Beleszédülnek a románok: rakétapajzs, drónok, amerikai csapatok – ilyen fontosak lettünk?

A román Legfelsőbb Védelmi Tanács 2026. március 11-én jóváhagyta amerikai légi utántöltő repülőgépek, vadászgépek és felderítő eszközök ideiglenes romániai telepítését, valamint akár 500 amerikai katona állomásoztatását.

A nemzetbiztonsági testület hozzájárult monitorozó berendezések és a dél-romániai Deveseluban található amerikai ballisztikusrakéta-elhárító rendszer működéséhez szükséges műholdas kommunikációs eszközök befogadásához is. A washingtoni kérés a közel-keleti műveletekhez, különösen az Irán elleni akciókhoz kapcsolódik.

A Pentagon a deveselui támaszponton „BRAVO” szintre emelte a biztonsági készültséget az iráni konfliktus eszkalálódása miatt. Ez az amerikai katonai riasztási rendszer második szintje, amelyet jelenleg világszerte alkalmaznak az amerikai bázisokon – derült ki az Oeconomus kutatásából. A következő szint, a „CHARLIE” konkrét támadási információk esetén lép életbe, míg a „DELTA” a közvetlen vagy folyamatban lévő terrortámadások esetére van fenntartva.

Fokozódó készültség a deveselui rakétapajzs körül

A mintegy 2500 kilométerre Irántól fekvő Deveselu a NATO ballisztikus rakétavédelmi rendszerének egyik kulcseleme. Európában ez az egyik olyan helyszín, ahol az amerikai Aegis Ashore rendszert telepítették. A létesítmény 2016 óta működik, és hivatalosan az iráni rakétafenyegetés elleni védelemre hozták létre. Az itt alkalmazott SM–3 Block IB elfogórakéták robbanófej nélkül, kinetikus energiával semmisítik meg az ellenséges rakéták robbanófejeit. A bázison három indítóegység található, egyenként 24 elfogórakétával.

A NATO 2010-ben döntött a ballisztikus rakétavédelmi képesség kiterjesztéséről, amely több ország együttműködésére épül.

Németország ad otthont a parancsnoki központnak, Törökország radarállomással járul hozzá, míg Románia és Lengyelország az amerikai Aegis Ashore rendszereket fogadja. Spanyolország többfeladatos hadihajókkal, az Egyesült Államok pedig az európai fokozatos adaptív megközelítés révén vesz részt a rendszerben.

Irán ballisztikus rakétái közül a Shahab–3 akár 2000 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezik, ami elméletben több európai országot, köztük Romániát és Magyarországot is elérhetővé teszi. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államok Európában telepítette rakétavédelmi rendszerét.