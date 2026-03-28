Sok más autógyártóhoz hasonlóan a Mercedes is euforikusan fogadta az elektromos mobilitást néhány évvel ezelőtt, közben azonban a valóság őket is utolérte – írja a Die Presse.

Ennyit az erőltetett zöldátállásról és az elektromos autókról: a Mercedes-vezér tiszta vizet öntött a pohárba – „A belső égésű motorok legalább tíz évig létezni fognak” / Fotó: Anadolu via AFP

Ennyit az erőltetett zöldátállásról és az elektromos autókról: a Mercedes-vezér tiszta vizet öntött a pohárba – „A belső égésű motorok legalább tíz évig létezni fognak”

„Legalább a következő tíz évben, és valószínűleg azon túl is, továbbra is kínálni fogunk belső égésű motorokat” – mondta a Ola Kallenius, a Mercedes főnöke német és osztrák újságíróknak az új Mercedes-Maybach bemutatójának apropóján. Ráadásul a belső égésű motorral szerelt modellek kínálatában dízelmotorok is szerepelni fognak.

Mind a négy-, mind a hathengeres motorokat kompatibilissé tettük az Euro 7 szabvánnyal. A dízelmotor elérhetősége különösen értékes a gyakran közlekedők számára

– mondta a Mercedes vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy az alapvető cél a nulla kibocsátás. Ez a terv, és ehhez fogják tartani magukat, mivel nem akarja visszafordítani az elmozdulást az elektromobilitás felé. „Az elektromos autó a jövő” – jelentette ki Kallenius, aki szerint nem az a kérdés, hogy elindulnak-e ebbe az irányba, hanem az, hogy hogyan és milyen módszerrel.

Gigantikus összegek mentek az átállásra

A Die Presse a cikkében arra is felhívja a figyelmet, hogy az autóipar már milliárdokat fektetett be az elektromobilitásba, és ezt a jövőben is folytatja.

Az átállás azonban nem fog olyan gyorsan bekövetkezni, mint ahogy egyesek remélték.

Kallenius, aki egyben az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA ) elnöke is, az S&P tanulmányára hivatkozott, amely szerint az elektromosítási arány Európában 2035-re 60 és 65 százalék között lesz. Eredetileg az EU 2035-től be akarta tiltani az új, belső égésű motorral hajtott autók regisztrációját, ezt a célt azóta némileg enyhítették.

Ha az ügyfelek kénytelenek lesznek is átállni az elektromos mobilitásra, sokan ragaszkodni fognak régi, belső égésű motorral szerelt modelljeikhez a töltési lehetőségek hiánya miatt. A gépkocsiflotta ezért tovább öregszik, és nem újul meg hatékonyabb belső égésű motorral szerelt modellekkel. „Ez a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából rosszabb a környezet számára.”