Óriások harca: Európa vagy az Egyesült Államok lesz a zsírégetés királya?
A Novo Nordisk ma reggeli közleménye szerint sikeresen zárult a vállalat legújabb súlycsökkentő gyógyszerének 2. fázisú tesztje, amit 2-es típusú cukorbetegek részvételével végeztek. Ennek ellenére az amerikai versenytárs még lépéselőnyben van európai riválisával szemben, de a helyzet gyorsan változhat.
Az Eli Lilly hasonló elven működő terméke már a 3. fázisban van és szintén jó eredményeket produkál.
Az európai gyártó új terméke
A Novo Nordisk új készítménye az UBT251 nevű szer, amelyet a dánok a kínai United Biotechnology nevű vállalattal együtt fejlesztenek. A legutóbbi sikeres teszteket is Kínában végezték 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők részvételével.
Az UBT251 egy hármas hatóanyag-tartalmú készítmény (GLP-3), amely az utóbbi években széles körben elterjedt GLP-1 (szemaglutid, például Ozempic) és GLP-1/GIP (tirzepatid, például Mounjaro, Zepbound) típusú gyógyszerekkel szemben hatékonyabb. Az új szer egyszerre három anyagcserét befolyásoló receptor működését szabályozza. Ebből adódóan nagyok az elvárások az új fejlesztéssel kapcsolatban, mind kutatói, mind befektetői oldalról.
A 2. fázisú vizsgálatok során a tesztet egy nagyobb embercsoporton végezték, hogy vizsgálni lehessen a biztonságos adagolást. Az eredmények biztatóak, 24 hét alatt a tesztalanyok körében:
- 2,16 százalékos vércukorszint, továbbá
- 9,8 százalékos testsúlycsökkenést értek el.
Ez felülmúlta a két kontrollcsoport eredményét, melyek tagjai placebót és szemaglutid-tartalmú készítményt kaptak.
Az alkalmazott UTB251 egy hosszú hatású, szintetikus peptid, amely hármas agonistaként a GLP-1 (glukagonszerű peptid-1), a GIP (glükózdependens inzulinotrop polipeptid) és a glukagon receptorait célozza.
Globális tesztek és a kínai partner
A Novo Nordisk nemrégiben indított egy új vizsgálatot, melyben az UTB251 tolerálhatóságát és hatásait vizsgálják 330 túlsúlyos résztvevő segítségével. Az elsődleges eredmények 2027-ben várhatók, míg a vállalat 2026 második felében tervezi megkezdeni a szer globális, 2. fázisú tesztjeit 2-es típusú cukorbetegek körében.
A Novo Nordisk 2025-ben kötött megállapodást a United Biotechnology nevű vállalattal, melynek értelmében a dán gyógyszergyár egy 200 millió dolláros befektetést követően jogot szerzett az UBT251 fejlesztésére, gyártására és értékesítésére Kína, Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével világszerte.
Az amerikai rivális
Az Eli Lilly amerikai gyógyszeripari vállalat szintén gőzerővel dolgozik egy hármas hatóanyag-tartalmú készítmény kifejlesztésén, és a Novo Nordiskhoz hasonlóan teszteket végzett 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők körében.
Az Eli Lilly Retatrutid nevű készítménye a vállalat március 19-én publikált jelentése értelmében az elvárásoknak megfelelően teljesített. A gyógyszer versenyképesnek tűnik a jelenleg piacon lévő GLP-1 és GLP-1/GIP típusú készítményekkel szemben. A tesztek eredményei egy 40 hetes kezelést követően, 12 mg-os dózis esetén:
- 1,9 százalékos vércukorszint, valamint
- 16,8 százalékos testsúlycsökkenés.
A beszámolók szerint a 40. hétig nem volt megfigyelhető a fogyás ütemének lassulása.
A befektetők ennél magasabb, 25 százalékos fogyást vártak, azonban elemzések szerint az eredmények nem meglepőek, mivel a teszteket cukorbetegeken végezték.
Decemberben az amerikai gyártó egy másik, 3. fázisú vizsgálat eredményéről számolt be, melynek keretén belül túlsúlyos, térdízületi problémákkal küzdő betegek kaptak Retatrutidot. Ebben az esetben a tesztalanyok 28,7 százalékos testsúlycsökkenést produkáltak, valamint 75,8 százalékkal enyhült a fájdalomérzetük.
A pozitív eredményeknek köszönhetően az Eli Lilly még az év vége előtt megkezdi a Retatrutid engedélyeztetési kérelemét az elhízás kezelésére vonatkozóan, a cukorbetegség kezelésére szóló engedélyek megszerzése azonban 2027-re tolódhat.
Nagy harc várható, tegyék meg tétjeiket
Elemzők szerint mind a Novo Nordisk, mind az Eli Lilly erős növekedési potenciállal rendelkezik, azonban az utóbbi időben a két vállalat értékpapírjai ellenkező irányba mozogtak.
Az előző év azonos időszakához mérten az Eli Lilly részvényeinek értéke 4,41 százalékot növekedett, míg a Novo Nordisk papírjai 53,86 százalékos mínuszban vannak.
A fogyasztószerek piacán mindkét vállalat pozíciói stabilak, azonban a helyzet hamarosan változhat az Ozempic indiai szabadalmának lejártát követően, melyről lapunk korábban már beszámolt.
Az amerikai gyógyszergyár hatalmas menetelésen van túl és nemrég elérte az 1000 milliárdos piaci kapitalizációt, ami egyedülálló a szektorban. 2025 első kilenc hónapjában a GLP1/GIP készítmények eladásai együttesen 25 milliárd dolláros bevételt produkáltak, ami több mint a fele a vállalat 46 milliárdos árbevételének az adott időszakban.
A jelenleg piacon lévő fogyasztószerek tekintetében az Eli Lilly termékei jobb eredményeket hoznak a Novo Nordisk gyógyszereinél, ám hamarosan érkezhetnek az új fejlesztések, melyek teljesen átírhatják az erőviszonyokat.
Az amerikai vállalat részvényeinek értéke az elmúlt 5 évben 387 százalékkal emelkedett, de elemzők szerint ez hosszú távon tovább növekedhet.
A Novo Nordisk az elmúlt 12 hónapban gyengén teljesített, melynek oka részben a vetélytárs jó teljesítményében, részben a vállalat vezetésének átalakulásában keresendő. A dán gyógyszergyárnak további nehézségeket okozhat az Ozempic indiai szabadalmának lejárta, azonban a kilátások Warren Buffet szerint továbbra is pozitívak. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a Novo Nordisk értékeltsége alacsony, P/E rátája 11 körül mozog, ezért most beszálló, hosszú távon gondolkodó befektetőknek jó döntés lehet. Ezzel szemben az Eli Lilly esetében a P/E mutató magas, megközelítőleg 40 közeli értéken áll.