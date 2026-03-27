Szurkolóiktól megfosztott focicsapatok világbajnokságát rendezhetik Amerikában – a FIFA hiába lobbizik a vízumkönnyítés mellett

A FIFA nyári amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságára kvalifikált hat nemzeti válogatott és szurkolótábora garantáltan nehéz helyzetbe kerül az illegális bevándorlás miatt szigorított amerikai vízumkiadási rendelkezések miatt. A Trump-adminisztráció minden idők legbefogadóbb sporteseményére készülve ugyanis „vízumkötvény-kísérleti programot” hirdetett ötven országra vonatkozóan, amellyel a nem kívánatos elemek távol tartását akarja elérni.

A Zöld-foki-szigetek lelkes szurkolóinak alapból 15 ezer dollárjukba kerülne, hogy kijussanak válogatottjuk mérkőzéseire – a FIFA nem segít ebben / Fotó: AFP

A program hangsúlyos elemeként akik ezekből a feketelistás országokból üzleti vagy turisztikai vízummal – B-1 és B-2 vízummal – utaznak az Egyesült Államokba, kötvényfizetési kötelezettség alá estek. Azaz egy gyermek esetében 5 ezer dollárt, felnőtt esetében 10 vagy 15 ezer dollárt kell letétbe helyezniük a sportrajongóknak, ha be akarnak lépni az USA területére. Egyszeri alkalommal, ugyanis a vízumok csak ezt teszik lehetővé, miközben a válogatottak egyike-másika a három rendező ország között ingázik, a csoportkör mérkőzéseinek helyszínétől függően.

A FIFA vészhelyzeti megoldáson dolgozik

Egy háromfős családtól 40 ezer dollár körüli óvadékot követel az amerikai külügyminisztérium, nehogy véletlenül ott ragadjanak náluk. Ha időben hazamennek, akkor a pénz visszajár. S hogy még faramucibb legyen a helyzet,

az amerikaiak nem tesznek kivételt magukkal a csapatokkal sem, a labdarúgóknak, a stábnak és vendégeiknek is le kell szurkolniuk a ki tudja hányszor 15 ezer dollárt.

Ez mondjuk egy olyan szegény szövetségnek, mint a Zöld-foki-szigeteké, megterhelő lehet. Az Athletic írása szerint az álláspontok megmerevedtek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) Donald Trumppal legendásan kiváló kapcsolatokat ápoló elnöke, Gianni Infantino sem ért el haladást vagy felmentést ebben az ügyben.

A FIFA-vezér persze elsősorban a válogatottak és stábjuk beengedésének megkönnyítése érdekében lobbizik, az, hogy szurkolóikkal mi lesz, kevéssé érdekli. A kibővített vízumrendelet április 2-tól hatályos.

Trump és Infantino a vb-sorsoláson. A FIFA elnök baráti gesztust kér az amerikai elnöktől. / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Kevesebb mint 80 nappal a világbajnokság előtt a FIFA kétségbeesetten próbálja meggyőzni a Trump-adminisztrációt, hogy a hivatalos küldöttségek esetében tegyenek kivételt, mire a külügyminisztérium közölte, hogy minden vízumkérelmet eseti alapon bírálnak el a tisztviselők. Jelen állás szerint öt nemzeti válogatott, a

Zöld-foki-szigetek,

Szenegál,

Algéria,

Elefántcsontpart

és Tunézia

sportolóit és állampolgárait érinti a kötelező 15 ezer dolláros óvadék ügye, de a napokban kezdődő pótselejtezők miatt még Irak és más országok is érintettek lehetnek. Nem szólva Iránról, amely ellen épp az Egyesült Államok és szövetségese, Izrael indított háborút, s amelynek részvétele emiatt bizonytalanná vált a tornán.