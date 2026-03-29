BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kezdődik a borzalom: a tengerbe dobálták a halottakat a migránshajóról, Tusk közben meghívást küld

Legalább 22 menekült vesztette életét a Földközi-tengeren, miután egy hat napig sodródó hajó Kréta közelében bajba került – közölték a görög hatóságok. A menekültek beszámolói szerint az út során elhunyt utasok holttestét a tengerbe dobták az embercsempészek utasítására. A tragédia újra ráirányította a figyelmet a migráció veszélyeire: Orbán Viktor beszédében a közeljövő egyik legnagyobb kockázataként nevezte meg.
VG
2026.03.29, 13:24
Frissítve: 2026.03.29, 13:36

A hajó március 21-én indult el a líbiai Tobruk kikötőjéből, amely az egyik leggyakoribb kiindulópontja az Európa felé tartó migrációs útvonalaknak. Az utasok – többségében bangladesiek, dél-szudániak és csádiak – hat napon keresztül sodródtak a tengeren, és elfogyott az élelmük és az ivóvizük. A görög parti őrség szerint a hajó elvesztette a tájékozódási képességét, és kedvezőtlen időjárási körülmények között haladt. A túlélők beszámolói szerint többen meghaltak az úton kimerültség és kiszáradás miatt. A legmegrázóbb részletek szerint a menekültek nem tudták a holttesteket a fedélzeten tartani. Az embercsempészek utasítására a tengerbe kellett dobniuk őket.

Huszonhat menekültet sikerült kimenteni / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európában több mint egy évtizede megválaszolatlanul hagyott migrációs probléma újult erejű visszatérésére országjárásán Orbán Viktor miniszterelnök figyelmeztetett. A háborús Iránban négymillió afgán menekült vár, akik egyszer csak megindulhatnak Európa felé.

Orbán Viktor négy nagy veszélyt nevezett meg Miskolcon, miközben üzent a tiszásoknak is
A miniszterelnök ezúttal Miskolcra érkezett országjáró körútján, ahol azt mondta, hogy négy nagy veszély leselkedik Magyarországra a következő négy évben. Többször is szólt a tiszásokhoz, arra kérte őket, hogy szavazzanak a biztonságra.

Huszonhat menekültet sikerült kimenteni – két csempészt letartóztattak

A bajba jutott hajót egy európai határvédelmi ügynökség hajója találta meg Kréta déli partjaitól mintegy 53 tengeri mérföldre. Összesen 26 embert sikerült kimenteni, köztük egy nőt és egy kiskorút. A sérülteket kórházba szállították. 

A görög hatóságok egy 19 és egy 22 éves dél-szudáni férfit vettek őrizetbe, akiket embercsempészettel és gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak.

Egyre több az áldozat

A mostani eset nem egyedi. Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége szerint 2026 első két hónapjában több mint kétszer annyi menekült halt meg a tengeren, mint egy évvel korábban. Az ENSZ adatai szerint január és február között legalább 559 ember vesztette életét a Földközi-tengeren. 

A tragédiák hátterében továbbra is az embercsempész-hálózatok állnak, amelyek gyakran túlzsúfolt, rossz állapotú hajókkal indítják útnak az Európába tartókat.

Politikai vita Európában

A növekvő számú áldozat miatt az Európai Unió egyre szigorúbb migrációs politikát fontolgat – szavakban, miközben Magyarországot bünteti, amiért nem fogad be migránsokat.

Az Európai Parlament nemrég támogatott egy olyan javaslatot, amely szerint a menedékkérőket az EU-n kívüli országokba irányítanák – hasonlóan a brit ruandai modellhez. A javaslatot több jogvédő szervezet bírálta, szerintük az intézkedések embertelenek, és nem kezelik a probléma gyökerét. A krétai tragédia ismét rámutatott arra, hogy a jelenlegi helyzetben a tengeri útvonal továbbra is az egyik legveszélyesebb migrációs útvonal marad. 

A hat napig sodródó hajó története és a tengerbe dobott áldozatok képei újabb figyelmeztetést jelentenek arra, milyen kockázatokkal jár az illegális átkelés Európa felé.

A magyarokat migrációs politikájukért és másért gyakran bíráló Lengyelországban a konzervatív kormány 2023-as leváltása óta tízszeresére nőtt a nyugatról áttoloncolt migránsok száma – erről a Nézőpont Intézet elemzője tett közzé posztot vasárnap.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu