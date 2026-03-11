Deviza
EUR/HUF385,06 -0,23% USD/HUF331,46 -0,3% GBP/HUF445,24 -0,18% CHF/HUF426,08 -0,21% PLN/HUF90,34 -0,14% RON/HUF75,6 -0,3% CZK/HUF15,78 -0,3% EUR/HUF385,06 -0,23% USD/HUF331,46 -0,3% GBP/HUF445,24 -0,18% CHF/HUF426,08 -0,21% PLN/HUF90,34 -0,14% RON/HUF75,6 -0,3% CZK/HUF15,78 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 573,38 +0% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 764 -0,16% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS515 -1,55% ANY7 560 0% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 675,36 +0,1% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 596,7 -0,28% BUX124 573,38 +0% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 764 -0,16% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS515 -1,55% ANY7 560 0% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 675,36 +0,1% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 596,7 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közel-kelet
árnyékflotta
iráni olajexport
gáz
olaj
Irán

Irán olaj- és gázkészletei a háború árnyékában – rekordexport, árnyékflotta és gázparadoxon

Hiába rendelkezik Irán a világ egyik legnagyobb olaj- és gáztartalékával, a szankciók és a belső igények miatt exportja korlátozott maradt. Az árnyékflotta segítségével Irán főleg Kínába szállított olajat, míg a földgáz szinte kizárólag a belföldi fogyasztást szolgálja.
Hornyák Szabolcs
2026.03.11, 08:01
Frissítve: 2026.03.11, 08:47

A Közel-Keleten február végén robbant ki az amerikai–izraeli–iráni háború. Bár a konfliktust elsősorban geopolitikai feszültségek és regionális hatalmi harcok mozgatják, mégis érdemes áttekinteni Irán hatalmas olaj- és gázkészleteit. Ezek ugyanis a háború eszkalálódásával potenciális célpontokká válhatnak, és jelentősen befolyásolhatják a globális energiaellátást, valamint az árakat.

Oil,Pumpjacks,Against,The,Sunset,With,Flag,Of,Iran.,Iran Irán olaj- és gázkészletei a háború árnyékában – Rekordexport, árnyékflotta és gázparadoxon
Irán hatalmas olaj- és gázkészletekkel bír, de exportban messze elmarad a potenciáljától / Fotó: e-crow / Shutterstock

A perzsa állam a világ harmadik legnagyobb bizonyított olajtartalékával rendelkezik, mintegy 208-209 milliárd hordóval, ami a globális készletek 11-12 százalékát jelenti. Ezek főként a délnyugati Khuzesztán régióban koncentrálódnak és a Kharg-szigeti terminál kezeli az olajexport nagy részét. A napi olajkitermelés tavaly 3,3-3,5 millió hordó körül mozgott.

A több mint 92 milliós közel-keleti ország 2025-ben naponta 1,3-1,6 millió hordó nyersolajat exportált, ami a szankciók ellenére többéves rekordot jelentett. A kivitel 80-90 százaléka Kínába irányult, az elemzőcégek (Kpler, Vortexa) adatai szerint Peking napi átlagban 1,38 millió hordó iráni olajat importált 2025-ben, ami az ország teljes tengeri olajimportjának 13–14 százalékát tette ki.

Ez a mennyiség elsősorban a független finomítókhoz került, amelyek kedvezményes áron vásárolták az iráni fekete aranyat.

A kereskedelem nagy részét az árnyékflotta teszi lehetővé: ez egy rejtett, speciálisan erre a célra szervezett tartályhajó-hálózat, amelynek fő feladata a nemzetközi szankciók megkerülése. Ahhoz, hogy ne lehessen nyomon követni az iráni olaj eredetét, a következő trükköket alkalmazzák a gyakran régi tankerek:

  • Váltogatják a lobogójukat, vagyis azt az országot, amelynek zászlaja alatt futnak, hogy ne legyen könnyű azonosítani őket.
  • Hamis hajóneveket használnak, vagy egyáltalán nem regisztrálják megfelelően a tulajdonosukat.
  • Kikapcsolják a hajók azonosító rendszerét (Automated Identification System, AIS).

Gyakran hajóról hajóra transzfert végeznek nyílt vízen, például az Ománi-öbölben vagy Malajzia partjainál. Ennek során egy iráni olajjal teli tanker átfejti a rakományt egy másik hajóra. Így az energiahordozó már nem iráni eredetűként jelenik meg a papírokon, hanem például maláj vagy más országból származóként.

Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a perzsa állam a szankciók ellenére is bevételhez jusson: az olajexport becslések szerint évente 40-45 milliárd dollár biztosított Teheránnak. A közel-keleti ország azonban nem csak olajban gazdag, egy másik energiahordozóban is bővelkedik.

Az iráni gázparadoxon

Irán a világ második legnagyobb bizonyított földgázkészletével rendelkezik, ami a globális tartalékok mintegy 17-18 százalékát teszi ki. A legfrissebb nemzetközi becslések szerint ez körülbelül 34 ezer milliárd köbméter gázt jelent, ami Oroszország mögött a második helyet biztosítja az országnak. A készletek jelentős része a Perzsa-öbölben fekvő South Pars mezőben található, amelyet Katarral közösen hasznosítanak. 

Ez a világ legnagyobb ismert gázmezője, katari oldalán North Dome néven. A közel-keleti ország a harmadik legnagyobb gáztermelő az Egyesült Államok és Oroszország után, 2024–2025-ben évi 263–276 milliárd köbméteres termeléssel. Ennek ellenére a kitermelt gáz túlnyomó többségét, mintegy 94 százalékát belföldön használják fel, elsősorban lakossági fűtésre és áramtermelésre.

A szankciók, a technológiai korlátok és a belföldi igények miatt Irán gázexportja szerény marad, évi 15-20 milliárd köbméter körül mozog. Főként vezetéken szállítanak Törökországba, kisebb mennyiségben Irakba és Örményországba.

Kína orosz olajjal pótolhatja a kieső mennyiséget

Kína nagy valószínűséggel képes helyettesíteni az Iránból és Venezuelából kieső olajmennyiséget, elsősorban Oroszországból érkező szállítmányokkal, valamint más forrásokból, például Szaúd-Arábiából, Irakból, Brazíliából vagy Kanadából.

Maduro bukása után a venezuelai szállítások jelentősen csökkentek, a kieső mennyiségeket főként orosz olajjal pótolják: 2026 februárjában Kína orosz importja rekordot döntött, elérve 2,07 millió hordó/napot. Ez 370 ezer hordóval haladta meg a januári szintet, ami nagyjából fedezte a venezuelai hiányt.

Óriásit kaszálhat a Mol, ha bejön ez a húzása: olyan afrikai országban kutat olaj után, ahol egyszerre két kormánnyal kell megküzdenie
Olajprojekt indul Líbia partjainál spanyol–török–magyar együttműködésben: a Repsol vezette konzorciumban a Mol 20 százalékos részesedést szerzett, ezzel belépve az afrikai ország olajpiacára. A Mol befektetése nem teljesen kockázatmentes, de alapvetően biztonságosnak tűnik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu