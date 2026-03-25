Tízpontos javaslatot húzott elő a cilinderből az IEA – nem ártana azonnal csökkenteni az olajfogyasztást

A Közel-Keleten zajló konfliktus kitörését követő napoktól kezdődően a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) több mint 40 ország bejelentéseit követte nyomon, amelyek sürgősségi intézkedéseket vezetnek be vagy fontolgatnak annak érdekében, hogy megóvják a fogyasztókat az áremelkedésektől, elsősorban az olaj és származékai vonatkozásában. Az IEA szerint érdemes a közelmúlt globális válságaira tekinteni a tanulságokért, friss ajánlásukban pedig 10 javaslatot fogalmaznak meg, melyekkel közületi szinten (vállalkozások, intézmények), valamint a magánszemélyek is rendszerezett módon spórolhatának a kőolajalapú energián a most kibontakozó energiaválságban – írja az Origo.

A kormányzati támogatások mellett csökkenteni kell az olajkeresletet

A lap szerint az IEA összegzéséből kiderül, hogy a szervezet szerint is nagy hangsúly jut a kormányzati, pénzügyi természetű intézkedéseknek az energiaköltségek mérséklésében a fogyasztók oldalán, különösen, ha a fogyasztói támogatások megfelelő időzítéssel és a leginkább rászorulókra összpontosítva jelennek meg a rendszerben. A korábbi válságok (Covid–19, a 2022-es energiaválság) tapasztalatai azt mutatják, hogy a jól célzott támogatási mechanizmusok hatékonyabbak és költségvetési szempontból fenntarthatóbbak, mint az általános támogatások.

Ezek mellett pedig az IEA szerint érdemes olyan intézkedéseket is bevezetni, amelyek mérséklik az energiakeresletet, különösen a kőolaj és származékainak felhasználási területein.

Ezek tehát olyan intézkedések, amelyek nemcsak a kormányzati, átfogó intézkedések sorában, hanem a vállalatok, intézmények szintjén, akár saját hatáskörben eljárva is megjelenhetnek, az adott szervezetbe tartozókat érintik, és az ő egyéni erőfeszítéseiken túl járulhatnak hozzá ahhoz, hogy kevesebb energiát használjunk, miközben jellemzően minimális kényelmetlenséggel járnak csak. Mutatjuk az IEA által megfogalmazott tíz javaslatot erről.

Otthoni munkavégzés, ahol lehetséges: csökkenti az ingázáshoz szükséges üzemanyag-felhasználást, különösen azoknál a munkaköröknél, amelyek alkalmasak távmunkára. Autópályákon a sebesség felső határának legalább 10 kilométer per órával történő csökkentése: az alacsonyabb sebesség csökkenti a személyautók, kisteherautók és teherautók üzemanyag-fogyasztását. A tömegközlekedés ösztönzése: a személyautókról buszokra és vonatokra való áttérés gyorsan csökkentheti az olajkeresletet. A magánautók váltakozó használatának bevezetése nagyvárosokban különböző napokon: a rendszámalapú korlátozások csökkenthetik a torlódásokat és az üzemanyag-igényes közlekedést. Az autómegosztás növelése és a hatékony vezetési gyakorlatok alkalmazása: a magasabb kihasználtság csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. Hatékonyság növelése a közúti áruszállításban: a jobb vezetési gyakorlatok, a járműkarbantartás és a rakomány optimalizálása csökkentheti a dízelfogyasztást. Az LPG (autógáz) közlekedési célú felhasználásának csökkentése: a kétüzemű és átalakított járművek benzines üzemmódra váltása lehetővé teszi az LPG tartalékolását főzéshez és más alapvető szükségletekhez. A légi közlekedés kerülése, ahol van alternatíva: az üzleti célú repülések számának csökkentése gyorsan enyhítheti a kerozinpiacokra nehezedő nyomást. Ha lehetséges, áttérés más modern főzési megoldásokra: az elektromos főzés és más korszerű megoldások csökkenthetik a fosszilis tüzelőanyagok el- és felhasználását. A petrolkémiai alapanyagok rugalmas felhasználása és rövid távú hatékonysági intézkedések bevezetése: az ipar hozzájárulhat az LPG felszabadításához az alapvető felhasználások számára, s ha gyors működési fejlesztéseket hajt végre, párhuzamosan csökkentheti az olajfogyasztást.

