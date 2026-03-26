Április végéig tarthat ki a 60 milliós ország, Afrika közepén van, de minden Iránon múlik

Üzemanyaghiány fenyeget Kenyában több száz kiskereskedőt a Közel-Keleten zajló háború következtében – ezt a Kenyai Üzem-anyagkereskedők Szövetségének elnöke állítja, aki szerint nagyjából két hét múlva már komoly ellátási válság lehet a kutakon. Kenya kormánya takarékosságra szólított fel és árplafont határozott meg az üzemanyagokra, de a kabinet szerint április végére az ország kifogyhat az olajból.
2026.03.26, 13:41
Frissítve: 2026.03.26, 13:55

A Fülöp-szigetek után most a mintegy 58,6 millió lakosú kelet-afrikai Kenya jelentette be: komoly válság fenyegeti az országot, mert április végére kifogyhatnak az üzemanyagból. Az ellátási nehézségek a kiskereskedőknél már hamarabb, április közepén jelentkezhetnek. Kenya azon országok csoportjába tartozik, akik lényegében teljes olajellátásukat a Közel-Keletről szerzik be – írja az Origo.

Kenya fővárosa, Nairobi – az ország néhány hét múlva komoly üzemanyaghiánnyal nézhet szembe a közel-keleti válság miatt / Fotó: Unsplash

Kenya olajellátása teljesen a Közel-Kelettől függ

A lap arról ír, hogy Kenya teljes üzemanyag-ellátását a Közel-Keletről szerzi be, a kormány által közvetített megállapodások révén, öböl menti termelőkkel és finomítókkal. Kenya saját kőolaj-kitermelése elhanyagolható, s bár a 2010-es években ígéretes készleteket azonosítottak a Turkana-tó környékén, ezek kitermelése egyelőre nehézségekbe ütközik.

Az ország független üzemanyag-kereskedőinek mintegy 20 százaléka már most készlethiánnyal érintett, a kínálat korlátozott, az ezt tudató sajtnyilatkozatok pedig nyugtalanságot váltottak ki.

A kereskedők jelzésének akkora volt a visszhangja az országban, hogy az energiaügyi miniszternek, Opiyo Wandayinak is meg kellett szólalnia, aki arra kérte a kenyaiakat, a helyzet ellenére ne kezdjenek pánikvásárlásba, és ne halmozzák fel az üzemanyagot.

Március 14-én az Energia- és Kőolaj-szabályozó Hatóság – az állami szektorfelügyelet – 30 napra befagyasztotta a kőolajtermékek árait. Az árplafonnal rögzített árak szerint benzint 178,28 shillingért (kb. 462 forint), gázolajat 166,54 shillingért (kb. 431 forint) lehet vásárolni a kutakon. 

A kormány nyugalomra int, és azt kommunikálja, hogy április végéig stabil és biztonságban van az ország ellátása.

