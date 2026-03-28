20 milliárd dollárból épít állandó bázist a Holdra a NASA

Az amerikai űrügynökség bejelentette, hogy felgyorsítja az állandó holdbázis építésének tervét. A március 24-én közölt lépés nem titkolt célja, hogy minél gyorsabban megvalósítsák Donald Trump elnök nemzeti űrpolitikáját és előmozdítsák Amerika vezető szerepét az űrben – közölte a NASA.
VG
2026.03.28, 15:50

A holdbázis építésére a következő hét évben 20 milliárd dollárt különítenek el. „A NASA elkötelezett amellett, hogy ismét elérje a szinte lehetetlent, hogy Trump elnök mandátumának vége előtt visszatérjen a Holdra, megépítsen egy holdbázist, tartós jelenlétet biztosítson, és megtegye Amerika űrben betöltött vezető szerepének biztosításához szükséges egyéb dolgokat” – mondta Jared Isaacman, a NASA igazgatója.

A bázisról készült látványterv űrhajósokat mutat, amint a Hold felszínén sétálnak. Fotó: NASA
A bázisról készült látványterv űrhajósokat mutat, amint a Hold felszínén sétálnak. Fotó: NASA

NASA: az Egyesült Államok célja, hogy visszatérjen a Holdra, még mielőtt Kína űrhajósokat küldene oda

Jared Isaacman, az amerikai űrügynökség vezetője, akit Donald Trump elnök nevezett ki, és aki decemberben vette át a NASA irányítását, példátlan számú változtatást jelentett be az Artemis holdprogramban, amelyek kiterjesztik az emberiség űrben való jelenlétét. Miközben az Egyesült Államok arra törekszik, hogy visszatérjen a Holdra, mielőtt Kína űrhajósokat küld oda 2030 körül – írta a Reuters.

A NASA szerint a holdbázist három fő szakaszban építik meg. Az első szakasz a küldetések gyakoriságának növelésére, valamint a közművek, például az áramtermelés megvalósítására irányul. A második szakasz egy „félig lakható” infrastruktúra létrehozására összpontosít. Végül, a harmadik fázis „leszállítja a Holdon való folyamatos emberi jelenléthez szükséges bonyolultabb infrastruktúrát” – közölte a NASA.

A terv az amerikai űrhajósok holdfelszínre való visszatérését 2028 -ra irányozza elő. 

Trump elnök 2025 decemberében adta ki az amerikai űrfelsőbbség biztosítását célzó rendeletet, amely részletezi "Amerika vezető szerepét az űrkutatásban, valamint az űrben való emberi tevékenység bővítését". Ebben a legnagyobb vetélytárs Kína, amely szintén azon dolgozik, hogy embereket juttasson a Holdra. Noha a kínai vezetés a 2030-as dátumot jelölte meg a Holdra szállásra.

Egyébiránt az Apollo-8 volt az első űrhajó, amely emberi legénységgel megkerülte a Holdat, majd 1969. július 20-án Neil Armstrong (az Apollo-11 parancsnoka) a Hold felszínére is lépett. Ez után még öt misszió során tudott sikeres leszállást végrehajtani a NASA, azaz 

eddig összesen tizenkét ember járt a Holdon.

Egyenes út vezet az űr kereskedelmi hasznosításáig 

Egy 2010-ben életre hívott (Commercial Crew) program keretében a NASA magánvállalatokkal működik együtt az embereket szállító űrhajók fejlesztésében, a Nemzetközi Űrállomás pedig 2020-tól megnyitotta kapuit a magán-űrturisták előtt. Így, bár az nem valószínű, hogy az elkövetkező pár évben a hétköznapi emberek nagy része már tanúja lehetne a Holdra való utazás megindító élményének, a magáncégek nagyméretű befektetései alapján viszont jogosan lehet következtetni arra, hogy az űrturizmus hosszú távon egyre jelentősebb iparággá válik  – írta cikkében az Origo.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu