Tízpontos javaslatot húzott elő a cilinderből az IEA – nem ártana azonnal csökkenteni az olajfogyasztást

Mivel az iráni háború egyelőre nem zárult le, és a piacok is az elhúzódására rendezkednek be, felerősödnek azok a vélemények, amelyek szerint a kormányzati beavatkozásokon túl azt is érdemes számba venni, hogy az intézmények, valamint az egyének miként spórolhatnának az energián. A Nemzetközi Energiaügynökség is összeállította javaslatait a témában, elsősorban az olajfogyasztást illetően.
VG
2026.03.25, 13:26
Frissítve: 2026.03.25, 13:48

A Közel-Keleten zajló konfliktus kitörését követő napoktól kezdődően a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) több mint 40 ország bejelentéseit követte nyomon, amelyek sürgősségi intézkedéseket vezetnek be vagy fontolgatnak annak érdekében, hogy megóvják a fogyasztókat az áremelkedésektől, elsősorban az olaj és származékai vonatkozásában. Az IEA szerint érdemes a közelmúlt globális válságaira tekinteni a tanulságokért, friss ajánlásukban pedig 10 javaslatot fogalmaznak meg, melyekkel közületi szinten (vállalkozások, intézmények), valamint a magánszemélyek is rendszerezett módon spórolhatának a kőolajalapú energián a most kibontakozó energiaválságban – írja az Origo.

olaj
Az IEA szerint a mostani energiaválságban nagy szerep jut a kormányzati intézkedéseknek az enyhítésben, de érdemes lehet olyan intézkedéseket is bevezetni, amelyek a pénzügyi ösztönzők helyett az olajfogyasztást, az arra irányuló keresletet mérséklik / Fotó: Mónus Márton / Reuters

A kormányzati támogatások mellett csökkenteni kell az olajkeresletet

A lap szerint az IEA összegzéséből kiderül, hogy a szervezet szerint is nagy hangsúly jut a kormányzati, pénzügyi természetű intézkedéseknek az energiaköltségek mérséklésében a fogyasztók oldalán, különösen, ha a fogyasztói támogatások megfelelő időzítéssel és a leginkább rászorulókra összpontosítva jelennek meg a rendszerben. A korábbi válságok (Covid–19, a 2022-es energiaválság) tapasztalatai azt mutatják, hogy a jól célzott támogatási mechanizmusok hatékonyabbak és költségvetési szempontból fenntarthatóbbak, mint az általános támogatások. 

Ezek mellett pedig az IEA szerint érdemes olyan intézkedéseket is bevezetni, amelyek mérséklik az energiakeresletet, különösen a kőolaj és származékainak felhasználási területein. 

Ezek tehát olyan intézkedések, amelyek nemcsak a kormányzati, átfogó intézkedések sorában, hanem a vállalatok, intézmények szintjén, akár saját hatáskörben eljárva is megjelenhetnek, az adott szervezetbe tartozókat érintik, és az ő egyéni erőfeszítéseiken túl járulhatnak hozzá ahhoz, hogy kevesebb energiát használjunk, miközben jellemzően minimális kényelmetlenséggel járnak csak. Mutatjuk az IEA által megfogalmazott tíz javaslatot erről.

  1. Otthoni munkavégzés, ahol lehetséges: csökkenti az ingázáshoz szükséges üzemanyag-felhasználást, különösen azoknál a munkaköröknél, amelyek alkalmasak távmunkára.
  2. Autópályákon a sebesség felső határának legalább 10 kilométer per órával történő csökkentése: az alacsonyabb sebesség csökkenti a személyautók, kisteherautók és teherautók üzemanyag-fogyasztását.
  3. A tömegközlekedés ösztönzése: a személyautókról buszokra és vonatokra való áttérés gyorsan csökkentheti az olajkeresletet.
  4. A magánautók váltakozó használatának bevezetése nagyvárosokban különböző napokon: a rendszámalapú korlátozások csökkenthetik a torlódásokat és az üzemanyag-igényes közlekedést.
  5. Az autómegosztás növelése és a hatékony vezetési gyakorlatok alkalmazása: a magasabb kihasználtság csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást.
  6. Hatékonyság növelése a közúti áruszállításban: a jobb vezetési gyakorlatok, a járműkarbantartás és a rakomány optimalizálása csökkentheti a dízelfogyasztást.
  7. Az LPG (autógáz) közlekedési célú felhasználásának csökkentése: a kétüzemű és átalakított járművek benzines üzemmódra váltása lehetővé teszi az LPG tartalékolását főzéshez és más alapvető szükségletekhez.
  8. A légi közlekedés kerülése, ahol van alternatíva: az üzleti célú repülések számának csökkentése gyorsan enyhítheti a kerozinpiacokra nehezedő nyomást.
  9. Ha lehetséges, áttérés más modern főzési megoldásokra: az elektromos főzés és más korszerű megoldások csökkenthetik a fosszilis tüzelőanyagok el- és felhasználását.
  10. A petrolkémiai alapanyagok rugalmas felhasználása és rövid távú hatékonysági intézkedések bevezetése: az ipar hozzájárulhat az LPG felszabadításához az alapvető felhasználások számára, s ha gyors működési fejlesztéseket hajt végre, párhuzamosan csökkentheti az olajfogyasztást.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu