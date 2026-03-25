Így még nem árulták el Zelenszkijt, mint most: nem kapja meg a legfőbb szövetségese csúcsfegyverét – elképesztő a magyarázat

Németország mégsem küld Taurus robotrepülőgépeket Ukrajnába. Friedrich Merz kancellár váratlan indokkal támasztotta alá ezt a döntését.
Csókási Annamária
2026.03.25, 20:35

Friedrich Merz szövetségi kancellár a technológiai fejlődésre való tekintettel már nem látja szükségét a Taurus robotrepülőgépek szállításának Ukrajna számára. Merz szerint Ukrajna ma már maga is rendelkezik olyan távolsági fegyverekkel, „amelyeket saját maga épített”, és „amelyek lényegesen hatékonyabbak, mint az a relatíve kis számú Taurus robotrepülőgép, amelyet mi szállítani tudtunk volna”.

Németország mégsem küld Taurus rakétákat Ukrajnába / Fotó: Stern.de

„Ukrajna ma haditechnológiai szempontból messze-messze előrébb tart ahhoz képest, amiről a háború kezdetekor vitáztunk” – mondta Merz. Korábbi követelését, miszerint az oroszok által megtámadott Ukrajnának Taurusokat kellene szállítani, egy olyan időpontban fogalmazta meg, amikor elmondása szerint még feltételezte, hogy a Bundeswehr állományában van elegendő működőképes Taurus robotrepülőgép, amelyet át is adhatnának Ukrajnának.

Merz mindenkivel összerúgja a port

Múlt héten Brüsszelben tartottak uniós csúcsot, ahol az egyik téma Ukrajna hadikölcsöne volt. A találkozón Orbán Viktor miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy Volodimir Zelenszkij döntése, amely az olcsó orosz olajszállításokat érintő leálláshoz vezetett, súlyosan sérti Magyarország gazdasági érdekeit. A miniszterelnök világossá tette: amíg az olajszállítás nem áll helyre, addig Magyarország semmilyen, Ukrajnát érintő pénzügyi támogatást nem fog megszavazni Brüsszelben. 

Nem Németország az egyetlen, aki fegyverkezik

A svéd védelmi minisztérium keddi közleménye szerint a hadsereg 3,5 milliárd korona értékben kíván új felszereléseket beszerezni. A tervek között szerepel kétmilliárd koronányi IRIS-T SLS föld-levegő rakéta, valamint 1,5 milliárd koronányi jármű a bevetésükhöz.

Pal Jonson védelmi miniszter hangsúlyozta:

Az ukrajnai háború azt mutatja, hogy Oroszország folyamatosan fejleszti nagy hatótávolságú rakétáit és drónjait. Svédországnak lépnie kell a védelmi képességek növelésében.

A svéd légierő már megrendelte a svéd-német gyártmányú, 500 kilométeres hatótávolságú Taurus manőverező robotrepülőgépeket a Gripenekhez, és további eszközbeszerzéseket is terveznek. A hadsereg jelentése szerint 2000 kilométeres hatótávolságú rakétákra lenne szükség ahhoz, hogy az ellenséges vonalak mögötti katonai és kritikus infrastruktúrát is elérjék.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
