Európának a reménye is sanyarú: az ázsiaiak épp elszedik az orra elől a gázt, de talán később feladják

Visszaesik a kínálat és a kereslet is. A feltörekvő ázsiai gazdaságok az LNG jelenlegi árát már nem bírják megfizetni, és ahogy az idő telik, találnak más megoldást. No de addig mi lesz?
M. Cs.
2026.03.27, 08:01

Az iráni háború felborítja a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális piacának idei kilátásait, mivel az emelkedő árak, a fő beszállító, Katar export-infrastruktúrájának károsodása és az új ellátási források megteremtésének esetleges késedelme kétségeket vet fel az árérzékeny ázsiai vásárlók korábban várt keresletével kapcsolatban.

Az LNG olyan drága, hogy az árérzékeny ázsiai vevők már nem tudják megfizetni / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

A közel-keleti konfliktus előtt az elemzők arra számítottak, hogy a globális LNG-kínálat az idén akár 10 százalékkal, 460-484 millió tonnával is növekedhet, mivel elsősorban az Egyesült Államok és Katar új kapacitásokat teremt, és várhatóan ezzel párhuzamosan növekszik majd a kereslet.

Ezt a prognózist azonban felborította a Hormuzi-szoros lezárása, amely a globálisan felhasznált LNG 20 százalékát eltüntette a piacról, és egy iráni támadás következtében három-öt évre kiesett Katar exportjának 17 százaléka, évi 12,8 millió tonna.

Romlanak a globális kínálati kilátások

A nagy tanácsadó cégek, az S&P Global Energy, az ICIS, a Kpler és a Rystad Energy ezért módosítottak az előrejelzéseken, és 

35 millió tonnával csökkentették a globális kínálati kilátásokat.

Ez a mennyiség körülbelül 500 LNG-szállítmánynak felel meg, ami Japán éves importjának a fele, Bangladesét pedig öt évre fedezi.

„Arra számítunk, hogy ez a gázárválság arra késztet majd néhány országot, hogy újragondolja a gázigénye növelését, így az LNG iránti kereslet kevésbé emelkedik majd, mint a háború előtti előrejelzésünk” – idézte a Reuters Lucien Mulberget, az S&P Global Energy elemzőjét.

A cég várakozásai szerint Katar és az Egyesült Arab Emírségek LNG-exportja az idén 33 millió tonnával csökken, és további 19 millió tonnával 2027 és 2029 között, mivel várhatóan csúszik majd 

  • a katari North Field bővítése 
  • és az ADNOC Al Ruvaiszi LNG-projektje.

Brutálisan megugrott az LNG ára

Az ellátási sokk miatt az ázsiai LNG-árak 143 százalékkal megugrottak a háború kezdete óta, és ez már a második jelentős áremelkedés az elmúlt négy évben; az elsőt az Ukrajna elleni orosz invázió okozta.

lng, európai gázár, ras laffan
A katari Rasz Laffan leállításával kiesett a globálisan felhasznált LNG húsz százaléka / Fotó: AFP

Bár egyelőre Ázsiába terelik át az eredetileg Európába szánt LNG-szállítmányokat, a több mint hároméves csúcson lévő, egymillió brit hőegységre (mmBtu) vetített 25,30 dolláros ár jóval meghaladja a 10 dolláros küszöbértéket, amelynél a feltörekvő piaci kereslet fellendül, és 

az elemzők szerint az árak 2027-ig ezen a komfortzónán felül maradnak.

A Rabobank arra számít, hogy az ázsiai árak idén átlagosan 16,62 dolláron, 2027-ben pedig 13,60 dolláron maradnak, míg a UBS ennél még magasabbra: az idei évre 23,60 dollárra, a jövő évre pedig 14,50 dollárra emelte az előrejelzését.

„Rövid távon a piac elsősorban a magasabb árak és a dél-ázsiai kereslet visszaesése révén egyensúlyoz újra” – hangsúlyozta Laura Page, a Kpler LNG Insight vezetője.

A legnagyobb exportőr nem tudja növelni a termelést

Katar LNG-exportjának nagyjából a 80 százaléka Ázsiába irányul, és az árérzékeny vásárlók, például Banglades és India részben azzal reagálnak a válságra, hogy egyre inkább visszaállnak a szénre, míg Pakisztán négynapos munkahét bevezetésével korlátozza az energiafelhasználást.

Az Egyesült Államok ugyan a világ legnagyobb exportőre, de nem tudja pótolni a kiesett katari LNG-t,

mert az üzemei majdnem teljes kapacitáson működnek. Sokat keresnek viszont a válságon, mert annak adják az LNG-t, aki a legtöbbet fizeti érte.

Kína már korábban is csökkentette a függőségét az LNG-től / Fotó: AFP

Új jelentős szereplő lehet majd a világpiacon Argentína, amely a világ legnagyobb palaolaj és -gázkészletével rendelkezik, gyors ütemben fejleszti a kitermelést és az exporthoz szükséges infrastruktúrát, és kész hosszú távon garantálni Európa energiabiztonságát, idén azonban még nyújt megoldást.

Véglegesen csökkenhet az LNG iránti igény

A válság következtében megnőhet a kereslet Ázsiában a hazai energiaalternatívák iránt, ami Sam Reynolds, a zöldenergiára való átállást segítő amerikai Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) LNG-kutatási vezetője szerint azt is jelentheti, hogy véglegesen csökken majd az igény a cseppfolyósított földgázra.

A legnagyobb importőr, Kína már korábban is csökkentette az LNG-től való függőségét. Az import egy évtizeden át gyorsan nőtt, mielőtt Peking a hazai gáztermelésre, a magasabb orosz vezetékes importra és a megújuló energiára helyezte a hangsúlyt.

A hazai gáztermelés folyamatos növekedése, a Szibéria Ereje vezetéken keresztül érkező több gáz és az orosz Arctic LNG 2 projekt folyamatosan növekvő volumene 

bőven ellensúlyozza a katari szállítmányok kiesését,

amelyek Kína mintegy 400 milliárd köbméteres éves gázfelhasználásának 6 százalékát teszik ki.

A kevésbé árérzékeny piacokon azonban, mint például a második és harmadik legnagyobb importőr Japán és Dél-Korea esetében, a háború valószínűleg nem fogja lényegesen megváltoztatni a gázbeszerzési terveket, mivel nincsen jelentős hazai termelésük, és nem férnek hozzá vezetékes gázhoz sem.

„Nem hiszem, hogy megváltozik majd az az alapvető tény, hogy a Közel-Kelet – és különösen Katar – fontos szerepet játszik” – erősítette meg Cugaru Rjoszuke, a legnagyobb japán LNG-vásárló, a JERA vezérigazgatója.

 

