Ilyen még nem volt: indul a nemzetközi per Magyarország ellen a Covid-oltások miatt, gyorsan ítéletet mond a brüsszeli bíróság – a Pfizer milliárdokat követel

Brüsszelben folytatódik az a jogi vita, amelyben Magyarország, Lengyelország és Románia kerül szembe a Pfizerrel a koronavírus-járvány idején kötött vakcinabeszerzési megállapodások miatt. A gyógyszergyártó álláspontja egyértelmű: a szerződések érvényesek, azokat teljesíteni kell.

A konfliktus középpontjában azok a több évre szóló, uniós szinten megkötött beszerzési szerződések állnak, amelyek alapján a tagállamok vállalták meghatározott mennyiségű vakcina átvételét és kifizetését.

A három ország azzal érvel, hogy a járvány lecsengésével a kereslet drasztikusan visszaesett, így a korábban lekötött mennyiségek jelentős része feleslegessé vált.

Lengyelország például már korábban is megtagadta bizonyos szállítmányok átvételét, ami miatt a Pfizer jogi lépéseket kezdeményezett. A vita tétje jelentős: egyes ügyekben akár milliárd eurós követelésekről is szó lehet.

A mostani eljárás nemcsak egyedi vita, hanem precedensértékű ügy lehet arra nézve, hogy a járványhelyzetben kötött uniós szerződések milyen mértékben kötelezőek a megváltozott körülmények között.

Brüsszelben dőlhet el a vita, a Pfizer nem hagyja magát

Az ügy Brüsszelben kerül terítékre, ahol azt vizsgálják, hogy a tagállamok jogosan tagadhatják-e meg a szállítások átvételét, illetve a kifizetéseket.

A Pfizer álláspontja szerint a szerződések világosak, és nem tartalmaznak olyan záradékot, amely lehetővé tenné az egyoldalú visszalépést. Ezzel szemben az érintett országok arra hivatkoznak, hogy a rendkívüli körülmények

a járvány lefutása

és a kereslet összeomlása

indokolják a feltételek újratárgyalását.

Az uniós vakcinastratégia is reflektorfényben

A per túlmutat az egyes országok és a Pfizer közötti vitán: közvetlenül érinti az Európai Unió közös vakcinabeszerzési stratégiáját is.

A Covid–19 idején az Európai Bizottság központosított módon tárgyalt a gyógyszergyártókkal, és a tagállamok nevében kötött szerződéseket. Ez a modell ugyan gyors hozzáférést biztosított az oltóanyagokhoz, de a későbbi túlkínálat és a rugalmatlan szerződések most pénzügyi és jogi feszültségeket okoznak. A mostani jogvita azt a kulcskérdést veti fel: meddig terjed a tagállamok mozgástere egy közösen megkötött, válsághelyzetben született szerződés esetében.