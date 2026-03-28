Ennyit az erőltetett zöldátállásról és az elektromos autókról: a Mercedes-vezér tiszta vizet öntött a pohárba – "A belső égésű motorok legalább tíz évig létezni fognak"
Sok más autógyártóhoz hasonlóan a Mercedes is euforikusan fogadta az elektromos mobilitást néhány évvel ezelőtt, közben azonban a valóság őket is utolérte – írja a Die Presse.
„Legalább a következő tíz évben, és valószínűleg azon túl is, továbbra is kínálni fogunk belső égésű motorokat” – mondta a Ola Kallenius, a Mercedes főnöke német és osztrák újságíróknak az új Mercedes-Maybach bemutatójának apropóján. Ráadásul a belső égésű motorral szerelt modellek kínálatában dízelmotorok is szerepelni fognak.
Mind a négy-, mind a hathengeres motorokat kompatibilissé tettük az Euro 7 szabvánnyal. A dízelmotor elérhetősége különösen értékes a gyakran közlekedők számára
– mondta a Mercedes vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy az alapvető cél a nulla kibocsátás. Ez a terv, és ehhez fogják tartani magukat, mivel nem akarja visszafordítani az elmozdulást az elektromobilitás felé. „Az elektromos autó a jövő” – jelentette ki Kallenius, aki szerint nem az a kérdés, hogy elindulnak-e ebbe az irányba, hanem az, hogy hogyan és milyen módszerrel.
Gigantikus összegek mentek az átállásra
A Die Presse a cikkében arra is felhívja a figyelmet, hogy az autóipar már milliárdokat fektetett be az elektromobilitásba, és ezt a jövőben is folytatja.
Az átállás azonban nem fog olyan gyorsan bekövetkezni, mint ahogy egyesek remélték.
Kallenius, aki egyben az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA ) elnöke is, az S&P tanulmányára hivatkozott, amely szerint az elektromosítási arány Európában 2035-re 60 és 65 százalék között lesz. Eredetileg az EU 2035-től be akarta tiltani az új, belső égésű motorral hajtott autók regisztrációját, ezt a célt azóta némileg enyhítették.
Ha az ügyfelek kénytelenek lesznek is átállni az elektromos mobilitásra, sokan ragaszkodni fognak régi, belső égésű motorral szerelt modelljeikhez a töltési lehetőségek hiánya miatt. A gépkocsiflotta ezért tovább öregszik, és nem újul meg hatékonyabb belső égésű motorral szerelt modellekkel. „Ez a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából rosszabb a környezet számára.”
Az EU által bejelentett, a belső égésű motorokra vonatkozó szigorú tilalom enyhítése alapvetően pozitív, de nem elegendő, ha figyelembe vesszük az átmenet valóságát. Jelentős korrekció nélkül az új autók piacát az összeomlás fenyegeti.
Kallenius az európai versenyképesség hatalmas elvesztésére is figyelmeztetett.
Az autóipar Európa bruttó hazai termékének 7 százalékát termeli, és 13 millió munkahelyet tart fenn.
Rosszul mérték fel a jövőt az autóipari szereplők
Az osztrák lap felteszi a kérdést: hogyan történhetett meg, hogy az autóipar – és ő maga is – ennyire drasztikusan félrebecsülte az elektromobilitásra való áttérés sebességét? „Nem bűn rosszul számolni. Ez minden iparágban, minden nap, minden kérdésben megtörténik” – magyarázta a Mercedes vezérigazgatója. A kérdés csak az, hogy hogyan reagál erre az ember. Ola Kallenius szerint az autóipar alkalmazkodik ügyfelei kívánságaihoz, és a politikának is alkalmazkodnia kell a valósághoz, épp ezért a klímacélokat és a gazdasági realitásokat sürgősen össze kell hangolni.
A Mercedes mindenesetre kitart az elektromos stratégiája mellett. Az évtized végére Kallenius célja, hogy minden modellsorozatban kínáljon egy teljesen elektromos járművet. A tanulságokat azonban levonták, különösen a teljesen elektromos S-osztály és a Grazban gyártott, teljesen elektromos G-osztály gyenge eladási adatai után.
A villamosítás nem a felső szegmensekben érkezik először, hanem az alsóbbakban kezdődik.
„Az EQS (a teljesen elektromos S-osztály) piacvezető ebben a szegmensben, de kevesebb darabot ad el belőle, mint a belső égésű motoros változatból.”
„Kína rendkívül versenyképes”
A kínai fejleményekkel kapcsolatban, amely a korábbi bevételi forrásból számos német autógyártó, köztük a Mercedes számára is problémás gyermekké vált, a Mercedes jelentős változtatásokat tervez. Kína rendkívül versenyképes a nagyszámú márka miatt, a középkategóriás szegmensben pedig erős árdinamika tapasztalható. Ennek következtében a költségstruktúrának „kínaibbá” kell válnia. Konkrétan a Mercedes számára ez azt jelenti: „A következő két-három évben mélyebben bele fogunk merülni a lokalizációba azzal a céllal, hogy a lehető leghelyibbek legyünk.”
Más szóval, az összes Kínában értékesített modellt helyben fogják gyártani kínai alkatrészekből. Ez az egyetlen módja annak, hogy az autógyártó profitáljon az alacsonyabb kínai munkaerő- és energiaköltségekből. A Mercedes már most is Kínában gyártja négyhengeres motorját, amelyet olyan modellekben használnak Európában, mint a CLA. Állítólag a Mercedes célja, hogy az elkövetkező években a lokalizáció révén 3000-4000 euróval csökkentse új autóinak gyártási költségeit Kínában.