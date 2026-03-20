A boltok is hadrendbe állnak: ez a NATO-tagállam már háborúra készül

Finnországban a kiskereskedelmi láncoknak is pontos feladataik vannak egy esetleges válság vagy háború idején. A „totális védelem” rendszerében a boltok kulcsszerepet játszanak az ellátás fenntartásában és a társadalmi stabilitás megőrzésében. A vállalatok közös háborús vészhelyzeti tervekkel és gyakorlatokkal készülnek a különböző krízisekre.
2026.03.20, 16:01

Ha Finnország valaha háborús helyzettel szembesülne, Janne Ahtoniemi, az S Group szupermarketlánc kockázatkezelési vezetője pontosan tudná, mit kell tennie – derült ki a BBC riportjából. A szakember feladata az lenne, hogy biztosítsa: az 5,6 milliós ország lakossága elegendő élelmiszerhez jusson még válsághelyzetben is.

A kiskereskedelmi láncoknak is pontos feladataik vannak egy esetleges válság vagy háború idején / Fotó: SariMe

Az S Group részletes vészhelyzeti tervekkel rendelkezik arra az esetre, ha az országot támadás érné – legyen szó katonai konfliktusról vagy akár egy súlyos kibertámadásról. A cél egyértelmű: fenntartani az ellátást és elkerülni a társadalmi zavarokat.

Nemcsak a kiskereskedelem készül:

  • a védelmi ipar,
  • a logisztikai cégek
  • és a kiberbiztonsági vállalatok

is hasonló forgatókönyvekkel rendelkeznek, amelyek válság esetén lépnek életbe.

„Finnország erős ellátásbiztonsága évtizedek óta tartó következetes felkészültségen és képzésen alapul” – mondta Ahtoniemi. Hozzátette: „A vállalatok megértik ezt a nézőpontot és a saját szerepüket benne. Ezért készek az emberek és a vállalatok befektetni az ellátásbiztonságba.” A régió országai,

  • Finnország,
  • Svédország,
  • Norvégia
  • és Dánia

évtizedek óta az úgynevezett totális védelem modelljét követik, amely a katonai és a civil szféra szoros együttműködésére épül.

A koncepció azóta még nagyobb hangsúlyt kapott, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajna. Finnország azóta tovább erősítette a rendszert, amelyet ma már „átfogó biztonságnak” nevez. A lépések különösen indokoltak annak fényében, hogy az ország 1340 kilométeres közös határral rendelkezik Oroszországgal.

Közös tervezés egy esetleges háborúra

A finn kormány a Társadalmi Biztonsági Stratégia című dokumentumban rögzítette az új irányokat, amely az átfogó biztonság legfontosabb keretét adja. A kritikus vállalatok úgynevezett felkészültségi bizottságokban dolgoznak együtt a hatóságokkal, és rendszeres országos képzéseken vesznek részt.

A felkészülés nemcsak hagyományos háborús helyzetekre terjed ki: a tervek számolnak országos kibertámadással, az élelmiszer- és vízellátás zavarával, illetve a pénzügyi rendszer elleni támadásokkal is.

Ahtoniemi szerint a gyakorlatokon való részvétel komoly erőforrásokat igényel, ugyanakkor elengedhetetlen a működőképesség fenntartásához. Az S Group a nemzeti vészhelyzeti ellátási szervezettel is együttműködik.

Kötelező tartalékok, működő rendszer

A rivális Kesko szupermarketlánc hasonló szerepet vállal. „Mi is ki akarjuk venni a részünket abból, hogy a finn társadalom a körülményektől függetlenül minden nap működőképes legyen” – mondta Jyrki Tomminen, a Kesko vezetője. A vállalatok közös vészhelyzeti tervekkel és gyakorlatokkal készülnek a különböző krízisekre.

A rendszer fontos eleme, hogy a cégek jogszabály alapján stratégiai készleteket tartanak fenn olyan alapvető termékekből, mint a liszt, a cukor vagy az étolaj.

Ezeket speciális raktárakban, illetve föld alatti, tartalék áramforrásokkal ellátott létesítményekben tárolják. A brit lap megszólaltatta Tom Woolmore biztonságpolitikai szakértőt is, aki szerint Finnországban a társadalmi részvétel is kulcsfontosságú: minden felnőtttől elvárják, hogy hozzájáruljon a nemzetvédelemhez – és ez nem elméleti, hanem a gyakorlatban is működő rendszer.

Nem csak a szupermarketek készülődnek: Finnország a biztonságpolitikai mozgásterét is bővíti, és ennek részeként felülvizsgálná azt a korábbi szabályozást, amely tiltja a nukleáris fegyverek befogadását az ország területén. A BBC beszámolója szerint ez nem azt jelenti, hogy Finnország atomfegyvereket telepítene, hanem azt, hogy megszüntetné a teljes tiltást, és ezzel rugalmasabban tudna illeszkedni a NATO elrettentési stratégiájához.

