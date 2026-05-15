Kiadták az oroszok, miről tárgyaltak Orbán Anitával: nagyon másról beszélnek, mint a Tisza-kormány – nem is tudnak róla, hogy berendelték a nagykövetet?

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Anita május 14-én bekérette a Külügyminisztériumba Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet, hogy egyeztessenek a kárpátaljai katonai műveletekről. A találkozón a magyar kormány elítélte a támadásokat, míg az orosz nagykövetség közleménye szerint Sztanyiszlavov ismertette Moszkva nézőpontját.

Az orosz fél szerint a május 13-i csapások kizárólag ukrán katonai célpontokra irányultak, többek között energiaellátási és közlekedési infrastruktúrára, valamint olyan létesítményekre, ahol pilóta nélküli repülőgépek összeszerelése, tárolása vagy indítása történhet. Állításuk szerint a műveletek 147 különböző területet érintettek, és nem irányultak civil célpontok ellen.

Oroszország hangsúlyozta, hogy a hadműveletek célja nem a civil infrastruktúra rombolása, és nem tekinthetők az eszkaláció további fokozásának. Az orosz fél ezt azzal indokolta, hogy a lépések válaszként értelmezhetők az ukrán erők orosz területek elleni, pilóta nélküli eszközökkel végrehajtott támadásaira, amelyek állításuk szerint civil áldozatokat is követeltek, és infrastrukturális károkat okoztak.

Közölte az orosz nagykövetség, hogy miről tárgyaltak Orbán Anitával

A megbeszélésen az orosz fél kitért az ukrajnai konfliktus rendezésének alapvető elképzeléseire is, azonban ezek részleteiről a felek nem közöltek további nyilvános információt. Érdemes megemlíteni, hogy az orosz nagykövetség egyáltalán nem említi, hogy Magyarország berendelte volna a diplomáciai képviselőjet, ehelyett úgy írta le a kialakult helyzetet, mint ami egy

találkozó,

tárgyalás,

egyeztetés

lett volna teljesen szokványos körülmények között.

A magyar fél közlése szerint a találkozón a a budapesti kabinet elítélte az orosz fegyveres erők ukrajnai műveleteit, és azt hangsúlyozta, hogy Budapest a válság gyors, békés lezárását tartja kívánatosnak. Emellett a magyar álláspont szerint Oroszországnak fokoznia kellene az erőfeszítéseit a régió stabilitásának helyreállítása érdekében, különösen a civil lakosságot érintő kockázatok csökkentése mellett.