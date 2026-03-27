Szurkolóiktól megfosztott focicsapatok világbajnokságát rendezhetik Amerikában – a FIFA hiába lobbizik a vízumkönnyítés mellett
A FIFA nyári amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságára kvalifikált hat nemzeti válogatott és szurkolótábora garantáltan nehéz helyzetbe kerül az illegális bevándorlás miatt szigorított amerikai vízumkiadási rendelkezések miatt. A Trump-adminisztráció minden idők legbefogadóbb sporteseményére készülve ugyanis „vízumkötvény-kísérleti programot” hirdetett ötven országra vonatkozóan, amellyel a nem kívánatos elemek távol tartását akarja elérni.
A program hangsúlyos elemeként akik ezekből a feketelistás országokból üzleti vagy turisztikai vízummal – B-1 és B-2 vízummal – utaznak az Egyesült Államokba, kötvényfizetési kötelezettség alá estek. Azaz egy gyermek esetében 5 ezer dollárt, felnőtt esetében 10 vagy 15 ezer dollárt kell letétbe helyezniük a sportrajongóknak, ha be akarnak lépni az USA területére. Egyszeri alkalommal, ugyanis a vízumok csak ezt teszik lehetővé, miközben a válogatottak egyike-másika a három rendező ország között ingázik, a csoportkör mérkőzéseinek helyszínétől függően.
A FIFA vészhelyzeti megoldáson dolgozik
Egy háromfős családtól 40 ezer dollár körüli óvadékot követel az amerikai külügyminisztérium, nehogy véletlenül ott ragadjanak náluk. Ha időben hazamennek, akkor a pénz visszajár. S hogy még faramucibb legyen a helyzet,
az amerikaiak nem tesznek kivételt magukkal a csapatokkal sem, a labdarúgóknak, a stábnak és vendégeiknek is le kell szurkolniuk a ki tudja hányszor 15 ezer dollárt.
Ez mondjuk egy olyan szegény szövetségnek, mint a Zöld-foki-szigeteké, megterhelő lehet. Az Athletic írása szerint az álláspontok megmerevedtek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) Donald Trumppal legendásan kiváló kapcsolatokat ápoló elnöke, Gianni Infantino sem ért el haladást vagy felmentést ebben az ügyben.
A FIFA-vezér persze elsősorban a válogatottak és stábjuk beengedésének megkönnyítése érdekében lobbizik, az, hogy szurkolóikkal mi lesz, kevéssé érdekli. A kibővített vízumrendelet április 2-tól hatályos.
Kevesebb mint 80 nappal a világbajnokság előtt a FIFA kétségbeesetten próbálja meggyőzni a Trump-adminisztrációt, hogy a hivatalos küldöttségek esetében tegyenek kivételt, mire a külügyminisztérium közölte, hogy minden vízumkérelmet eseti alapon bírálnak el a tisztviselők. Jelen állás szerint öt nemzeti válogatott, a
- Zöld-foki-szigetek,
- Szenegál,
- Algéria,
- Elefántcsontpart
- és Tunézia
sportolóit és állampolgárait érinti a kötelező 15 ezer dolláros óvadék ügye, de a napokban kezdődő pótselejtezők miatt még Irak és más országok is érintettek lehetnek. Nem szólva Iránról, amely ellen épp az Egyesült Államok és szövetségese, Izrael indított háborút, s amelynek részvétele emiatt bizonytalanná vált a tornán.
A történelem legnagyobb és legnagyszerűbb labdarúgó-világbajnokságának titulált eseményen való fizikai részvétel megnehezítése ellen a színfalak mögött a FIFA is szervezkedik, vészhelyzeti megoldásokon dolgozik, s az óvadékfizetést úgy akarja elkerülni, hogy vízummentes FIFA-meghívót küld az érintett nemzeti szövetségek hivatalos delegációtagjai részére. Ha ezt sem tudja kijárni Infantino a Fehér Házban, annak szakértők szerint súlyos következményei lesznek. A sportrajongóknak pedig marad a tévé és a reklámok.