A boltok is hadrendbe állnak: ez a NATO-tagállam már háborúra készül

Ha Finnország valaha háborús helyzettel szembesülne, Janne Ahtoniemi, az S Group szupermarketlánc kockázatkezelési vezetője pontosan tudná, mit kell tennie – derült ki a BBC riportjából. A szakember feladata az lenne, hogy biztosítsa: az 5,6 milliós ország lakossága elegendő élelmiszerhez jusson még válsághelyzetben is.

A kiskereskedelmi láncoknak is pontos feladataik vannak egy esetleges válság vagy háború idején / Fotó: SariMe

Az S Group részletes vészhelyzeti tervekkel rendelkezik arra az esetre, ha az országot támadás érné – legyen szó katonai konfliktusról vagy akár egy súlyos kibertámadásról. A cél egyértelmű: fenntartani az ellátást és elkerülni a társadalmi zavarokat.

Nemcsak a kiskereskedelem készül:

a védelmi ipar,

a logisztikai cégek

és a kiberbiztonsági vállalatok

is hasonló forgatókönyvekkel rendelkeznek, amelyek válság esetén lépnek életbe.

„Finnország erős ellátásbiztonsága évtizedek óta tartó következetes felkészültségen és képzésen alapul” – mondta Ahtoniemi. Hozzátette: „A vállalatok megértik ezt a nézőpontot és a saját szerepüket benne. Ezért készek az emberek és a vállalatok befektetni az ellátásbiztonságba.” A régió országai,

Finnország,

Svédország,

Norvégia

és Dánia

évtizedek óta az úgynevezett totális védelem modelljét követik, amely a katonai és a civil szféra szoros együttműködésére épül.

A koncepció azóta még nagyobb hangsúlyt kapott, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajna. Finnország azóta tovább erősítette a rendszert, amelyet ma már „átfogó biztonságnak” nevez. A lépések különösen indokoltak annak fényében, hogy az ország 1340 kilométeres közös határral rendelkezik Oroszországgal.

Közös tervezés egy esetleges háborúra

A finn kormány a Társadalmi Biztonsági Stratégia című dokumentumban rögzítette az új irányokat, amely az átfogó biztonság legfontosabb keretét adja. A kritikus vállalatok úgynevezett felkészültségi bizottságokban dolgoznak együtt a hatóságokkal, és rendszeres országos képzéseken vesznek részt.

A felkészülés nemcsak hagyományos háborús helyzetekre terjed ki: a tervek számolnak országos kibertámadással, az élelmiszer- és vízellátás zavarával, illetve a pénzügyi rendszer elleni támadásokkal is.

Ahtoniemi szerint a gyakorlatokon való részvétel komoly erőforrásokat igényel, ugyanakkor elengedhetetlen a működőképesség fenntartásához. Az S Group a nemzeti vészhelyzeti ellátási szervezettel is együttműködik.