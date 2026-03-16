Elképesztő háborús felár: a Hormuzi-szorosban rakéták, aknák és biztosítási sokk bénítja a kereskedelmet – heteken belül drágulhat a bevásárlás

A rakétafenyegetések, a megugró biztosítási díjak és a felfüggesztett hajóutak átrajzolják azt a kereskedelmet, amely korábban a Hormuzi-szoroson haladt át. Normális esetben a világ olajkereskedelmének nagyjából 20 százaléka és a globális műtrágyaellátás 30 százaléka haladna át rajta. Az iráni háború kitörése óta azonban alig ment át kereskedelmi jármű a szoroson. Ennek hatását pedig a fogyasztók heteken belül megérzik – mutat rá az Euronews.

Az iráni háború miatt szinte leállt a Hormuzi-szoroson átmenő kereskedelmi hajóforgalom. Aki azonban mégis átkelne, Irán célba veheti / Fotó: HANDOUT / AFP

Éppen ezért a szűk vízi útvonalat, amely a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel és a világ többi részével összeköti, még soha nem kísérte ekkora figyelem. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen. A perzsa állam cserébe a közel-keleti országokat lövi és lezárta a Hormuzi-szorost.

Az iráni rakétatámadások, az aknafenyegetések és a haditengerészeti mozgósítások drasztikusan visszavetették a hajózást, felhajtották a biztosítási költségeket és válságüzemmódba kényszerítették az energiapiacokat.

Megugrottak a biztosítási díjak a Hormuzi-szoroson átkelő hajóknak

A válság előtt a háborús kockázati biztosítás egy, az öblön áthaladó hajóra a hajó értékének 0,02–0,05 százaléka volt. A harcok kezdete óta a díjak állítólag a hajó értékének 0,5–1 százalékára vagy annál is magasabbra ugrottak.

A Hormuzi-szoroson áthaladó hajók háborús kockázati biztosításának díjai drámaian megugrottak az iráni háború kezdete óta; a díjak 200–300 százalékkal emelkedtek, ami hosszú távon fenntarthatatlan.

Ez azt jelenti, hogy egy 120 millió dollár értékű tanker esetében a korábbi, nagyjából 40 ezer dolláros normál díj egyetlen útért most 600 ezer és 1,2 millió dollár közé emelkedne.

Az árak megugrásának tovagyűrűző hatásai miatt ezt a fogyasztók heteken belül megérezhetik a benzinkúton vagy a szupermarketben.

Az olaj ára rögtön megugrott a tőzsdén, ami napok alatt megjelentek a benzinkutakon is. Mivel a kormány védett ára vezetett be egy hete, a magyar autósok így annyiból szerencsések, hogy a biztosítási díjak miatti emelkedést ők már nem érzik meg tankoláskor.

Ezek a nyomások már felhajtották a tankerszállítási fuvardíjakat, és ahogy ezek a költségek végiggyűrűznek a finomítók inputjain és a logisztikai láncokon, végül magasabb üzemanyagárak formájában jutnak el a fogyasztókhoz

– mondta az Euronewsnak Marco Forgione, a brit Chartered Institute of Export and International Trade igazgatója.