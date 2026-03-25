Az amerikai béketerv hírére esik az olajár, miközben egyre több helyen fenyeget üzemanyaghiány

Az iráni háború lezárását célzó javaslat aligha elfogadható Teherán számára, és egyelőre annak sincs jele, hogy megnyílna a Hormuzi-szoros. A béke reménye mégis lefelé indította az olajárakat.
K. B. G.
2026.03.25, 08:38
Frissítve: 2026.03.25, 09:22

Szerdán ismét esésnek indultak az olajárak, miután a hírek szerint az Egyesült Államok átadott Iránnak egy 15 pontos béketervet a háború lezárására. Bár Teherán továbbra is tagadja, hogy tárgyalások folynának a háború lezárásáról , és a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is a nullát közelíti, a Brent olajár 100 dollár közelébe csökkent.

Az olajárak esnek, noha egyre több helyen fenyeget üzemanyaghiány / Fotó: AFP

Az olajárak esnek, de a szóbeli intervenció hatása csak ideiglenes

Mindeközben egyre több országból érkeznek jelentések üzemanyaghiányról, és a fizikai szállítmányok általában a határidős piaci árakhoz képest jelentős felár mellett találnak gazdára, így kérdéses, hogy meddig lesz elegendő az amerikai szóbeli intervenció az olajárak kordában tartására. A Fülöp-szigetek szükségállapotot hirdetett az alacsony üzemanyagkészletek miatt, míg Thaiföld kénytelen volt elengedni a dízelre bevezetett hatósági árat – írja a Reuters.

A Perzsa-öbölből Kelet-Ázsiába tartó hajók közül lassan az utolsók is megérkeznek úti céljukhoz, így a Hormuzi-szoros lezárása miatti zavarok is egyre markánsabban érezhetők lesznek különböző üzemanyagok hiányának formájában. 

A 15 pontos amerikai javaslatból kiszivárgott részletek ugyan jelenthetnek előrelépést a háború lezárásának céljából, ám számos pont valószínűleg elfogadhatatlan Teherán számára. A béke reménye azonban így is képes volt 3-4 százalékkal mérsékelni az olajárakat. Az amerikai–iráni tárgyalásokat a bizalom hiánya is nehezíti, miután júniusban és február végén is a két ország közötti tárgyalások idején érte Iránt támadás.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
