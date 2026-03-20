A boltok is hadrendbe állnak: ez a NATO-tagállam már háborúra készül
Ha Finnország valaha háborús helyzettel szembesülne, Janne Ahtoniemi, az S Group szupermarketlánc kockázatkezelési vezetője pontosan tudná, mit kell tennie – derült ki a BBC riportjából. A szakember feladata az lenne, hogy biztosítsa: az 5,6 milliós ország lakossága elegendő élelmiszerhez jusson még válsághelyzetben is.
Az S Group részletes vészhelyzeti tervekkel rendelkezik arra az esetre, ha az országot támadás érné – legyen szó katonai konfliktusról vagy akár egy súlyos kibertámadásról. A cél egyértelmű: fenntartani az ellátást és elkerülni a társadalmi zavarokat.
Nemcsak a kiskereskedelem készül:
- a védelmi ipar,
- a logisztikai cégek
- és a kiberbiztonsági vállalatok
is hasonló forgatókönyvekkel rendelkeznek, amelyek válság esetén lépnek életbe.
„Finnország erős ellátásbiztonsága évtizedek óta tartó következetes felkészültségen és képzésen alapul” – mondta Ahtoniemi. Hozzátette: „A vállalatok megértik ezt a nézőpontot és a saját szerepüket benne. Ezért készek az emberek és a vállalatok befektetni az ellátásbiztonságba.” A régió országai,
- Finnország,
- Svédország,
- Norvégia
- és Dánia
évtizedek óta az úgynevezett totális védelem modelljét követik, amely a katonai és a civil szféra szoros együttműködésére épül.
A koncepció azóta még nagyobb hangsúlyt kapott, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajna. Finnország azóta tovább erősítette a rendszert, amelyet ma már „átfogó biztonságnak” nevez. A lépések különösen indokoltak annak fényében, hogy az ország 1340 kilométeres közös határral rendelkezik Oroszországgal.
Közös tervezés egy esetleges háborúra
A finn kormány a Társadalmi Biztonsági Stratégia című dokumentumban rögzítette az új irányokat, amely az átfogó biztonság legfontosabb keretét adja. A kritikus vállalatok úgynevezett felkészültségi bizottságokban dolgoznak együtt a hatóságokkal, és rendszeres országos képzéseken vesznek részt.
A felkészülés nemcsak hagyományos háborús helyzetekre terjed ki: a tervek számolnak országos kibertámadással, az élelmiszer- és vízellátás zavarával, illetve a pénzügyi rendszer elleni támadásokkal is.
Ahtoniemi szerint a gyakorlatokon való részvétel komoly erőforrásokat igényel, ugyanakkor elengedhetetlen a működőképesség fenntartásához. Az S Group a nemzeti vészhelyzeti ellátási szervezettel is együttműködik.
Kötelező tartalékok, működő rendszer
A rivális Kesko szupermarketlánc hasonló szerepet vállal. „Mi is ki akarjuk venni a részünket abból, hogy a finn társadalom a körülményektől függetlenül minden nap működőképes legyen” – mondta Jyrki Tomminen, a Kesko vezetője. A vállalatok közös vészhelyzeti tervekkel és gyakorlatokkal készülnek a különböző krízisekre.
A rendszer fontos eleme, hogy a cégek jogszabály alapján stratégiai készleteket tartanak fenn olyan alapvető termékekből, mint a liszt, a cukor vagy az étolaj.
Ezeket speciális raktárakban, illetve föld alatti, tartalék áramforrásokkal ellátott létesítményekben tárolják. A brit lap megszólaltatta Tom Woolmore biztonságpolitikai szakértőt is, aki szerint Finnországban a társadalmi részvétel is kulcsfontosságú: minden felnőtttől elvárják, hogy hozzájáruljon a nemzetvédelemhez – és ez nem elméleti, hanem a gyakorlatban is működő rendszer.
Nem csak a szupermarketek készülődnek: Finnország a biztonságpolitikai mozgásterét is bővíti, és ennek részeként felülvizsgálná azt a korábbi szabályozást, amely tiltja a nukleáris fegyverek befogadását az ország területén. A BBC beszámolója szerint ez nem azt jelenti, hogy Finnország atomfegyvereket telepítene, hanem azt, hogy megszüntetné a teljes tiltást, és ezzel rugalmasabban tudna illeszkedni a NATO elrettentési stratégiájához.
