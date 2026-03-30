Ügyes trükk: Európa nem hagyja pénz nélkül Ukrajnát, máris landolt az új milliárd eurós csomag – fegyverekre költik

A csomag a gyártás felpörgetését és az ipari integrációt célozza. Brüsszel új védelmi programot indít, amelyből Ukrajna is jelentős támogatást kap.
VG
2026.03.30, 18:20
Frissítve: 2026.03.30, 18:32

Brüsszel jóváhagyott egy 1,5 milliárd eurós védelmi programot, amelynek célja az európai hadiipar megerősítése és Ukrajna integrálása. A döntés új szintre emeli az együttműködést, és jelentős forrásokat irányít fegyvergyártásra és közös projektekre.

fegyverexport,Sorting,And,Selective,Quality,Control,Of,Weapon,Cartridges.,Hands,Of brüsszel
Jelentős forrásokról döntött Brüsszel a hadiipar fejlesztésére és Ukrajna támogatására / Fotó: Nordroden / Shutterstock (illusztráció)

Az Európai Bizottság március 30-án hivatalosan is jóváhagyta azt az 1,5 milliárd eurós védelmi ipari programot, amely az Európai Védelmi Ipari Program (EDIP) keretében valósul meg. 

A döntés nemcsak a kontinens katonai képességeinek erősítését célozza, hanem egy új irányt is kijelöl: Ukrajna hadiiparának fokozatos beemelését az európai rendszerbe.

A program egyik legfontosabb célja a fegyvergyártás felpörgetése. Több mint 700 millió eurót különítettek el kulcsfontosságú haditechnikai eszközök gyártásának növelésére. Ide tartoznak a drónok elleni rendszerek, a rakéták és a lőszerek, amelyek az elmúlt évek konfliktusai miatt kiemelt jelentőséget kaptak.

A csomag külön figyelmet fordít Ukrajnára. Az úgynevezett Ukrajna Támogatási Eszköz keretében 260 millió eurót szánnak az ukrán védelmi ipar újjáépítésére és modernizálására. Ez nem pusztán pénzügyi segítség: közös projektek indulhatnak, amelyek egyszerre növelik a gyártási kapacitást Ukrajnában és az Európai Unió tagállamaiban.

Brüsszel kiskaput talált az ukrajnai pénzszórásra

Andrius Kubilius védelmi biztos hangsúlyozta, hogy a program új lehetőségeket nyit meg. Mint fogalmazott, a tagállamok, Norvégia, valamint most először Ukrajna és annak ipari szereplői is hozzáférhetnek ezekhez a forrásokhoz, ami erősíti az együttműködést és felgyorsítja a termelést.

A kezdeményezés nem előzmények nélküli. Az EDIP-et még 2025 decemberében fogadták el, és a 2026–2027-es időszakra biztosít támogatásokat. A mostani döntés ennek a programnak a konkrét végrehajtását indítja el projektekkel és pályázatokkal.

Az első pályázati kör március 31-én indul az EU hivatalos tenderportálján. Ez azt jelenti, hogy a gyártók és ipari szereplők rövid időn belül konkrét támogatásokért versenyezhetnek, ami gyorsíthatja a beruházásokat és az új kapacitások kiépítését.

