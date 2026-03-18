Hatalmas botrány a román parlamentben: összevesztek a politikusok a nyugdíjasok támogatásán – hiába a szomszédság, Magyarországnak ez nagyon távoli problémának tűnhet

Botrányba fulladt a román parlament két háza költségvetési bizottságainak együttes ülése, ahol a munkaügyi minisztérium költségvetéséhez benyújtott módosító javaslatokról döntöttek – írta a kronika.ro. A vita középpontjában a Szociáldemokrata Párt (PSD) több milliárd lejes nyugdíjasoknak szóló szociális csomagja állt, amelyet a koalíciós partnerek fedezet hiányában bíráltak. A szavazás eredménye körüli vita végül kivonuláshoz vezetett.

Miközben Romániában politikai viták övezik a nyugdíjasok támogatását, Magyarországon kiszámíthatóbb és stabilabb rendszer működik / Fotó: NurPhoto via AFP

A konfliktus a PSD azon javaslata miatt robbant ki, amely egyszeri támogatást biztosítana 2,8 millió alacsony jövedelmű nyugdíjasnak, valamint nehéz helyzetű családoknak. A csomag értéke 3,4 milliárd lej, amelyet a kormánykoalíció más pártjai – a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) – korábban fedezet nélküli, populista intézkedésnek minősítettek.

Vitatott többség, eltérő értelmezések

A szavazáson végül a PSD, az RMDSZ, valamint a szélsőjobboldali ellenzéki pártokból kivált képviselőket tömörítő PACE támogatásával 23 igen, 19 nem és egy tartózkodás mellett elfogadták az indítványt. Az eredmény azonban azonnal vitát váltott ki. A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői jelen voltak ugyan, de nem szavaztak, mivel

nem egyszeri támogatást,

hanem nyugdíjindexálást sürgetnek.

A házszabály szerint az elfogadáshoz a jelen lévő képviselők egyszerű többsége szükséges. A képviselőházi költségvetési bizottság liberális elnöke, Bogdan Huțucă szerint ez nem teljesült, mivel 51 jelenlévő mellett legalább 26 igen szavazat kellett volna. Ezt erősítette meg a bizottság jegyzője, Iulius Marian Firczak is.

Kiabálásba torkolló vita és kivonulás

A PSD képviselői ugyanakkor szabálytalanságot kiáltottak. Marius Budai azzal vádolta a liberálisokat, hogy „ellopják a szavazatokat”, míg Daniel Zamfir a voksolás megismétlését követelte. A liberális vezetés ezt elutasította, és a szenátus pénzügyi bizottságának elnöke, Gabriela Horga is megerősítette, hogy nem volt meg a szükséges többség. A vita ezt követően hangos szóváltásba és kiabálásba torkollt.

A helyzet végül odáig fajult, hogy Zamfir bejelentette: a PSD képviselői kivonulnak az ülésről, amit meg is tettek.

A kivonulás ellenére a bizottság határozatképes maradt, az ülést azonban egyeztetések miatt felfüggesztették. A történtek rávilágítanak a román kormánykoalíción belüli feszültségekre, különösen a szociális kiadások finanszírozásának kérdésében.