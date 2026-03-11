Irán olaj- és gázkészletei a háború árnyékában – rekordexport, árnyékflotta és gázparadoxon

A Közel-Keleten február végén robbant ki az amerikai–izraeli–iráni háború. Bár a konfliktust elsősorban geopolitikai feszültségek és regionális hatalmi harcok mozgatják, mégis érdemes áttekinteni Irán hatalmas olaj- és gázkészleteit. Ezek ugyanis a háború eszkalálódásával potenciális célpontokká válhatnak, és jelentősen befolyásolhatják a globális energiaellátást, valamint az árakat.

Irán hatalmas olaj- és gázkészletekkel bír, de exportban messze elmarad a potenciáljától / Fotó: e-crow / Shutterstock

A perzsa állam a világ harmadik legnagyobb bizonyított olajtartalékával rendelkezik, mintegy 208-209 milliárd hordóval, ami a globális készletek 11-12 százalékát jelenti. Ezek főként a délnyugati Khuzesztán régióban koncentrálódnak és a Kharg-szigeti terminál kezeli az olajexport nagy részét. A napi olajkitermelés tavaly 3,3-3,5 millió hordó körül mozgott.

A több mint 92 milliós közel-keleti ország 2025-ben naponta 1,3-1,6 millió hordó nyersolajat exportált, ami a szankciók ellenére többéves rekordot jelentett. A kivitel 80-90 százaléka Kínába irányult, az elemzőcégek (Kpler, Vortexa) adatai szerint Peking napi átlagban 1,38 millió hordó iráni olajat importált 2025-ben, ami az ország teljes tengeri olajimportjának 13–14 százalékát tette ki.

Ez a mennyiség elsősorban a független finomítókhoz került, amelyek kedvezményes áron vásárolták az iráni fekete aranyat.

A kereskedelem nagy részét az árnyékflotta teszi lehetővé: ez egy rejtett, speciálisan erre a célra szervezett tartályhajó-hálózat, amelynek fő feladata a nemzetközi szankciók megkerülése. Ahhoz, hogy ne lehessen nyomon követni az iráni olaj eredetét, a következő trükköket alkalmazzák a gyakran régi tankerek:

Váltogatják a lobogójukat, vagyis azt az országot, amelynek zászlaja alatt futnak, hogy ne legyen könnyű azonosítani őket.

Hamis hajóneveket használnak, vagy egyáltalán nem regisztrálják megfelelően a tulajdonosukat.

Kikapcsolják a hajók azonosító rendszerét (Automated Identification System, AIS).

Gyakran hajóról hajóra transzfert végeznek nyílt vízen, például az Ománi-öbölben vagy Malajzia partjainál. Ennek során egy iráni olajjal teli tanker átfejti a rakományt egy másik hajóra. Így az energiahordozó már nem iráni eredetűként jelenik meg a papírokon, hanem például maláj vagy más országból származóként.