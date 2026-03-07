Deviza
EUR/HUF392,62 0% USD/HUF337,84 0% GBP/HUF452,49 -0,09% CHF/HUF434,59 -0,09% PLN/HUF91,89 0% RON/HUF77,08 0% CZK/HUF16,09 0% EUR/HUF392,62 0% USD/HUF337,84 0% GBP/HUF452,49 -0,09% CHF/HUF434,59 -0,09% PLN/HUF91,89 0% RON/HUF77,08 0% CZK/HUF16,09 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sztrájk
zaventem
brüsszeli repülőtér
repülőtér
utas

Egész napra leáll az egyik legforgalmasabb európai repülőtér

Jövő hét csütörtökön országos szakszervezeti sztrájk miatt nem indulnak utasszállító járatok a brüsszeli repülőtérről, és az érkező járatoknál is fennakadások lehetnek.
Világgazdaság
2026.03.07, 07:48

Arra is figyelmeztettek, hogy a repülőtéri sztrájk miatt az érkező járatoknál is fennakadásokra kell számítani a brüsszeli repülőtéren – hívja fel a figyelmet az Origo.

brüsszeli repülőtér, Spirit Airlines fapados légitársaságközlekedés, repülőgép, Airbus
A jövő héten egynapos sztrájk lesz a brüsszeli repülőtéren / Fotó: Reginald Mathalone / AFP

Tavaly hétszer voltak sztrájkok a brüsszeli repülőtéren

A repülőtér tájékoztatása szerint a demonstrációhoz kapcsolódóan számos biztonsági alkalmazott és földi kiszolgáló dolgozó sztrájkba lép. A The Brussels Times is beszámolt arról, hogy emiatt 

az üzemeltető - az utasok és a személyzet biztonságának garantálása, valamint a hosszú sorok elkerülése érdekében - minden induló utasszállító járatot törölt március 12-re.

A döntés hasonló intézkedéseket követ, amelyekre tavaly is többször sor került sztrájkok miatt. A légitársaságok közvetlenül értesítik az utasokat a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A repülőtér adatai szerint 2025-ben hét alkalommal okozott fennakadást a légi közlekedésben olyan szakszervezeti akció, amely nem közvetlenül a repülőtér ellen irányult. 

Ezek következtében mintegy 2400 járatot töröltek, és 275 ezerrel kevesebb utas fordult meg a brüsszeli légikikötőben.

A Zaventemben működő és a repülőtér forgalmának legnagyobb részét bonyolító Brussels Airlines közölte: a sztrájk jelentős hatással lesz a működésére.

Az elmúlt időszakban több alkalommal is voltak munkabeszüntetések Európa repülőterein – erről itt olvashat bővebben.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu