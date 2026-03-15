BP vagy Shell? Simán kiment a fejükből az ukrajnai háború, amerikai olajkatasztrófával riogatnak a demokraták

Ha az üzemanyaggal van gond, egyből két hatása van: megmozdulnak az olajvállalatok bankszámlái és a politikai erkölcscsőszök lelkiismerete, erre a logikára épül a magyar függetlenség ellen kigondolt, a választásra időzített ukrán olajblokád is. Az iráni háború nyomán ez történik Amerikában is, sürögnek a demokraták, védekezés helyett támadnak, simán elfeledkezve róla, mit tettek, mikor legutóbb száz dollár fölé drágult az olaj, és mit tett a Shell. Már a Deepwater Horizon tragédiáját szedik elő.