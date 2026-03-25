Törökország 30 milliárd dollárnyi devizatartalékot égetett el a líra védelmében, már az aranyhoz is kénytelenek lehetnek hozzányúlni

A török jegybank az elmúlt hetekben mintegy 30 milliárd dollárt (közel 11 ezermilliárd forintot) költött a líra árfolyamának védelmére, miközben az iráni háború nyomán felerősödő tőkekiáramlás látványosan apasztja az ország devizatartalékait. Felmerül a kérdés, vajon meddig működőképes ez az árfolyam-politika, és hogy Ankara kénytelen lesz-e az aranytartalékokhoz nyúlni.

Törökország 30 milliárd dollárnyi devizatartalékot égetett el a líra védelmében, londoni aranyat adhattak el / Fotó: rozdemir

A befektetők és elemzők szerint a tartalékvesztés üteme már rövid távon is nehezen tartható.

Az elmúlt három hétben a török jegybank 26 milliárd dollár (mintegy 9,5 ezermilliárd forint) értékben adott el devizát a líra stabilizálása érdekében,

miközben egyes becslések szerint a konfliktus kezdete óta a nettó tartalékcsökkenés elérhette a 34 milliárd dollárt (több mint 12 ezermilliárd forintot).

A swapügyletektől megtisztított nettó tartalék így 43,4 milliárd dollárra (közel 16 ezermilliárd forintra) olvadt – írja a Financial Times.

Piaci szereplők egy része már nyíltan felveti, hogy a jegybanknak alternatív forrásokhoz kell nyúlnia. A több mint 100 milliárd dollárnyi (körülbelül 36 ezermilliárd forint) aranytartalék egy része – melyből mintegy 30 milliárd dollárt (11 ezermilliárd forintot) a Bank of Englandnél tartanak – gyorsan mozgósítható lehet devizapiaci beavatkozásokhoz. Piaci értesülések szerint

Ankara akár aranyswapügyletek alkalmazását is mérlegeli, ami ideiglenes devizaforrást biztosíthat.

A török gazdaság különösen érzékeny az iráni konfliktusra. Az ország 550 kilométeres közös határral rendelkezik Iránnal, miközben energiaigényének jelentős részét importból fedezi. Mehmet Simsek pénzügyminiszter a közelmúltban elismerte: elkerülhetetlen, hogy az iráni háború negatív hatással legyen a gazdaságra, és külön kiemelte a folyó fizetési mérleg hiányát, amely hagyományosan nyomást gyakorol a lírára.

Kamatemeléssel oldanák meg a líra gyengülését?

Az iráni háború kezdete óta az olajárak is jelentősen emelkedtek: a Brent hordónkénti ára több mint 30 dollárral nőtt, jelenleg 102 dollár (mintegy 37 ezer forint) körül alakul. Ez közvetlenül

növeli az importszámlát, és felfelé hajtja az inflációt, amely februárban ismét 31,5 százalékra gyorsult.

A folyó fizetési mérleg éves hiánya eközben megközelíti a 33 milliárd dollárt (12 ezermilliárd forint).