, a fő beszállító, Katar export-infrastruktúrájának károsodása és az új ellátási források megteremtésének esetleges késedelme kétségeket vet fel az árérzékeny ázsiai vásárlók korábban várt keresletével kapcsolatban.

A közel-keleti konfliktus előtt az elemzők arra számítottak, hogy a globális LNG-kínálat az idén akár 10 százalékkal, 460-484 millió tonnával is növekedhet, mivel elsősorban az Egyesült Államok és Katar új kapacitásokat teremt, és várhatóan ezzel párhuzamosan növekszik majd a kereslet.

Ezt a prognózist azonban felborította a Hormuzi-szoros lezárása, amely a globálisan felhasznált LNG 20 százalékát eltüntette a piacról, és egy iráni támadás következtében három-öt évre kiesett Katar exportjának 17 százaléka, évi 12,8 millió tonna.

Romlanak a globális kínálati kilátások

A nagy tanácsadó cégek, az S&P Global Energy, az ICIS, a Kpler és a Rystad Energy ezért módosítottak az előrejelzéseken, és

35 millió tonnával csökkentették a globális kínálati kilátásokat.

Ez a mennyiség körülbelül 500 LNG-szállítmánynak felel meg, ami Japán éves importjának a fele, Bangladesét pedig öt évre fedezi.

„Arra számítunk, hogy ez a gázárválság arra késztet majd néhány országot, hogy újragondolja a gázigénye növelését, így az LNG iránti kereslet kevésbé emelkedik majd, mint a háború előtti előrejelzésünk” – idézte a Reuters Lucien Mulberget, az S&P Global Energy elemzőjét.

A cég várakozásai szerint Katar és az Egyesült Arab Emírségek LNG-exportja az idén 33 millió tonnával csökken, és további 19 millió tonnával 2027 és 2029 között, mivel várhatóan csúszik majd

a katari North Field bővítése

és az ADNOC Al Ruvaiszi LNG-projektje.

Brutálisan megugrott az LNG ára

Az ellátási sokk miatt az ázsiai LNG-árak 143 százalékkal megugrottak a háború kezdete óta, és ez már a második jelentős áremelkedés az elmúlt négy évben; az elsőt az Ukrajna elleni orosz invázió okozta.

A katari Rasz Laffan leállításával kiesett a globálisan felhasznált LNG húsz százaléka / Fotó: AFP

Bár egyelőre Ázsiába terelik át az eredetileg Európába szánt LNG-szállítmányokat, a több mint hároméves csúcson lévő, egymillió brit hőegységre (mmBtu) vetített 25,30 dolláros ár jóval meghaladja a 10 dolláros küszöbértéket, amelynél a feltörekvő piaci kereslet fellendül, és

az elemzők szerint az árak 2027-ig ezen a komfortzónán felül maradnak.

A Rabobank arra számít, hogy az ázsiai árak idén átlagosan 16,62 dolláron, 2027-ben pedig 13,60 dolláron maradnak, míg a UBS ennél még magasabbra: az idei évre 23,60 dollárra, a jövő évre pedig 14,50 dollárra emelte az előrejelzését.