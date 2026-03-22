Százféle dolog készül egy hordó kőolajból, de az üzemanyag a legfontosabb
A kőolajat elsősorban különféle üzemanyagokká finomítják, amelyek a közlekedést és az alapvető energiaszolgáltatásokat működtetik. Ez a szegmens döntő az alapegységnek tekintett, egy hordó kőolaj hasznosulásának szempontjából: az energiahordozó több mint 85 százalékából üzemanyag készül, például benzin, dízel, valamint szénhidrogén-gázfolyadékok (HGL-ek) – ilyen például a propán és a bután. A szállítás, fűtés és főzés során felhasznált üzemanyagként betöltött szerepük mellett a HGL-ek alapanyagként is szolgálnak a vegyipar számára. Ezekből készülnek például vegyi anyagok, műanyagok és szintetikus gumik, valamint a motorbenzinek előállításához használt adalékanyagok – mutatja be cikkében az Origo.
Hordótól a tankerig – számtalan módon hasznosul a kőolaj
A lap cikkében felidézi, hogy az iráni háború kapcsán fokozott figyelem hárul a kőolajra, melyből a becslések szerint február 28-tól, az Irán ellen indított csapások napjától számítva március 9-ig körülbelül 150 millió hordó kőolaj esett ki a világpiacról az ellátási bizonytalanság és a Hormuzi-szoroson való szállítások leállításának következtében.
Viszonyításként: a magyarországi stratégiai kőolajtartalékból eddig felszabadított 250 ezer tonna kb. 1,8-1,9 millió hordónak felel meg.
Ugyanakkor a kőolajipar nem pusztán az energiaiparhoz kapcsolódik, hiszen a kőolajat rengeteg területen hasznosítják. Például az egyik felhasználási terület a tágan értelmezett építőipar. A kőolaj nemcsak járműveinket hajtja, hanem az utakban is megtalálható. A finomított kőolaj körülbelül 4 százaléka aszfaltként hasznosul, amelyet beton előállításához, valamint különféle tömítő- és szigetelőanyagok gyártásához használnak.
Bár a közlekedésben és az energiaiparban használt üzem- és fűtőanyagok adják a finomított termékek legnagyobb részét, számos mindennapi alapanyag – például a viasz és a műanyag – szintén a kőolajtól függ. A finomított termékek körülbelül 10 százalékát
- műanyagok,
- kozmetikumok, és
- textíliák előállítására használják.
Így egyetlen hordó kőolajból meglepően sokféle hétköznapi termék készülhet.
A személyes higiéniai és kozmetikai termékek, például a smink vagy a sampon szintén kőolajszármazékokat tartalmaznak. Ugyanez igaz számos egészségügyi eszközre is, például az infúziós tasakokra vagy bizonyos gyógyszerekre. A modern élet egészen másképp nézne ki kőolaj nélkül.
Az alábbi táblázatban szereplő tipikus arányok mutatják, hányféle módon és milyen arányban hasznosul egy hordó kőolaj, melyik finomított kőolajtermék milyen arányt képvisel azon belül:
|Finomított kőolajtermék
|Egy hordónyi olajon belül az arány
|Benzin
|42,7 százalék
|Dízel
|27,4 százalék
|Repülőgép-üzemanyag (kerozin)
|5,8 százalék
|Nehéz fűtőolaj
|5,0 százalék
|Aszfalt
|4,0 százalék
|Könnyű fűtőolaj
|3,0 százalék
|Szénhidrogén-gázfolyadékok
|2,0 százalék
|Egyéb termékek
|10,1 százalék
A kőolaj felhasználási arányaiban a fentiekhez képest lehetnek eltérések olajfajtától függően, de a felhasználási arányok érzékeltetésére, egymáshoz képesti nagyságára megfelelő irányjelzők az iménti táblázat adatai.
