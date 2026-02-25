Deviza
Újra tombol az MI-láz a részvénypiacon, a dél-koreai gyártók hasítanak

Ismét történelmi csúcsra hajtotta az ázsiai részvényindexeket az MI-láz. A részvénypiac az Nvidia szerdai gyorsjelentését várja, a csipszektor jövője függ tőle.
D. GY.
2026.02.25, 07:21
Frissítve: 2026.02.25, 08:12

Meredeken emelkedett az ázsiai részvénypiac a szerdai kereskedésben a régió technológiai részvényeinek vezérletével; a befektetők tovább növelték kitettségüket a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó cégekben. 

részvénypiac
Újabb csúcsokon a részvénypiac – tombol az MI-láz / Fotó: Zuma Press Wire via Reuters Conn

Donald Trump amerikai elnök az évértékelő beszédében a részvénypiaci emelkedésekkel dicsekedett, és kijelentette, hogy „szinte minden” ország és vállalat fenn kívánja tartani a korábban Washingtonnal kötött vám- és beruházási megállapodásokat.

A pénzügyi piacok alig reagáltak a beszédre. A határidős piacok enyhén pozitív nyitást jeleztek az Egyesült Államokban: 

  • az S&P 500 E-mini kontraktusok 0,07 százalékkal, 
  • a Nasdaq 100 E-mini kontraktusok 0,11 százalékkal emelkedtek. 
  • Az Euro Stoxx 50 határidős jegyzése 0,2 százalékkal volt magasabb. 
  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,76 százalékkal nőtt, miközben több regionális piac történelmi csúcsra emelkedett. 
  • A japán Nikkei 225 index 2,7 százalékkal, 58 853,87 pontra emelkedett, ami minden idők legmagasabb értéke; a növekedést a technológiai szektorhoz kötődő részvények vezették. 
  • A szélesebb merítésű Topix index 1,1 százalékkal, 3857,15 pontra erősödött. 
  • A dél-koreai Kospi 2,6 százalékkal emelkedett, és először haladta meg a 6 ezer pontos szintet. Az index az idei évben eddig 45 százalékos pluszban van.

A globális memórialapka-hiány következtében a Samsung Electronics és az SK Hynix részvényeinek árfolyama október óta megduplázódott – az MI-ellátásilánc szűk keresztmetszete vonzza a tőkét. A vezető globális csipgyártó, 

az Nvidia szerdán, az amerikai piac zárása után teszi közzé negyedik negyedéves eredményeit.

  • Hongkongban a Hang Seng index 0,36 százalékkal, 
  • a kínai CSI 300 index 0,3 százalékkal emelkedett. 
  • Az ausztrál S&P/ASX 200 index 1 százalékkal került feljebb, miután korábban rekordmagasságot ért el, annak ellenére, hogy januárban emelkedtek a fogyasztói árak, ami növelte a további kamatemelések kockázatát. 

Az ausztrál élelmiszer-kiskereskedelmi blue chip vállalat, a Woolworths több mint 12 százalékkal ugrott meg – ez 1997 óta a legnagyobb egynapos emelkedése –, miután a vártnál jobb első féléves eredményeket közölt.

Jenkérdőjelek

A japán jen a dollárral szemben változatlan maradt, miután a nap elején még erősödést mutatott; árfolyama 155,86 jen volt dolláronként. Kedden a deviza 0,8 százalékkal gyengült.

Egy sajtóértesülés szerint Takaicsi Szanae japán miniszterelnök fenntartásait jelezte a további kamatemelésekkel kapcsolatban a japán jegybank elnökének, Kazuo Uedának, ami 

kétségeket ébresztett a következő kamatemelés időzítésével kapcsolatban.

A japán kormány szerdán két, a piac szerint az alacsonyabb kamatszintet preferáló akadémikust jelölt a japán központi bank kilenctagú igazgatótanácsába; a kinevezéseket a Takaicsi-kormány monetáris politikával kapcsolatos gondolkodásának indikátoraként értékelik.

  • A parlament elé terjesztett dokumentumban szereplő jelölések rövid időre 156 jen fölé gyengítették a jent dolláronként, és lendületet adtak a tokiói részvénypiacnak. 
  • A dollárindex, amely a dollár árfolyamát méri egy devizakosárral – köztük a jennel és az euróval – szemben, 0,14 százalékkal, 97,75 pontra csökkent, 
  • az euró 0,18 százalékkal, 1,1792 dollárra erősödött.

A múlt héten közzétett Reuters-felmérés szerint a közgazdászok többsége arra számít, hogy a japán jegybank június végéig 1 százalékra emeli az irányadó kamatlábat; egyesek már áprilisra várnak lépést az inflációs nyomás és a gyenge jen miatti aggodalmak erősödése miatt.

  • Az irányadó amerikai tízéves államkötvény hozama 1,5 bázisponttal, 4,048 százalékra, 
  • a harmincéves kötvény hozama 1,3 bázisponttal, 4,702 százalékra emelkedett.

A részvénypiac ismét MI-lázban ég

A mesterségesintelligencia-szektorra irányuló pozitív hangulat az éjszaka folyamán visszatért, miután a San Franciscó-i székhelyű Anthropic startup tíz új üzleti felhasználási módot mutatott be MI-bővítményeire, ami újraélesztette az optimizmust, hogy az MI számos ágazatban növelheti a profitokat.

Az MI-hez kapcsolódó részvények árfolyama az elmúlt hetekben ingadozott, mivel a befektetők attól tartottak, hogy a jelentős tőkekiadások nem fordulnak át rövid távon nyereségbe.

A Fed kormányzója, Lisa Cook, valamint a chicagói Fed elnöke, Austan Goolsbee keddi beszédeikben jelezték: véleményük szerint az amerikai munkaerőpiac stabilizálódhat. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb döntéshozó helyénvalónak tartja kivárni az infláció további mérséklődését, mielőtt lazítana a monetáris politikán – kommentálták a helyzetet a Reutersnek az ANZ elemzői. Az ANZ arra számít, hogy 

a Fed a második negyedévben, legvalószínűbben júniusban kezdi meg a kamatcsökkentést, és idén összesen 75 bázispontos lazítást prognosztizál.

  • Az amerikai WTI nyersolaj jegyzése 0,62 százalékkal, hordónként 66,04 dollárra emelkedett, 
  • a Brent 0,62 százalékos napi pluszban, 71,21 dolláron állt. 
  • Az arany ára az azonnali piacon 0,68 százalékkal, unciánként 5182,94 dollárra, 
  • az ezüst 2,36 százalékkal, 89,39 dollárra emelkedett.
Mesterséges intelligencia
965 cikk

Mesterséges intelligencia
965 cikk
