Kaja Kallas
orosz vagyon
Andrij Szibiha
Ukrajna
Európai Unió

Az EU kínjában tényleg megtette: hozzányúlt a befagyasztott orosz vagyonhoz, 80 millió eurót utalt át Ukrajnának – "Örömmel jelentjük be"

Kallasék nem mentek üres kézzel Kijevbe. 80 millió euró érkezik Ukrajnába az EU-tól, de nem közvetlen támogatásként, hanem befagyasztott orosz vagyon hozamából.
2026.03.31, 20:40
Frissítve: 2026.03.31, 20:41

A hadikölcsön megakadása miatt az Európai Unió 80 millió eurót utal Ukrajnának, méghozzá a befagyasztott orosz vagyonok hozamából. Brüsszel azonban továbbra sem meri elkobozni az eredeti összegeket, inkább csak tovább fokozza a nyomást Moszkván és újabb szankciókat készít elő.

Kaja Kallass 80 milliárd euróval a zsebében látogatott Ukrajnába, amit a befagyasztott orosz vagyonból facsartak ki / Fotó: NurPhoto via AFP

Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke újabb pénzügyi támogatást jelentett be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján

80 millió euró érkezik Kijevbe, amelyet nem közvetlen költségvetési forrásból, hanem a befagyasztott orosz állami vagyonok hozamából finanszíroznak.

A döntés jól illeszkedik abba a stratégiába, amelyet Brüsszel hónapok óta követ: nem nyúl közvetlenül a befagyasztott orosz vagyonhoz, viszont annak hozamát igyekszik Ukrajna támogatására fordítani.

Ez jogilag és politikailag is kevésbé kockázatos megoldás, ugyanakkor messze elmarad attól a radikális lépéstől, amelyet Kijev régóta sürget – vagyis a teljes vagyon elkobzását.

A sajtótájékoztatón Kallas világossá tette, hogy az EU kettős cél mentén halad tovább:

  • egyrészt erősíteni kívánja Ukrajna támogatását;
  • másrészt fokozni akarja a nyomást Oroszországon.

Ennek részeként már előkészítették a huszadik szankciós csomagot is, amely elsősorban az úgynevezett árnyékflotta ellen irányulhat.

A politikus egyértelműen fogalmazott: a háborút nem lehet úgy lezárni, hogy Oroszország jutalmat kapjon az agresszióért. Éppen ezért szerinte a szankciókat nem enyhíteni, hanem tovább szigorítani kell.

Ez a retorika egyre hangsúlyosabb az uniós vezetők részéről, különösen annak fényében, hogy a konfliktus elhúzódása komoly gazdasági és politikai terhet jelent Európának is, amely az Oroszország elleni szankciókkal elgáncsolta saját energiabiztonságát.

A mostani 80 millió eurós támogatás egy másik kritikus területet is érint: Ukrajna energiaellátását. A tárgyalások során kiemelt téma volt, hogyan lehet biztosítani az ország felkészülését a következő télre. Az EU továbbra is nemzetközi partnerekkel együtt dolgozik azon, hogy generátorokat és javítóberendezéseket juttasson Ukrajnába, csökkentve ezzel az infrastruktúra elleni támadások hatását.

Ukrajnának a teljes orosz vagyonra fáj a foga

Mindezek ellenére a legnagyobb kérdés továbbra is nyitott: mi lesz a befagyasztott orosz vagyon sorsa? Az EU eddig nem jutott konszenzusra arról, hogy teljes egészében elkobozza az összegeket, és Ukrajnának adja. Ennek oka részben jogi aggályokban, részben pedig politikai megosztottságban keresendő.

Felmerült az is, hogy az unió egyfajta jóvátételi hitelt nyújtana Ukrajnának, amelyet ezek a befagyasztott eszközök fedeznének. Ez a javaslat azonban nem kapott elegendő támogatást a tagállamok körében, így egyelőre lekerült a napirendről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
