Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
koronavírus
Pfizer-vakcina
Pfizer
per

Ilyen még nem volt: indul a nemzetközi per Magyarország ellen a Covid-oltások miatt, gyorsan ítéletet mond a brüsszeli bíróság – a Pfizer milliárdokat követel

Magyarország, Lengyelország és Románia jogi vitába keveredett az egyik legnagyobb gyógyszergyártóval a Covid–19 vakcinaszerződések miatt. A Pfizer ragaszkodik a szerződések teljesítéséhez, miközben az érintett országok szerint a járvány lecsengése után indokolatlan mennyiségeket kellene átvenniük.
VG
2026.03.27, 11:23
Frissítve: 2026.03.27, 11:33

Brüsszelben folytatódik az a jogi vita, amelyben Magyarország, Lengyelország és Románia kerül szembe a Pfizerrel a koronavírus-járvány idején kötött vakcinabeszerzési megállapodások miatt. A gyógyszergyártó álláspontja egyértelmű: a szerződések érvényesek, azokat teljesíteni kell.

pfizer, biontech
Brüsszelben dőlhet el a vita, a Pfizer nem hagyja magát / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A konfliktus középpontjában azok a több évre szóló, uniós szinten megkötött beszerzési szerződések állnak, amelyek alapján a tagállamok vállalták meghatározott mennyiségű vakcina átvételét és kifizetését.

A három ország azzal érvel, hogy a járvány lecsengésével a kereslet drasztikusan visszaesett, így a korábban lekötött mennyiségek jelentős része feleslegessé vált.

Lengyelország például már korábban is megtagadta bizonyos szállítmányok átvételét, ami miatt a Pfizer jogi lépéseket kezdeményezett. A vita tétje jelentős: egyes ügyekben akár milliárd eurós követelésekről is szó lehet.

A mostani eljárás nemcsak egyedi vita, hanem precedensértékű ügy lehet arra nézve, hogy a járványhelyzetben kötött uniós szerződések milyen mértékben kötelezőek a megváltozott körülmények között.

Az ügy Brüsszelben kerül terítékre, ahol azt vizsgálják, hogy a tagállamok jogosan tagadhatják-e meg a szállítások átvételét, illetve a kifizetéseket.

A Pfizer álláspontja szerint a szerződések világosak, és nem tartalmaznak olyan záradékot, amely lehetővé tenné az egyoldalú visszalépést. Ezzel szemben az érintett országok arra hivatkoznak, hogy a rendkívüli körülmények

  • a járvány lefutása
  • és a kereslet összeomlása

indokolják a feltételek újratárgyalását.

Az uniós vakcinastratégia is reflektorfényben

A per túlmutat az egyes országok és a Pfizer közötti vitán: közvetlenül érinti az Európai Unió közös vakcinabeszerzési stratégiáját is.

A Covid–19 idején az Európai Bizottság központosított módon tárgyalt a gyógyszergyártókkal, és a tagállamok nevében kötött szerződéseket. Ez a modell ugyan gyors hozzáférést biztosított az oltóanyagokhoz, de a későbbi túlkínálat és a rugalmatlan szerződések most pénzügyi és jogi feszültségeket okoznak. A mostani jogvita azt a kulcskérdést veti fel: meddig terjed a tagállamok mozgástere egy közösen megkötött, válsághelyzetben született szerződés esetében.

Precedens lehet az egész EU számára

A brüsszeli eljárás kimenetele nemcsak Magyarország, Lengyelország és Románia számára lesz meghatározó, hanem az egész Európai Unió számára iránymutatást adhat.

Ha a bíróság a Pfizer javára dönt, az megerősítheti a közös beszerzési szerződések szigorú érvényességét. Ha viszont a tagállamok érvelése kap nagyobb súlyt, az precedenst teremthet arra, hogy rendkívüli körülmények között újratárgyalhatók az ilyen megállapodások.

A tét tehát nemcsak milliárdos nagyságrendű kifizetések kérdése, hanem az is, hogy milyen jogi keretek között működik a jövőben az uniós szintű válságkezelés.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
