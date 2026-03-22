Százféle dolog készül egy hordó kőolajból, de az üzemanyag a legfontosabb

A kőolajat elsősorban különféle üzemanyagokká finomítják, amelyek a közlekedést és az alapvető energiaszolgáltatásokat működtetik. Ez a szegmens döntő az alapegységnek tekintett, egy hordó kőolaj hasznosulásának szempontjából: az energiahordozó több mint 85 százalékából üzemanyag készül, például benzin, dízel, valamint szénhidrogén-gázfolyadékok (HGL-ek) – ilyen például a propán és a bután. A szállítás, fűtés és főzés során felhasznált üzemanyagként betöltött szerepük mellett a HGL-ek alapanyagként is szolgálnak a vegyipar számára. Ezekből készülnek például vegyi anyagok, műanyagok és szintetikus gumik, valamint a motorbenzinek előállításához használt adalékanyagok – mutatja be cikkében az Origo.

Hordótól a tankerig – számtalan módon hasznosul a kőolaj

A lap cikkében felidézi, hogy az iráni háború kapcsán fokozott figyelem hárul a kőolajra, melyből a becslések szerint február 28-tól, az Irán ellen indított csapások napjától számítva március 9-ig körülbelül 150 millió hordó kőolaj esett ki a világpiacról az ellátási bizonytalanság és a Hormuzi-szoroson való szállítások leállításának következtében.

Viszonyításként: a magyarországi stratégiai kőolajtartalékból eddig felszabadított 250 ezer tonna kb. 1,8-1,9 millió hordónak felel meg.

Ugyanakkor a kőolajipar nem pusztán az energiaiparhoz kapcsolódik, hiszen a kőolajat rengeteg területen hasznosítják. Például az egyik felhasználási terület a tágan értelmezett építőipar. A kőolaj nemcsak járműveinket hajtja, hanem az utakban is megtalálható. A finomított kőolaj körülbelül 4 százaléka aszfaltként hasznosul, amelyet beton előállításához, valamint különféle tömítő- és szigetelőanyagok gyártásához használnak.

Bár a közlekedésben és az energiaiparban használt üzem- és fűtőanyagok adják a finomított termékek legnagyobb részét, számos mindennapi alapanyag – például a viasz és a műanyag – szintén a kőolajtól függ. A finomított termékek körülbelül 10 százalékát

műanyagok,

kozmetikumok, és

textíliák előállítására használják.

Így egyetlen hordó kőolajból meglepően sokféle hétköznapi termék készülhet.