Nyeresége 85 százalékát kifizeti a hazai osztalékvadászok kedvence – szép summára lehet bejelentkezni

Tavaly megtermelt nyereségének 85 százalékát osztalék formájában visszaosztja az ANY Biztonsági Nyomda, a befektetők így idén is bőkezű részvényesi juttatásra számíthatnak a többi között a hazai hivatalos okmányokat és az országgyűlési választások szavazólapjait is gyártó vállalattól.

Növekvő eredménnyel zárta a 2025-ös évet az ANY Biztonsági Nyomda, bőkezű osztalék érkezik / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A nyomdatársaság a szerdai tőzsdezárást követően tette közzé 2025-ös üzleti jelentését, melyből kiderül, hogy konszolidált nettó árbevétele 2 százalékkal 71,9 milliárd forintra emelkedett.

Ebből a stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek és megoldások árbevétele 39 milliárd forint, hárommilliárd forinttal magasabb, mint a 2024-es bázisérték. Az ANY több papíralapú biztonsági terméket, vízummatricát és útlevelet szállított.

A világ számos országába szállító cégcsoport árbevételében továbbra is meghatározó tényező az export, amely 3,5 milliárd forinttal, 43 milliárd forintra emelkedett.

A társaság EBITDA-ja 8 százalékkal, 14,3 milliárd forintra nőtt, az üzemi eredmény pedig 9 százalékkal, 11,8 milliárd forintra bővült.

Ennyi osztalékot fizet idén az ANY Biztonsági Nyomda

A 8,5 milliárd forintos egész éves nettó eredmény 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ez egy részvényre vetítve 594 forint. A vezetőség ennek 85 százalékát osztalék formájában fizeti ki a tulajdonosoknak.

Az igazgatóság az elért eredmények alapján részvényenként 503 forint osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek, ám mivel a társaság maga is rendelkezik saját részvényállománnyal, amelynek osztaléka szintén a részvényeseket illeti, ezért a kifizetés tényleges összege 519 font lesz. A szerdai záróárfolyam alapján ez 7 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Eseménydús évet zártunk, megünnepeltük tőzsdei jelenlétünk 20 éves jubileumát, folytattuk technológiai fejlesztéseinket, és újabb országokba, távoli kontinensekre jutottak el okmánybiztonsági laboratóriumunk innovatív termékei. A 2025-ös eredményeink megerősítik, hogy a stabil szakmai alapokra épített innováció hosszú távon fenntartható értékteremtést biztosít részvényeseink és partnereink számára egyaránt

– fűzte hozzá a jelentéshez Zsámboki Gábor vezérigazgató.