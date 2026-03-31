Az EU kínjában tényleg megtette: hozzányúlt a befagyasztott orosz vagyonhoz, 80 millió eurót utalt át Ukrajnának – "Örömmel jelentjük be"

A hadikölcsön megakadása miatt az Európai Unió 80 millió eurót utal Ukrajnának, méghozzá a befagyasztott orosz vagyonok hozamából. Brüsszel azonban továbbra sem meri elkobozni az eredeti összegeket, inkább csak tovább fokozza a nyomást Moszkván és újabb szankciókat készít elő.

Kaja Kallass 80 milliárd euróval a zsebében látogatott Ukrajnába, amit a befagyasztott orosz vagyonból facsartak ki / Fotó: NurPhoto via AFP

Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke újabb pénzügyi támogatást jelentett be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján:

80 millió euró érkezik Kijevbe, amelyet nem közvetlen költségvetési forrásból, hanem a befagyasztott orosz állami vagyonok hozamából finanszíroznak.

A döntés jól illeszkedik abba a stratégiába, amelyet Brüsszel hónapok óta követ: nem nyúl közvetlenül a befagyasztott orosz vagyonhoz, viszont annak hozamát igyekszik Ukrajna támogatására fordítani.

Ez jogilag és politikailag is kevésbé kockázatos megoldás, ugyanakkor messze elmarad attól a radikális lépéstől, amelyet Kijev régóta sürget – vagyis a teljes vagyon elkobzását.

A sajtótájékoztatón Kallas világossá tette, hogy az EU kettős cél mentén halad tovább:

egyrészt erősíteni kívánja Ukrajna támogatását;

másrészt fokozni akarja a nyomást Oroszországon.

Ennek részeként már előkészítették a huszadik szankciós csomagot is, amely elsősorban az úgynevezett árnyékflotta ellen irányulhat.

A politikus egyértelműen fogalmazott: a háborút nem lehet úgy lezárni, hogy Oroszország jutalmat kapjon az agresszióért. Éppen ezért szerinte a szankciókat nem enyhíteni, hanem tovább szigorítani kell.

Ez a retorika egyre hangsúlyosabb az uniós vezetők részéről, különösen annak fényében, hogy a konfliktus elhúzódása komoly gazdasági és politikai terhet jelent Európának is, amely az Oroszország elleni szankciókkal elgáncsolta saját energiabiztonságát.

A mostani 80 millió eurós támogatás egy másik kritikus területet is érint: Ukrajna energiaellátását. A tárgyalások során kiemelt téma volt, hogyan lehet biztosítani az ország felkészülését a következő télre. Az EU továbbra is nemzetközi partnerekkel együtt dolgozik azon, hogy generátorokat és javítóberendezéseket juttasson Ukrajnába, csökkentve ezzel az infrastruktúra elleni támadások hatását.