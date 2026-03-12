Az Európai Bizottság is megszólalt a Barátság vezeték kivizsgálásával kapcsolatban, miután az Ukrajnába érkező magyar delegációt turistának minősítette az ukrán vezetés. A bizottság azt javasolta, hogy uniós küldöttség utazzon Ukrajnába, és vizsgálja meg a vezeték állapotát. A kezdeményezés célja ugyanaz, mint a magyar delegációnak: tisztázni kell, valóban műszaki probléma akadályozza-e az orosz kőolaj szállítását, vagy politikai döntés áll a tranzit leállítása mögött. Az utóbbit egyébként egy ukrán szakértő már el is ismerte.

Megszólaltak Ursula von der Leyenék a magyar vizsgálóbizottságról Kijevben: „Nem tudunk róluk semmit” – érthetetlen tervvel álltak elő a Barátság vezetékről / Fotó: AFP

Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője a brüsszeli napi sajtótájékoztatón közölte: az uniós testület már hetek óta intenzív egyeztetéseket folytat Ukrajnával és az ügyben leginkább érintett tagállamokkal. Ennek részeként vetették fel, hogy szakértői misszió menjen Ukrajnába, amely ellenőrizné a Barátság vezeték állapotát.

A bizottság jelenleg Kijev válaszára vár a javaslattal kapcsolatban.

A vezeték kérdése komoly politikai vitát váltott ki az Európai Unióban. Magyarország azzal indokolta, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, hogy Kijev leállította az orosz kőolaj tranzitját a vezetéken. A magyar és a szlovák kormány szerint nem bizonyított, hogy a szállítás leállását valóban műszaki meghibásodás okozta, és úgy vélik, a döntés politikai jellegű.

Amikor arról kérdezték, hogy mit tud a magyar delegációról, a munkájukról és a jelenlegi státuszukról, annyit felelt, hogy erre a kérdésre nem tud válaszolni, mert semmit nem hallott felőlük.

A magyar delegáció tagjai csak turisták Ukrajnában

A helyzetet tovább bonyolította egy magyar delegáció ügye. A magyar kormány korábban bejelentette, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével szakértői küldöttség utazik Kijevbe, hogy a helyszínen vizsgálja meg a vezeték állapotát.

Az ukrán külügyminisztérium azonban azt közölte, hogy a magyar delegációnak nincs hivatalos státusza, nem szerepel hivatalos programban, ezért csak turistaként vannak jelen az országban.

A magyar külügy szerint ugyanakkor a látogatásról hivatalos diplomáciai jegyzékben értesítették az ukrán felet. Kijev erre válaszul azt jelezte, hogy a magyar fél által javasolt időpontok „nem elfogadhatók”, és új dátumok egyeztetését javasolta.