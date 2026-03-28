Iráni háború: Donald Trumpnak is kezd nagyon elege lenni a konfliktusból – Vance szerint hamarosan vége lehet a háborúnak

JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke az iráni háborúról beszélt Benny Johnson konzervatív podcasterrel adott interjújában, amelyet az Al Jazeera szemlézett.

Iráni háború: Donald Trumpnak is kezd nagyon elege lenni a konfliktusból – JD Vance szerint hamarosan vége lehet a háborúnak

Vance azt mondta, hogy bár az Egyesült Államok elérte katonai célkitűzéseinek nagy részét, Trump azt tervezi, hogy „még egy ideig” folytatja a háborút, hogy biztosítsa az iráni kormány súlyos meggyengítését.

Az elnök még egy rövid ideig kitart, hogy garantálja: miután távozunk, nagyon-nagyon hosszú ideig ne kelljen ezt újra megtennünk

– mondta Vance.

Az alelnök ugyanakkor elismerte, hogy a konfliktus következtében emelkedtek az üzemanyagárak, de azt is mondta, ezek hamarosan csökkenni fognak.

Szerinte ez egy nagyon-nagyon átmeneti reakció arra, ami végső soron egy rövid távú konfliktus lesz.

Pont négy hete tart az iráni háború

Február 28-án tört ki az iráni háború, miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael megtámadta a perzsa államot. A támadásokban meghalt az országot 1989 óta vezető Hamenei ajatollah, helyére pedig azóta fia került. Irán válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka halad át naponta. Azóta is mintegy napi 20 millió tonna hordó esik ki a világpiacról.

Emiatt a Brent ára már hetek óta meghaladja a 100 dollárt, ami rég látott olajválsággal fenyeget. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a hét elején azt nyilatkozta, hogy több évtizede nem látott energiaválsággal nézhet szembe a világ, ha rövid időn belül nem zárul le a katonai konfliktus.

Ezzel szemben még a hét végén is inkább az eszkaláció jelei látszódnak, miután szombaton az irániak szövetségesei, a jemeni húszik is bekapcsolódtak a háborúba . Az idő sürgeti Donald Trump amerikai elnököt is, aki először azzal próbálta nyugtatni a piacokat, hogy Amerika elérte a katonai céljait, majd később elárulta, hogy a színfalak mögött zajlanak a tárgyalások az irániakkal. Ez azonban csak átmeneti volt, az elmúlt napokban visszatért 100 dollár fölé az olaj ára. Trump korábban maga is négy hét alatt akarta lezárni a konfliktust.