Deviza
EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71% EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34% BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

tiszás energiaterv
energiaválság
vészforgatókönyv
Európai Bizottság
európai gazdaság
olajpiac

Energiaügyi riasztás Brüsszelből: olajpiaci vészforgatókönyveket sürget az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság arra figyelmeztette a tagállamokat, hogy a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt időben, összehangoltan kell felkészülniük az olaj- és üzemanyag-ellátás esetleges zavaraira. Az energiaügyekért felelős uniós biztos szerint ugyanakkor az európai gazdaság ellátásbiztonsága egyelőre garantált.
VG/MTI
2026.03.31, 15:24
Frissítve: 2026.03.31, 15:32

Tekintettel a közel-keleti konfliktusból és a Hormuzi-szoros lezárásából eredő piaci bizonytalanságra, a tagállamoknak időben és összehangoltan szükséges előkészülniük az olaj- és finomított kőolajtermékek ellátásának biztosítására – közölte Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos kedden.

Brüsszel energiaellátási vészhelyzetekre szóló tervek kidolgozására szólított fel / Fotó: Andrej Kuzmin

Brüsszel energiaellátási vészhelyzeti tervek kidolgozására szólított fel

A tagországok energiaügyekért felelős minisztereinek rendkívüli videókonferencia keretében tervezett keddi tanácskozását megelőzően Jorgensen közölte: 

Az Európai Unió ellátásbiztonsága továbbra is garantált, de fel kell készülni a nemzetközi energiakereskedelem elhúzódó zavaraira. Már most cselekedni kell.

A tanácskozásra készülő minisztereknek címzett levélben az uniós biztos a koordináció szükségességét hangoztatta, valamint azt, hogy a tagországok fontolják meg a keresletmegtakarítási intézkedések előmozdítását, különös tekintettel a közlekedési ágazatra. Emlékeztetett továbbá a tagállamok azon kötelezettségére, hogy olajkészleteket tartsanak fenn, és vészhelyzeti terveket dolgozzanak ki az ellátásbiztonságot veszélyeztető incidensek esetére.

Elengedhetetlennek nevezte a felügyeletet, a gyors információmegosztást és a koordinációt, majd leszögezte: a kőolajellátás és az ipar területén bekövetkező kockázatokat vagy lényeges változásokat, beleértve a kereskedelmi készletek csökkenését is, nyomon kell követni, azokról értesíteni az Európai Bizottságot a folyamatos értékelés és az összehangolt fellépés érdekében.

A tagállamoknak tartózkodniuk kell az olyan intézkedések meghozatalától, amelyek 

  • növelhetik az üzemanyag-fogyasztást, 
  • korlátozhatják a kőolajtermékek szabad áramlását vagy 
  • visszatarthatják az uniós finomítói termelést. 

A kőolajtermékek uniós elérhetőségének szavatolására a nem vészhelyzeti finomítói karbantartásokat pedig el kell halasztani – írta.

A bioüzemanyagok elterjedésének növelése segíthet a fosszilis kőolajtermékek helyettesítésében és enyhítheti a piacra nehezedő nyomást – tette hozzá levelében az uniós energiaügyi biztos.

Energiaválság

1334 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
