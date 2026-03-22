Üzemanyag-korlátozás a szomszédban: határozottan odapirított a tétovázó piacvezető cégnek a kormány

A megnövekedett kereslet miatt kénytelen volt lépni a szlovén kormány, és intézkedéseket vezetett be a piacvezető olajcég, a Petrol ellen is.
VG/MTI
2026.03.22, 16:04
Frissítve: 2026.03.22, 16:51

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – jelentette be a kabinet. Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.

Szlovénia vasárnaptól korlátozza a tankolható üzemanyag mennyiségét / Fotó: Stepan Skorobogadko / Shutterstock

Golob azt is elmondta, hogy a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, hogy segítsék a benzinkutak ellátását. A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, de egyes kereskedőknél gondok merültek fel a benzinkutakhoz történő kiszállításban.

A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel, köztük a Petrol és a Mol vállalattal.

Robert Golob élesen bírálta a Petrol működését, azt mondta, hogy a vállalat jelentése katasztrofális helyzetről tanúskodik az ellátás megszervezésében. Hozzátette, hogy ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem vezetett be korlátozásokat. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte, hogy az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar.

Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók generálta kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.

Nem várt sokat a szlovén kormány, már vasárnap új intézkedések jönnek

A szlovén kormány vasárnap további intézkedéseket jelentett be az üzemanyag-ellátásban jelentkező zavarok miatt, és újabb jelentést vár a kereskedőktől a benzinkutak helyzetével kapcsolatban, ennek alapján dönthet további intézkedésekről. A kabinet felszólította a piacvezető Petrol vállalat vezetését, hogy haladéktalanul dolgozzon ki intézkedési tervet a benzinkutak ellátásának biztosítására, és hétfőn reggel tegyen jelentést Bojan Kumer környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi miniszternek.

A kormány egyúttal arra kérte a Szlovén Állami Holdingot, hogy kezdeményezze a Petrol részvényesi közgyűlésének összehívását, amelyen külön vizsgálat indulhat a vállalat logisztikai és ellátási tevékenységével kapcsolatban. A belügyminisztérium feladata lesz annak vizsgálata is, hogy felmerül-e gazdasági bűncselekmény gyanúja a kialakult helyzettel összefüggésben.

A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként átlagosan 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
