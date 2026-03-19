Üresen kongnak az EU-ország gáztárolói – még nem az a baj, hogy nincs gáz, hanem hogy nem tudni, lesz-e

A hollandiai gáztárolók töltöttsége már csak 7,4 százalékon áll, sőt, alacsonyabb az ország ötéves átlagánál is – kongatta meg a vészharangot a Bloomberg. Mégsem feltétlenül kiélezett a helyzet. Az, hogy a tárolók a tél vége felé ürülnek, nem a vészhelyzetközeli állapot jele, hanem alapértelmezés. Valójában az a fontos, hogy az összes – tehát nem csak a tárolói – mennyiség elég-e az igények kiszolgálására.

Fontos, hogy van-e miből újratölteni a gáztárolókat

Az igények kiszolgálása pedig azon múlik, hogy adott egy ország teljes energiaellátása mennyire függ a gáztól, hogy a tárolóban lévő gázra mekkora súly jut a teljes gáz-, illetve energiaigényen belül, illetve, hogy az ország milyen más (vezetéken vagy cseppfolyós formában, tankeren) érkező gázhoz fér hozzá. Így vizsgálva Hollandiában összességében akár jogos is lehet az aggodalom: a hollandiai tárolók gáza az ország éves gázigényének csak az 5,56 százalékára elég. A jelenlegi magyarországi arány például 24,3 százalék.

A gáz árának felszökése ugyanakkor azt az aggodalmat tükrözi, hogy az iráni háború fejleményei miatt megnehezül a beszerzés, fokozódik a vevők közti verseny az összezugorodott elérhető gázmennyiségért. Az elkeseredett európai vevők immár a kétszeresénél is többet hajlnadók adni a gázért, mint az iráni harcok kezdete előtt – ezzel a háttérrel kezdődött a brüsszeli EU-csúcs, amely versenyképességi értekezlet helyett magyar–ukrán energiacsatává változott.

Hollandiában csak ráadás a tárolói gáz

Hollandia esetében – amely nem szembesül blokáddal és a gázvezetékei elleni támadásokkal, mint a magyarok – a következőket kell látni:

Az ország áramtermelése 36 százalékban alapul a földgáz felhasználásán, míg a magyarországi 20-25 százalékban.

A teljes holland energiaellátásban 37 százalékban gázfüggő, a magyarországi 30-33 százalékban.

A teljes lakossági energiafelhasználáson belül (beleértve tehát az áramtermelést és a hőellátást is) a gázra Hollandiában körülbelül 62 százalék jut, Magyarországon viszont egyedül a lakossági fűtés 60 százalékban gázalapú.

A végső választ a sok vagy kevés kérdésre az adja meg, hogy a tárolóból származón kívül még milyen gáz látja el Hollandiát. A válasz: lehetne több gáza is az országnak, hiszen még fűteni kell, de nincs dráma. A hollandiai tárolók gázát ugyanis csak szezonálisan, téli kiegészítésként használják.

Az ellátás 45-50 százaléka cseppfolyós formában, jellemzően az Egyesült Államokból érkezik, a kérdés: nem fordulnak-e másfelé a szállítóhajók?

További 35-40 százalék jön vezetéken, jórészt Norvégiából,

és van 10-15 százaléknyi saját termelése is.

Mindazonáltal apadnak a tárolók

Szintén az egyéb források súlyának, illetve a gáz teljes energiaellátásban betöltött szerepének alapján mondható bármi arról is, hogy az egy-egy országban betárolt gáz mennyisége ad-e okot aggodalomra.

Egy szélső példa: Szerbiában egyetlen molekula gázt sem tárolnak, még sincs semmi baj.

Csak tudni kell hozzá, hogy Szerbia Magyarországon tároltat gázt. Ahogyan mellesleg a hollandiai kereskedők is igénybe vehetik más országok tárolóit.