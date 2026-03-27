Egy eddig szigorúan tiltott úti célt nyitottak meg a turisták előtt

Hawaiin nyolc nagyobb sziget található, de eddig a turisták hat közül választhattak: Oahu, Hawaii (a Nagy Sziget), Kauai, Molokai, Lanai és az ikonikus Maui. A másik két szigetet, a lakatlan Kaho’olawét és a magántulajdonban lévő Niihaut eddig szigorúan elzárták a látogatók elől. Most azonban Niihau vezetése bejelentette a sokak által várt nyitást – számolt be róla az Islands

A Tiltott Szigetre közel egy évszázada korlátozzák a ki- és bejárást / Fotó: Getty Image

A Tiltott Szigetként is ismert Niihaut, Elizabeth Sinclair skót farmer és ültetvénytulajdonos vásárolta meg még 1864-ben, és azóta is az ő leszármazottainak tulajdonában van. 1952-ben a Hawaii-szigeteken, amelynek Niihau is része, gyermekbénulás-járvány tört ki, és a betegség terjedésének elkerülése érdekében megtiltották a sziget elhagyását és az oda való belépést. Bár a járvány azóta elmúlt, az aprócska szigetre való belépéshez eddig külön engedélyt kell szerezni, ami nem csupán az átlagembereknek, hanem gazdagoknak vagy hírességeknek is igencsak bonyolult volt. Ezentúl viszont Niihau korlátozottan bár, de megnyílik a turisták előtt – írta cikkében az Origo.

A szigetre vezetett túrákon lehet eljutni, amelyek 630 dollárba (kb. 210 ezer forint) kerülnek fejenként.

A szervezők ezért az összegért cserébe félnapos kirándulásokat kínálnak egy kétmotoros helikopterrel, amelyek légi kalandra viszik a résztvevőket Niihau vulkanikus tájai felett, de az út része a leszállás a strandon is.

Niihau ma kevesebb mint 200 őslakosnak ad otthont, és meglepő módon nincsenek kiépített utak, vízvezetékek vagy autók sem, az elektromosságot pedig kizárólag napelemek biztosítják. A Kauaitól 27 kilométerre délnyugatra található sziget mindössze 114 négyzetkilométert foglal el, és Hawaii legnagyobb tava mellett, káprázatos fehér homokos strandok is megtalálhatók itt. A tervek szerint az őslakosok a nyitást követően is szigorúan felügyelik majd a látogatókat, hiszen elsődleges céljuk továbbra is a természet és a helyi kultúra megőrzése.