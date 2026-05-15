Deviza
EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,31 +0,8% GBP/HUF413,22 +0,54% CHF/HUF393,86 +0,67% PLN/HUF84,78 +0,53% RON/HUF69,21 +0,58% CZK/HUF14,79 +0,51% EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,31 +0,8% GBP/HUF413,22 +0,54% CHF/HUF393,86 +0,67% PLN/HUF84,78 +0,53% RON/HUF69,21 +0,58% CZK/HUF14,79 +0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
Orbán Anita
berendelt
Kárpátalja
orosz-ukrán háború

Kiadták az oroszok, miről tárgyaltak Orbán Anitával: nagyon másról beszélnek, mint a Tisza-kormány – nem is tudnak róla, hogy berendelték a nagykövetet?

Magyarország új külügyminisztere, Orbán Anita elítélte az orosz csapásokat az ukrajnai, illetve kárpátaljai célpontok ellen. A budapesti orosz nagykövet ismertette Moszkva nézőpontját és ebből egy nagyon másik kép rajzolódik ki.
VG
2026.05.15, 06:53
Frissítve: 2026.05.15, 07:47

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Anita május 14-én bekérette a Külügyminisztériumba Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet, hogy egyeztessenek a kárpátaljai katonai műveletekről. A találkozón a magyar kormány elítélte a támadásokat, míg az orosz nagykövetség közleménye szerint Sztanyiszlavov ismertette Moszkva nézőpontját.

ORBÁN Anita Közölte az orosz nagykövetség, hogy miről tárgyaltak Orbán Anitával
Orbán Anita külügyminiszter / Fotó: Purger Tamás

Az orosz fél szerint a május 13-i csapások kizárólag ukrán katonai célpontokra irányultak, többek között energiaellátási és közlekedési infrastruktúrára, valamint olyan létesítményekre, ahol pilóta nélküli repülőgépek összeszerelése, tárolása vagy indítása történhet. Állításuk szerint a műveletek 147 különböző területet érintettek, és nem irányultak civil célpontok ellen.

Oroszország hangsúlyozta, hogy a hadműveletek célja nem a civil infrastruktúra rombolása, és nem tekinthetők az eszkaláció további fokozásának. Az orosz fél ezt azzal indokolta, hogy a lépések válaszként értelmezhetők az ukrán erők orosz területek elleni, pilóta nélküli eszközökkel végrehajtott támadásaira, amelyek állításuk szerint civil áldozatokat is követeltek, és infrastrukturális károkat okoztak.

Közölte az orosz nagykövetség, hogy miről tárgyaltak Orbán Anitával

A megbeszélésen az orosz fél kitért az ukrajnai konfliktus rendezésének alapvető elképzeléseire is, azonban ezek részleteiről a felek nem közöltek további nyilvános információt. Érdemes megemlíteni, hogy az orosz nagykövetség egyáltalán nem említi, hogy Magyarország berendelte volna a diplomáciai képviselőjet, ehelyett úgy írta le a kialakult helyzetet, mint ami egy 

  • találkozó,
  • tárgyalás,
  • egyeztetés

lett volna teljesen szokványos körülmények között.

A magyar fél közlése szerint a találkozón a a budapesti kabinet elítélte az orosz fegyveres erők ukrajnai műveleteit, és azt hangsúlyozta, hogy Budapest a válság gyors, békés lezárását tartja kívánatosnak. Emellett a magyar álláspont szerint Oroszországnak fokoznia kellene az erőfeszítéseit a régió stabilitásának helyreállítása érdekében, különösen a civil lakosságot érintő kockázatok csökkentése mellett.

Orbán Anita az orosz nagykövettel tárgyalt – meg is van az eredménye

A Kárpátalját ért dróntámadások után a Tisza-kormány hivatalosan is bekérette az orosz nagykövetet, ami éles szakítást jelent az elmúlt évek magyar diplomáciai gyakorlatával.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13093 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu