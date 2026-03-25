Ukrajna kétségbeesésében már gázvezetékeket is támad

Mind az ukrán–orosz, mint a közel-keleti háború az energiaszolgáltatási komponens felé csúszik el. Ukrajna dróntámadásainak középpontjába mindinkább a Fekete-tenger keleti partszakaszán lévő Török Áramlat és a Kék Áramlat (mindkettő földgázt szállít) szárazföldi objektumai, kompresszorállomásai kerülnek.

A Kék Áramlat egyik szakaszának átadó ünnepsége – Ukrajna orosz kompresszorállomásokat támad / Fotó: AFP

Hogy Magyarországot tehermentesítsék, felvetődhet a „cseh modell” átvétele. Azaz a Csehország–Pozsony Barátság kőolajvezeték szakaszhoz hasonlóan kétirányúsítani lehetne a Pozsony–Százhalombatta leágazást, így még egy lehetőséget kiépíteni Magyarország kőolajellátására – nem feltétlenül orosz olajjal Csehország felől. Ez azt jelentené, hogy a kompresszorok működésének módosításával meg lehetne fordítani az olajáramlás irányát.

Ukrajna már a Török és a Kék Áramlatot is támadja

Ukrajna távolsági, felfegyverzett egyutas, „öngyilkos” drónjai a Barátság-vezeték mellett már elérték a Török és a Kék Áramlat dél-oroszországi kompresszorállomásait is. Ezzel Ukrajna lényegesen leszűkítette az oroszországi dróncélpontlistát. Ugyanis

a gázvezetékeket mintegy 1-1,5 méter mélyen a föld alatt vezetik, és így ezekre a viszonylag kis teljesítményű drónrobbanófejek nem hatnak.

Marad az ukrán célpontkijelölőknek az oroszországi kompresszorállomások, föld feletti létesítmények nem túl gazdag listája.

A Barátság-kőolajvezeték hossza Oroszországban 3900 kilométer, 46 gáznyomásfenntartó kompresszorállomással, 38 köztes állomással. A Transznyefty Druzsba vállalat működteti.

Az oroszországi Kék Áramlat földgázvezeték évi 16 milliárd köbméter földgáz továbbítására alkalmas a vezetékben 250 atmoszféra nyomással.

A vezeték teljes hossza 1213 kilométer,

ebből az oroszországi szárazföldi szakasz 373 kilométeres.

Két kompresszorállomás segíti, a sztavropoli és a krasznodari.

A tenger alatti rész (Kelet-Fekete-tenger) maximális mélysége 2200 méter, 2005-ben avatták fel.

A törökországi szárazföldi rész Samsuntól (Észak-Törökország) Ankaráig tart, és 444 kilométer hosszú.

A másik fontos gázcsővezeték a TurkStream (Török Áramlat), 2020 óta működik.

A Gazprom működteti az oroszországi szárazföldi részt plusz a tenger alatt futó részt.

A BOTAS török gáz- és olajipari állami vállalat a vezeték török szárazföldi részéért felel.

A TurkStream hossza 930 kilométer,

gyakorlatilag a Fekete tenger kelet–nyugati tengelyében halad.

Mindkét gázvezeték 1-1,4 méter mélyen fut a talajban, azaz a drónok szabvány repeszgránát-robbanófejei nem tehetnek kárt bennük.

Mint a Gazprom jelentette, mindkét orosz-török gázvezetéket (a szárazföldi, oroszországi részen) Ukrajna drónokkal támadta március közepén. A hírek szerint a támadásban nem sérültek meg a gázvezetékek.