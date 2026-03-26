A Novo Nordisk ma reggeli közleménye szerint sikeresen zárult a vállalat legújabb súlycsökkentő gyógyszerének 2. fázisú tesztje, amit 2-es típusú cukorbetegek részvételével végeztek. Ennek ellenére az amerikai versenytárs még lépéselőnyben van európai riválisával szemben, de a helyzet gyorsan változhat.

Óriások harca: Európa vagy az Egyesült Államok lesz a zsírégetés királya?

Az Eli Lilly hasonló elven működő terméke már a 3. fázisban van és szintén jó eredményeket produkál.

Az európai gyártó új terméke

A Novo Nordisk új készítménye az UBT251 nevű szer, amelyet a dánok a kínai United Biotechnology nevű vállalattal együtt fejlesztenek. A legutóbbi sikeres teszteket is Kínában végezték 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők részvételével.

Az UBT251 egy hármas hatóanyag-tartalmú készítmény (GLP-3), amely az utóbbi években széles körben elterjedt GLP-1 (szemaglutid, például Ozempic) és GLP-1/GIP (tirzepatid, például Mounjaro, Zepbound) típusú gyógyszerekkel szemben hatékonyabb. Az új szer egyszerre három anyagcserét befolyásoló receptor működését szabályozza. Ebből adódóan nagyok az elvárások az új fejlesztéssel kapcsolatban, mind kutatói, mind befektetői oldalról.

A 2. fázisú vizsgálatok során a tesztet egy nagyobb embercsoporton végezték, hogy vizsgálni lehessen a biztonságos adagolást. Az eredmények biztatóak, 24 hét alatt a tesztalanyok körében:

2,16 százalékos vércukorszint, továbbá

9,8 százalékos testsúlycsökkenést értek el.

Ez felülmúlta a két kontrollcsoport eredményét, melyek tagjai placebót és szemaglutid-tartalmú készítményt kaptak.

Az alkalmazott UTB251 egy hosszú hatású, szintetikus peptid, amely hármas agonistaként a GLP-1 (glukagonszerű peptid-1), a GIP (glükózdependens inzulinotrop polipeptid) és a glukagon receptorait célozza.

Globális tesztek és a kínai partner

A Novo Nordisk nemrégiben indított egy új vizsgálatot, melyben az UTB251 tolerálhatóságát és hatásait vizsgálják 330 túlsúlyos résztvevő segítségével. Az elsődleges eredmények 2027-ben várhatók, míg a vállalat 2026 második felében tervezi megkezdeni a szer globális, 2. fázisú tesztjeit 2-es típusú cukorbetegek körében.