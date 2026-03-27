Ilyen még nem volt: indul a nemzetközi per Magyarország ellen a Covid-oltások miatt, gyorsan ítéletet mond a brüsszeli bíróság – a Pfizer milliárdokat követel
Brüsszelben folytatódik az a jogi vita, amelyben Magyarország, Lengyelország és Románia kerül szembe a Pfizerrel a koronavírus-járvány idején kötött vakcinabeszerzési megállapodások miatt. A gyógyszergyártó álláspontja egyértelmű: a szerződések érvényesek, azokat teljesíteni kell.
A konfliktus középpontjában azok a több évre szóló, uniós szinten megkötött beszerzési szerződések állnak, amelyek alapján a tagállamok vállalták meghatározott mennyiségű vakcina átvételét és kifizetését.
A három ország azzal érvel, hogy a járvány lecsengésével a kereslet drasztikusan visszaesett, így a korábban lekötött mennyiségek jelentős része feleslegessé vált.
Lengyelország például már korábban is megtagadta bizonyos szállítmányok átvételét, ami miatt a Pfizer jogi lépéseket kezdeményezett. A vita tétje jelentős: egyes ügyekben akár milliárd eurós követelésekről is szó lehet.
A mostani eljárás nemcsak egyedi vita, hanem precedensértékű ügy lehet arra nézve, hogy a járványhelyzetben kötött uniós szerződések milyen mértékben kötelezőek a megváltozott körülmények között.
Brüsszelben dőlhet el a vita, a Pfizer nem hagyja magát
Az ügy Brüsszelben kerül terítékre, ahol azt vizsgálják, hogy a tagállamok jogosan tagadhatják-e meg a szállítások átvételét, illetve a kifizetéseket.
A Pfizer álláspontja szerint a szerződések világosak, és nem tartalmaznak olyan záradékot, amely lehetővé tenné az egyoldalú visszalépést. Ezzel szemben az érintett országok arra hivatkoznak, hogy a rendkívüli körülmények
- a járvány lefutása
- és a kereslet összeomlása
indokolják a feltételek újratárgyalását.
Az uniós vakcinastratégia is reflektorfényben
A per túlmutat az egyes országok és a Pfizer közötti vitán: közvetlenül érinti az Európai Unió közös vakcinabeszerzési stratégiáját is.
A Covid–19 idején az Európai Bizottság központosított módon tárgyalt a gyógyszergyártókkal, és a tagállamok nevében kötött szerződéseket. Ez a modell ugyan gyors hozzáférést biztosított az oltóanyagokhoz, de a későbbi túlkínálat és a rugalmatlan szerződések most pénzügyi és jogi feszültségeket okoznak. A mostani jogvita azt a kulcskérdést veti fel: meddig terjed a tagállamok mozgástere egy közösen megkötött, válsághelyzetben született szerződés esetében.
Precedens lehet az egész EU számára
A brüsszeli eljárás kimenetele nemcsak Magyarország, Lengyelország és Románia számára lesz meghatározó, hanem az egész Európai Unió számára iránymutatást adhat.
Ha a bíróság a Pfizer javára dönt, az megerősítheti a közös beszerzési szerződések szigorú érvényességét. Ha viszont a tagállamok érvelése kap nagyobb súlyt, az precedenst teremthet arra, hogy rendkívüli körülmények között újratárgyalhatók az ilyen megállapodások.
A tét tehát nemcsak milliárdos nagyságrendű kifizetések kérdése, hanem az is, hogy milyen jogi keretek között működik a jövőben az uniós szintű válságkezelés.
