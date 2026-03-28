Erős vihar pusztított Zágrábban és Horvátország más részein péntek este. Zágrábban azt kérik a lakosoktól, hogy ne hagyják el otthonukat szombat délig – írja az Index.hr. A hurrikánszerű szél Magyarország is tombol péntek este óta.

Horvátországban is brutális pusztítást végzett a hurrikánszerű szél: kidőlt fák, lezárt autópályák – „Ez százévente egyszer történik meg”

Luka Korlaet, Zágráb alpolgármestere reggel azt nyilatkozta, hogy Zágrábban nyugodtabb volt az éjszaka, de a szél továbbra is erős széllökésekben fújt.

A mentőszolgálatok folytatták a fák és ágak eltávolítását az utakról, tegnap este nagyszabású műveletet végeztek a főutakon és a városközpontban. Köszönjük szépen, mert a főutak és a központ úgy néztek ki, mintha letarolták volna őket

– mondta Korlaet.

Az alpolgármester azt kérte a lakosoktól, hogy szombat 12 óráig ne hagyják el az otthonukat.

Tájékoztatása szerint a viharban 39 óvoda és 43 iskola sérült meg, ezek közül három jelentős károkat szenvedett.

Több autópálya-szakasz és komp is zárva van

A viharos szél miatt lezárták:

az A1-es autópályát a Sveti Rok és a Posedarje kereszteződés között,

az adriai autópályát Karlobag és Sveta Marija Magdalena között,

a Maslenica–Zaton Obrovacki államutat,

valamint a pagi hidat minden járműcsoport számára.

Jelenleg nincs szabad közúti útvonal a pótkocsis teherautók és a félpótkocsis nyerges vontatók számára az ország belsejéből Dalmáciába és vissza. A szél miatt a Sumartin–Makarska, Prizna–Zigljen és Vis–Split kompjáratok, valamint a Pula–Zadar–Pula és Novalja–Rab–Rijeka katamaránvonalak zárva tartanak.

Ilyet még nem láttak a meteorológusok Horvátországban

Az Állami Hidrometeorológiai Intézet jelentése szerint a március 27-én, pénteken Zágrábban feljegyzetthez hasonló, óránként 115 kilométer per óránál nagyobb széllökések százévente történnek meg.

A zágrábi vihar idején péntek reggel mért átlagos szélsebesség 55 kilométer per órás volt,

míg a Zágráb–Sokolovac állomáson 120,6 kilométer per órás hurrikán erejű szelet is mértek, ami száz éve nem fordult elő.

Az eddig feljegyzett legmagasabb maximális széllökésértéket 2008 júliusában mérték, az 94 kilométer per órás volt, amely a Beaufort-skála szerint hurrikánszélnek felel meg.