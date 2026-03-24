Energiaválságot hirdettek ki az EU-tagjelölt országban: orosz erőmű mentheti meg – sürgősen áramot kell szereznie
A moldovai parlament 60 napos energetikai válsághelyzetet hirdetett, miután egy orosz találat súlyosan megrongálta az ország egyik kulcsfontosságú villamosenergia-vezetékét. A döntés komoly politikai vitát váltott ki, miközben a hatóságok a lakosságot is takarékosságra szólították fel.
A parlament kedden megszavazta az energetikai válsághelyzet bevezetését, miután súlyosan megrongálódott az Ukrajnán keresztül futó Isaccea-Vulcanesti távvezeték.
Ez az egyik legfontosabb villamosenergia-útvonal az ország számára, kiesése pedig azonnali kockázatot jelent az ellátás biztonságára.
A 101 fős törvényhozásban 72 képviselő támogatta az intézkedést, amelyet a kormány sürgetett.
A válsághelyzetet egyelőre 60 napra hirdették ki, amelynek célja stabilizálni az ország energiaellátását, miközben kezelik a hálózatot ért károkat. A sérült vezetéken olyan problémákat azonosítottak, amelyek kijavítása komoly műszaki beavatkozást és több ország rendszerüzemeltetőinek összehangolt munkáját igényli.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hatóságok már korábban arra kérték a lakosságot: csúcsidőben mérsékeljék az áramfogyasztást. Az elektromos hálózat túlterhelésének elkerülése most mindennél fontosabb, mivel a túlzott használat láncreakcióként akár széles körű áramszünetekhez is vezethetne.
Moldova orosz energiára szorulhat
A politikai vita középpontjában az áll, honnan szerezze be Moldova a kieső villamos energiát. Alexandru Munteanu miniszterelnök egyértelművé tette: jelenlegi gázárak mellett nem éri meg a Dnyeszter-melléken működő hőerőműből áramot vásárolni. Érvelése szerint a gázalapú termelés költségei magasabbak lennének, mint a vészhelyzeti import.
Ezzel szemben Igor Dodon volt elnök, az ellenzéki szocialisták vezetője azt szorgalmazza, hogy Moldova térjen vissza az orosz tulajdonú Cuciurgan erőműhöz, amely a szakadár régióban működik. Szerinte ez hosszabb távon az energetikai függetlenséget szolgálná, különösen most, amikor az ukrajnai útvonal bizonytalanná vált.
A gyakorlatban azonban a hatóságok már más irányba léptek: Ukrajna és Románia növelte a Moldovába irányuló villamosenergia-szállításokat alternatív útvonalakon keresztül.
A Moldelectrica állami szolgáltató közlése szerint az ukrán és román partnerekkel együtt dolgoznak azon, hogy a fogyasztók folyamatos ellátása biztosított maradjon.
Nem ez az első figyelmeztető jel: idén januárban ugyanez a távvezeték már egyszer túlterhelődött és automatikusan lekapcsolt, ami országos áramkimaradást okozott. A mostani sérülés így nemcsak egy újabb incidens, hanem egy régóta fennálló sérülékenység súlyos következménye.
