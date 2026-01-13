Egy amerikai bíróság is a dánok mellé állt, lesöpörték az asztalról Trump nemzetbiztonsági aggályait

Újraindíthatja az építési munkálatokat a dán Orsted az amerikai partok mentén telepített, befejezés előtt álló szélerőműparkján. Egy friss bírósági ítélet ugyanis hatályon kívül helyezte a belügyminisztérium karácsony előtti tiltó határozatát, amelyben a Trump-adminisztráció a part menti szélparkok és az általuk termelt áramot megvásárló államok közötti szerződések felfüggesztését rendelte el nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.

A dán Orsted a szélerőműpark-építés világelsőjének számít / Fotó: Belga via AFP

Öt készülő projekt ügyét a beruházóik és az illetékes szövetségi államok bíróság elé vitték, amely az első felperes ügyében helyt adott a kérelemnek, így a munkálatok folytatódhatnak. Kérdés, hogy meddig, a klímaszkeptikus és olajpárti Trump elnöknek ugyanis rendesen a bögyében vannak a szélerőművek, elgáncsolásukkal egy évvel ezelőtti beiktatása óta folyamatosan próbálkozik, nyilván erre is lesz majd válasza.

A dán Orsted számára nem babra megy a játék

Különösen úgy, hogy az ítélet nagy nyertese a dán Orsted, amely szálka lehet a dán fennhatóság alatt álló Grönland mindenáron való megszerzésén dolgozó elnöknek. A megújuló energiák szolgálatba állítását folyton kritizáló Trump a szélerőműveket rendszerint a csúnya, a költséges és nem hatékony jelzőkkel minősítette.

Az Orsted-ítélet egyébként már a második a sorban, hiszen tavaly szeptemberben egy amerikai bíróság elutasította a kormányzat első kísérletét a projekt leállítására, miután nem tartotta értelmezhetőnek a Washington által felhozott nemzetbiztonsági aggodalmakat.

A friss ítélet az Orsted 704 megawatt áramtermelő kapacitású Revolution Wind nevű projektjét érinti, amely Rhode Island és Connecticut államokkal szerződött energiaszállításra.

Az Orsted hvidovrei főhadiszállásán egyelőre visszafogottan ünnepelnek / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Megjegyzendő, hogy mindkét államot demokrata politikus kormányozza, így az ítéletet könnyű lesz politikai mázzal leönteni, rosszabb esetben szankcionálni a „vétkeseket”. Az Orsted számára azonban jóval nagyobb tét forog kockán, a világ legnagyobb szélerőműpark-építője 3 milliárd dolláros veszteséggel szembesül, ha a projektet nem tudja átadni és üzembe helyezni. A Revolution Wind projekthez szélturbinákat szállító a Siemens Gamesa is örülhet az ítéletnek.