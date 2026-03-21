Magyarország is felszólítást kapott Brüsszelből: azonnali intézkedéseket követel a bizottság az iráni háború miatt

Az Európai Bizottság intézkedéseket javasol a háztartások és az ipar energiaigényének csökkentése érdekében. Az iráni háború miatt egyre nagyobb az aggodalom Európában.
Járdi Roland
2026.03.21, 16:16
Frissítve: 2026.03.21, 16:50

Az Európai Bizottság arra szólította fel a tagállamokat, hogy csökkentsék a gáztárolási célkitűzéseket, és fokozatosan kezdjék el feltölteni tartalékaikat a kereslet visszafogása érdekében, miután az iráni háború súlyosan érintette a legfontosabb beszállítókat, és az energiaárak hirtelen emelkedését váltotta ki – írja a Financial Times.

iráni háború
Magyarország is felszólítást kapott Brüsszelből: azonnali intézkedéseket követel a bizottság az iráni háború miatt

Magyarország is felszólítást kapott Brüsszelből: azonnali intézkedéseket követel az iráni háború miatt

A pénzügyi lap által megszerzett levélben Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa arra utasította az unió energiaügyi minisztereit, hogy ne siessenek feltölteni országuk kimerült gázkészleteit, és „rugalmasan” járjanak el a háztartások és az ipar keresletének csökkentése érdekében egy olyan időszakban, „amikor a kínálat szűkös”.

Jorgensen szerint a tagállamoknak a gáztárolóik feltöltési célértékét a kapacitás 80 százalékára kellene csökkenteniük, ami 10 százalékponttal alacsonyabb az EU hivatalos célkitűzéseinél.

„A feltöltési időszak lehető legkorábbi szakaszában, hogy bizonyosságot és megnyugvást nyújtsanak a piaci szereplőknek”.

Azt tanácsolta az országoknak, hogy fokozatosan kezdjék meg a tartalékok feltöltését, hogy elkerüljék a piacokra nyomást gyakorló „nyár végi rohamot”, és december 1-jéig várjanak a tárolási célok teljesítésével. Ez egy hónappal később lenne, mint az Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű inváziója után az uniós jogszabályokkal bevezetett célok szerint.

A bizottság miniszterekhez intézett felhívása rávilágít arra a brüsszeli aggodalomra, hogy a tagállamok szigorú tárolási célok elérése érdekében tett erőfeszítései további nyomást gyakorolhatnak az európai gázárakra, amelyek a közel-keleti kritikus energiainfrastruktúra elleni támadások nyomán a héten 21,5 százalékkal emelkedtek

– állapítja meg az FT. Jorgensen levelében kijelentette, hogy az EU energiaellátása „továbbra is viszonylag biztonságban van”, de a konfliktusra „közös válaszlépésre” szólított fel, figyelmeztetve arra, hogy „a legutóbbi fejlemények arra utalnak, hogy a katari termelés visszatérése a válság előtti szintre hosszabb időt vehet igénybe”.

Megduplázódott a gáz ára az iráni háború óta

Az európai gáz-referenciaár, a TTF az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kezdete óta megduplázódott, amit tovább emelt Teherán döntése, hogy megtorlásként lezárja a Hormuzi-szoros vízi útját, amelyen keresztül a világ olaj- és LNG-termelésének ötöde áramlik át.

A tárolókapacitások a téli időszakban Európa gázszükségletének körülbelül 25–30 százalékát fedezik, és fontos eszközök a kontinens védelmében az ellátási sokkhatásokkal szemben.

Az EU a 90 százalékos tárolási célokat azután vezette be, hogy az Oroszország által Ukrajna ellen indított teljes körű invázióból eredő ellátási sokkhatás félelmet keltett, hogy a kontinensnek nem lesz elegendő gáza.

