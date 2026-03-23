Nem akárki mondta ki: olyan energiaválság jön, amit még az unokáink is emlegetni fognak – "Ezzel most már együtt kell élni"

„A legnagyobb energiaválság kezdetén vagyunk, amire ez a generáció emlékszik" – ezt mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szombaton a kormányülését követően. A horvát kormány egész hétvégén ülésezett, miután a kibontakozó energiaválság Horvátországban újabb és újabb intézkedéseket követel meg. Annak ellenére, hogy zágrábi kormány az elsők között vezette vissza benzinárplafont és maximálta 1,5 euróban a benzin árát, további lépéseket tervez. Ugyanis már nem csak a magas olajár, hanem az áram és gáz szabályozása is szóba került a kormány részéről.

Iráni háború: olyan energiaválság elé néz most a világ, amit még az unokáink is emlegetni fognak

Plenkovic szerint a válság súlyosabb lesz, mint az Ukrajna elleni orosz agresszió idején, amit azzal magyarázott, hogy a mostani szélesebb körű, és globális léptékű.

Meg kell tanulnunk együtt élni vele és alkalmazkodni. A kormány mindent megtesz, hogy enyhítse ezeket a nyomásokat

– mondta a kormányfő. Az aggodalma azonban nem ok nélküli, a pénteki tőszdezáráskor is még 106 dollár volt az európai piacon mérvadó Brent olaj ára, azaz már több mint egy hete konstans 100 dollár fölött van, amire nagyon régóta nem volt példa.

"A 100 dollár feletti árak válhatnak az új normalitássá. És ahogy a háború elhúzódik, az energiaválság egyre súlyosbodik"

– ezt már a Handelsblatt vasárnap délutáni cikke taglalja. Alig egy héttel ezelőtt a legnagyobb probléma az volt, hogy a Hormuzi-szoros már nem hajózható. Ez önmagában már szélsőséges forgatókönyv volt az energiapiacok számára, mivel a világ olaj-, kőolajtermék- és gázkészleteinek körülbelül egyötöde halad át a szoroson. Ezt követően az emelkedő üzemanyagárak voltak az első olyan hatások, amelyeket az európai fogyasztók megtapasztaltak és emiatt kellett a magyar kormánynak is beavatkoznia március 9-én, hogy a benzin árát 595 forintban a gázolajét 615 forintban maximálja.

De ez valószínűleg csak a kezdet, csütörtök óta ugyanis eszkaláció új szintjét érte el: támadások történtek a kritikus energiainfrastruktúra ellen. Az energiapiacokra gyakorolt ​​következmények most sokkal hosszabb távúak.

Az üzemeltető szerint akár öt évig is eltarthat a katari Ras Laffan LNG-létesítményben keletkezett károk helyreállítása.

Mostanra már mindenki számára világossá kellene válnia: komoly energia- és gazdasági válsággal nézünk szembe. A magasabb energiaárak ugyanis élelmiszerárak emelkedéséhez is vezetnek. A vállalatoknak pedig csökkenteniük kell a termelést és el kell bocsátaniuk az alkalmazottakat a magas energiaköltségek miatt.