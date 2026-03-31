Energiaügyi riasztás Brüsszelből: olajpiaci vészforgatókönyveket sürget az Európai Bizottság

Tekintettel a közel-keleti konfliktusból és a Hormuzi-szoros lezárásából eredő piaci bizonytalanságra, a tagállamoknak időben és összehangoltan szükséges előkészülniük az olaj- és finomított kőolajtermékek ellátásának biztosítására – közölte Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos kedden.

Brüsszel energiaellátási vészhelyzetekre szóló tervek kidolgozására szólított fel / Fotó: Andrej Kuzmin

Brüsszel energiaellátási vészhelyzeti tervek kidolgozására szólított fel

A tagországok energiaügyekért felelős minisztereinek rendkívüli videókonferencia keretében tervezett keddi tanácskozását megelőzően Jorgensen közölte:

Az Európai Unió ellátásbiztonsága továbbra is garantált, de fel kell készülni a nemzetközi energiakereskedelem elhúzódó zavaraira. Már most cselekedni kell.

A tanácskozásra készülő minisztereknek címzett levélben az uniós biztos a koordináció szükségességét hangoztatta, valamint azt, hogy a tagországok fontolják meg a keresletmegtakarítási intézkedések előmozdítását, különös tekintettel a közlekedési ágazatra. Emlékeztetett továbbá a tagállamok azon kötelezettségére, hogy olajkészleteket tartsanak fenn, és vészhelyzeti terveket dolgozzanak ki az ellátásbiztonságot veszélyeztető incidensek esetére.

Elengedhetetlennek nevezte a felügyeletet, a gyors információmegosztást és a koordinációt, majd leszögezte: a kőolajellátás és az ipar területén bekövetkező kockázatokat vagy lényeges változásokat, beleértve a kereskedelmi készletek csökkenését is, nyomon kell követni, azokról értesíteni az Európai Bizottságot a folyamatos értékelés és az összehangolt fellépés érdekében.

A tagállamoknak tartózkodniuk kell az olyan intézkedések meghozatalától, amelyek

növelhetik az üzemanyag-fogyasztást,

korlátozhatják a kőolajtermékek szabad áramlását vagy

visszatarthatják az uniós finomítói termelést.

A kőolajtermékek uniós elérhetőségének szavatolására a nem vészhelyzeti finomítói karbantartásokat pedig el kell halasztani – írta.

A bioüzemanyagok elterjedésének növelése segíthet a fosszilis kőolajtermékek helyettesítésében és enyhítheti a piacra nehezedő nyomást – tette hozzá levelében az uniós energiaügyi biztos.