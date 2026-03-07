Egész napra leáll az egyik legforgalmasabb európai repülőtér

Arra is figyelmeztettek, hogy a repülőtéri sztrájk miatt az érkező járatoknál is fennakadásokra kell számítani a brüsszeli repülőtéren – hívja fel a figyelmet az Origo.

A jövő héten egynapos sztrájk lesz a brüsszeli repülőtéren / Fotó: Reginald Mathalone / AFP

Tavaly hétszer voltak sztrájkok a brüsszeli repülőtéren

A repülőtér tájékoztatása szerint a demonstrációhoz kapcsolódóan számos biztonsági alkalmazott és földi kiszolgáló dolgozó sztrájkba lép. A The Brussels Times is beszámolt arról, hogy emiatt

az üzemeltető - az utasok és a személyzet biztonságának garantálása, valamint a hosszú sorok elkerülése érdekében - minden induló utasszállító járatot törölt március 12-re.

A döntés hasonló intézkedéseket követ, amelyekre tavaly is többször sor került sztrájkok miatt. A légitársaságok közvetlenül értesítik az utasokat a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A repülőtér adatai szerint 2025-ben hét alkalommal okozott fennakadást a légi közlekedésben olyan szakszervezeti akció, amely nem közvetlenül a repülőtér ellen irányult.

Ezek következtében mintegy 2400 járatot töröltek, és 275 ezerrel kevesebb utas fordult meg a brüsszeli légikikötőben.

A Zaventemben működő és a repülőtér forgalmának legnagyobb részét bonyolító Brussels Airlines közölte: a sztrájk jelentős hatással lesz a működésére.

