Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
labdarúgó VB
vízummentes beutazás
Gianni Infantino
vízumkényszer
FIFA

Szurkolóiktól megfosztott focicsapatok világbajnokságát rendezhetik Amerikában – a FIFA hiába lobbizik a vízumkönnyítés mellett

Egyelőre hat ország labdarúgó-válogatottjának a szurkolótáborát tizedelheti meg az az amerikai vízumrendelet, amely a szurkolók esetében 15 ezer dollár óvadék letételéhez köti az egyszeri belépést az Egyesült Államok területére. Meghökkentő egyébként, hogy a letétfizetés alól az adott ország labdarúgói és vezetői sem mentesülhetnek. A FIFA a küldöttségek esetében kivételt szeretne kiharcolni Washingtontól, de 80 nappal a nagy torna előtt süket fülekre talált.
Kriván Bence
2026.03.27, 06:11

A FIFA nyári amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságára kvalifikált hat nemzeti válogatott és szurkolótábora garantáltan nehéz helyzetbe kerül az illegális bevándorlás miatt szigorított amerikai vízumkiadási rendelkezések miatt. A Trump-adminisztráció minden idők legbefogadóbb sporteseményére készülve ugyanis „vízumkötvény-kísérleti programot” hirdetett ötven országra vonatkozóan, amellyel a nem kívánatos elemek távol tartását akarja elérni. 

A Zöld-foki-szigetek lelkes szurkolóinak alapból 15 ezer dollárjukba kerülne, hogy kijussanak válogatottjuk mérkőzéseire – a FIFA nem segít ebben /  Fotó: AFP

A program hangsúlyos elemeként akik ezekből a feketelistás országokból üzleti vagy turisztikai vízummal – B-1 és B-2 vízummal – utaznak az Egyesült Államokba, kötvényfizetési kötelezettség alá estek. Azaz egy gyermek esetében 5 ezer dollárt, felnőtt esetében 10 vagy 15 ezer dollárt kell letétbe helyezniük a sportrajongóknak, ha be akarnak lépni az USA területére. Egyszeri alkalommal, ugyanis a vízumok csak ezt teszik lehetővé, miközben a válogatottak egyike-másika a három rendező ország között ingázik, a csoportkör mérkőzéseinek helyszínétől függően. 

A FIFA vészhelyzeti megoldáson dolgozik

Egy háromfős családtól 40 ezer dollár körüli óvadékot követel az amerikai külügyminisztérium, nehogy véletlenül ott ragadjanak náluk. Ha időben hazamennek, akkor a pénz visszajár. S hogy még faramucibb legyen a helyzet, 

az amerikaiak nem tesznek kivételt magukkal a csapatokkal sem, a labdarúgóknak, a stábnak és vendégeiknek is le kell szurkolniuk a ki tudja hányszor 15 ezer dollárt.

Ez mondjuk egy olyan szegény szövetségnek, mint a Zöld-foki-szigeteké, megterhelő lehet. Az Athletic írása szerint az álláspontok megmerevedtek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) Donald Trumppal legendásan kiváló kapcsolatokat ápoló elnöke, Gianni Infantino sem ért el haladást vagy felmentést ebben az ügyben. 

A FIFA-vezér persze elsősorban a válogatottak és stábjuk beengedésének megkönnyítése érdekében lobbizik, az, hogy szurkolóikkal mi lesz, kevéssé érdekli. A kibővített vízumrendelet április 2-tól hatályos. 

Trump és Infantino a vb-sorsoláson. A FIFA elnök baráti gesztust kér az amerikai elnöktől. / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Kevesebb mint 80 nappal a világbajnokság előtt a FIFA kétségbeesetten próbálja meggyőzni a Trump-adminisztrációt, hogy a hivatalos küldöttségek esetében tegyenek kivételt, mire a külügyminisztérium közölte, hogy minden vízumkérelmet eseti alapon bírálnak el a tisztviselők. Jelen állás szerint öt nemzeti válogatott, a

  • Zöld-foki-szigetek,
  • Szenegál,
  • Algéria,
  • Elefántcsontpart
  • és Tunézia

sportolóit és állampolgárait érinti a kötelező 15 ezer dolláros óvadék ügye, de a napokban kezdődő pótselejtezők miatt még Irak és más országok is érintettek lehetnek. Nem szólva Iránról, amely ellen épp az Egyesült Államok és szövetségese, Izrael indított háborút, s amelynek részvétele emiatt bizonytalanná vált a tornán.

A történelem legnagyobb és legnagyszerűbb labdarúgó-világbajnokságának titulált eseményen való fizikai részvétel megnehezítése ellen a színfalak mögött a FIFA is szervezkedik, vészhelyzeti megoldásokon dolgozik, s az óvadékfizetést úgy akarja elkerülni, hogy vízummentes FIFA-meghívót küld az érintett nemzeti szövetségek hivatalos delegációtagjai részére. Ha ezt sem tudja kijárni Infantino a Fehér Házban, annak szakértők szerint súlyos következményei lesznek. A sportrajongóknak pedig marad a tévé és a reklámok

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
