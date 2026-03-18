Erre nem számítottak a nyugati gyógyszergyártók, mint a Novo Nordisk: India már nyakukra tette a kést, de Irán megmentheti őket

Az Egyesült Államokban vásárolt generikus gyógyszerek közel fele Indiából származik, az Európai Unióban ez az arányszám pedig a becslések szerint 20 és 30 százalék között mozog. Az Egyesült Államokban az orvosok által felírt gyógyszerek 90 százaléka generikus készítmény, miközben az EU-ban ez 70 százalék. Mindkét piac nagyban függ az indiai beszállítóktól, mivel a viszonteladók a legtöbb termék tekintetében nem rendelkeznek alternatív forrásokkal.

India már meghúzta volna a ravaszt, de Trumpnak köszönhetően időt nyerhet az európai gyógyszeripar / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A generikus gyógyszer olyan készítmény, amely az eredeti gyógyszerrel azonos hatóanyagot, mennyiséget és adagolási formát tartalmaz. Kizárólag az eredeti szer szabadalmának lejárta után hozható forgalomba, ami jellemzően alacsonyabb árat eredményez.

Az iráni konfliktus hatása India gyógyszeriparára

A Hormuzi-szoros lezárása olyan katonai stratégia Irán részéről, melynek nem csupán az energiaárakra van hatása, hanem a globális ellátási láncokban is zavart okoz.

A háború indirekt gazdasági hatásai közül néhány kevésbé nyilvánvaló:

„Az olaj beépül azokba a petrolkémiai alapanyagokba, amelyeket a gyógyszeripar széles körben alkalmaz. Bár az amerikai fogyasztók nem közvetlenül a Perzsa-öböl térségéből vásárolnak gyógyszereket, mégis egy olyan ellátási lánc végén állnak, amely áthalad rajta” − mutat rá Rohit Tripathi ellátásilánc szakértő, a Relex Solutions alelnöke.

Az Indiában gyártott gyógyszerek előállításához szükséges alapanyagok sok esetben az Öböl menti országok logisztikai csomópontjain haladnak keresztül. A kínai vegyianyag-gyártók nagy része az Egyesült Arab Emírségekben tart fent raktárakat, ahonnan az indai megrendelőket is kiszolgálják.

Ha az alapanyagok közvetlenül Kínából érkeznek Indiába, a termelés akkor is erősen függ a Perzsa-öböl térségéből származó petrolkémiai alapanyagoktól

− elemzi a helyzetet Steve Blough, az Infios stratégája.

A szakértő arról is beszél, hogy a Hormuzi-szoros körüli harcok hatásai a sérülékeny ellátási láncokon keresztül a fogyasztókat is negatívan érinthetik.

A generikus gyógyszerek piaca a legsérülékenyebb

„Az üzemanyagárak minden termék árába beépülnek, de a generikus gyógyszerek rendkívül kitettek a jelenlegi folyamatoknak, mivel ezeknek szűk az árrésük” − mondta Marc Kahn, a Nevada Egyetem orvostudományi karának volt dékánja.