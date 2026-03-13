Nagy bejelentést tett az IKEA: mutatjuk, hol nyitnak új boltokat

A hagyományos bútoráruházláncok mellett az IKEA-nak már az olcsó tömegtermékekkel operáló online kereskedők, mint például a Shein vagy a Temu is egyre erősebb konkurenciát támasztanak. A svéd bútoróriás ezért stratégiaváltásba kezdett: ezentúl a nagy alapterületű áruházak mellett a kisebb városokat és településeket is szeretné megcélozni rugalmasabb üzletformátumokkal. Az IKEA legfrissebb bejelentése szerint első körben húsz kis áruházat nyitnak Európában és Észak-Amerikában.