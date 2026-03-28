Iráni háború: Donald Trumpnak is kezd nagyon elege lenni a konfliktusból – Vance szerint hamarosan vége lehet a háborúnak

Szombaton JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke igyekezett nyugtatni a közvéleményt, hogy nagyon közel állnak a közel-keleti konfliktus lezárásához. Az iráni háború pont négy hete tart, korábban Donald Trump elnök ennyi időt adott a konfliktus lezárására.
Járdi Roland
2026.03.28, 16:06
Frissítve: 2026.03.28, 17:32

JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke az iráni háborúról beszélt Benny Johnson konzervatív podcasterrel adott interjújában, amelyet az Al Jazeera szemlézett.

Vance azt mondta, hogy bár az Egyesült Államok elérte katonai célkitűzéseinek nagy részét, Trump azt tervezi, hogy „még egy ideig” folytatja a háborút, hogy biztosítsa az iráni kormány súlyos meggyengítését.

Az elnök még egy rövid ideig kitart, hogy garantálja: miután távozunk, nagyon-nagyon hosszú ideig ne kelljen ezt újra megtennünk

– mondta Vance.

Az alelnök ugyanakkor elismerte, hogy a konfliktus következtében emelkedtek az üzemanyagárak, de azt is mondta, ezek hamarosan csökkenni fognak. 

Szerinte ez egy nagyon-nagyon átmeneti reakció arra, ami végső soron egy rövid távú konfliktus lesz.

Pont négy hete tart az iráni háború

Február 28-án tört ki az iráni háború, miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael megtámadta a perzsa államot. A támadásokban meghalt az országot 1989 óta vezető Hamenei ajatollah, helyére pedig azóta fia került. Irán válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka halad át naponta. Azóta is mintegy napi 20 millió tonna hordó esik ki a világpiacról. 

Emiatt a Brent ára már hetek óta meghaladja a 100 dollárt, ami rég látott olajválsággal fenyeget. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a hét elején azt nyilatkozta, hogy több évtizede nem látott energiaválsággal nézhet szembe a világ, ha rövid időn belül nem zárul le a katonai konfliktus. 

Ezzel szemben még a hét végén is inkább az eszkaláció jelei látszódnak, miután szombaton az irániak szövetségesei, a jemeni húszik is bekapcsolódtak a háborúba . Az idő sürgeti Donald Trump amerikai elnököt is, aki először azzal próbálta nyugtatni a piacokat, hogy Amerika elérte a katonai céljait, majd később elárulta, hogy a színfalak mögött zajlanak a tárgyalások az irániakkal. Ez azonban csak átmeneti volt, az elmúlt napokban visszatért 100 dollár fölé az olaj ára. Trump korábban maga is négy hét alatt akarta lezárni a konfliktust. 

 

