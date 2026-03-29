Kezdődik a borzalom: a tengerbe dobálták a halottakat a migránshajóról, Tusk közben meghívást küld

A hajó március 21-én indult el a líbiai Tobruk kikötőjéből, amely az egyik leggyakoribb kiindulópontja az Európa felé tartó migrációs útvonalaknak. Az utasok – többségében bangladesiek, dél-szudániak és csádiak – hat napon keresztül sodródtak a tengeren, és elfogyott az élelmük és az ivóvizük. A görög parti őrség szerint a hajó elvesztette a tájékozódási képességét, és kedvezőtlen időjárási körülmények között haladt. A túlélők beszámolói szerint többen meghaltak az úton kimerültség és kiszáradás miatt. A legmegrázóbb részletek szerint a menekültek nem tudták a holttesteket a fedélzeten tartani. Az embercsempészek utasítására a tengerbe kellett dobniuk őket.

Huszonhat menekültet sikerült kimenteni / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európában több mint egy évtizede megválaszolatlanul hagyott migrációs probléma újult erejű visszatérésére országjárásán Orbán Viktor miniszterelnök figyelmeztetett. A háborús Iránban négymillió afgán menekült vár, akik egyszer csak megindulhatnak Európa felé.

Huszonhat menekültet sikerült kimenteni – két csempészt letartóztattak

A bajba jutott hajót egy európai határvédelmi ügynökség hajója találta meg Kréta déli partjaitól mintegy 53 tengeri mérföldre. Összesen 26 embert sikerült kimenteni, köztük egy nőt és egy kiskorút. A sérülteket kórházba szállították.

A görög hatóságok egy 19 és egy 22 éves dél-szudáni férfit vettek őrizetbe, akiket embercsempészettel és gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak.

Egyre több az áldozat

A mostani eset nem egyedi. Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége szerint 2026 első két hónapjában több mint kétszer annyi menekült halt meg a tengeren, mint egy évvel korábban. Az ENSZ adatai szerint január és február között legalább 559 ember vesztette életét a Földközi-tengeren.

A tragédiák hátterében továbbra is az embercsempész-hálózatok állnak, amelyek gyakran túlzsúfolt, rossz állapotú hajókkal indítják útnak az Európába tartókat.

Politikai vita Európában

A növekvő számú áldozat miatt az Európai Unió egyre szigorúbb migrációs politikát fontolgat – szavakban, miközben Magyarországot bünteti, amiért nem fogad be migránsokat.