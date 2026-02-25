Újra tombol az MI-láz a részvénypiacon, a dél-koreai gyártók hasítanak
Meredeken emelkedett az ázsiai részvénypiac a szerdai kereskedésben a régió technológiai részvényeinek vezérletével; a befektetők tovább növelték kitettségüket a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó cégekben.
Donald Trump amerikai elnök az évértékelő beszédében a részvénypiaci emelkedésekkel dicsekedett, és kijelentette, hogy „szinte minden” ország és vállalat fenn kívánja tartani a korábban Washingtonnal kötött vám- és beruházási megállapodásokat.
A pénzügyi piacok alig reagáltak a beszédre. A határidős piacok enyhén pozitív nyitást jeleztek az Egyesült Államokban:
- az S&P 500 E-mini kontraktusok 0,07 százalékkal,
- a Nasdaq 100 E-mini kontraktusok 0,11 százalékkal emelkedtek.
- Az Euro Stoxx 50 határidős jegyzése 0,2 százalékkal volt magasabb.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,76 százalékkal nőtt, miközben több regionális piac történelmi csúcsra emelkedett.
- A japán Nikkei 225 index 2,7 százalékkal, 58 853,87 pontra emelkedett, ami minden idők legmagasabb értéke; a növekedést a technológiai szektorhoz kötődő részvények vezették.
- A szélesebb merítésű Topix index 1,1 százalékkal, 3857,15 pontra erősödött.
- A dél-koreai Kospi 2,6 százalékkal emelkedett, és először haladta meg a 6 ezer pontos szintet. Az index az idei évben eddig 45 százalékos pluszban van.
A globális memórialapka-hiány következtében a Samsung Electronics és az SK Hynix részvényeinek árfolyama október óta megduplázódott – az MI-ellátásilánc szűk keresztmetszete vonzza a tőkét. A vezető globális csipgyártó,
az Nvidia szerdán, az amerikai piac zárása után teszi közzé negyedik negyedéves eredményeit.
- Hongkongban a Hang Seng index 0,36 százalékkal,
- a kínai CSI 300 index 0,3 százalékkal emelkedett.
- Az ausztrál S&P/ASX 200 index 1 százalékkal került feljebb, miután korábban rekordmagasságot ért el, annak ellenére, hogy januárban emelkedtek a fogyasztói árak, ami növelte a további kamatemelések kockázatát.
Az ausztrál élelmiszer-kiskereskedelmi blue chip vállalat, a Woolworths több mint 12 százalékkal ugrott meg – ez 1997 óta a legnagyobb egynapos emelkedése –, miután a vártnál jobb első féléves eredményeket közölt.
Jenkérdőjelek
A japán jen a dollárral szemben változatlan maradt, miután a nap elején még erősödést mutatott; árfolyama 155,86 jen volt dolláronként. Kedden a deviza 0,8 százalékkal gyengült.
Egy sajtóértesülés szerint Takaicsi Szanae japán miniszterelnök fenntartásait jelezte a további kamatemelésekkel kapcsolatban a japán jegybank elnökének, Kazuo Uedának, ami
kétségeket ébresztett a következő kamatemelés időzítésével kapcsolatban.
A japán kormány szerdán két, a piac szerint az alacsonyabb kamatszintet preferáló akadémikust jelölt a japán központi bank kilenctagú igazgatótanácsába; a kinevezéseket a Takaicsi-kormány monetáris politikával kapcsolatos gondolkodásának indikátoraként értékelik.
- A parlament elé terjesztett dokumentumban szereplő jelölések rövid időre 156 jen fölé gyengítették a jent dolláronként, és lendületet adtak a tokiói részvénypiacnak.
- A dollárindex, amely a dollár árfolyamát méri egy devizakosárral – köztük a jennel és az euróval – szemben, 0,14 százalékkal, 97,75 pontra csökkent,
- az euró 0,18 százalékkal, 1,1792 dollárra erősödött.
A múlt héten közzétett Reuters-felmérés szerint a közgazdászok többsége arra számít, hogy a japán jegybank június végéig 1 százalékra emeli az irányadó kamatlábat; egyesek már áprilisra várnak lépést az inflációs nyomás és a gyenge jen miatti aggodalmak erősödése miatt.
- Az irányadó amerikai tízéves államkötvény hozama 1,5 bázisponttal, 4,048 százalékra,
- a harmincéves kötvény hozama 1,3 bázisponttal, 4,702 százalékra emelkedett.
A részvénypiac ismét MI-lázban ég
A mesterségesintelligencia-szektorra irányuló pozitív hangulat az éjszaka folyamán visszatért, miután a San Franciscó-i székhelyű Anthropic startup tíz új üzleti felhasználási módot mutatott be MI-bővítményeire, ami újraélesztette az optimizmust, hogy az MI számos ágazatban növelheti a profitokat.
Az MI-hez kapcsolódó részvények árfolyama az elmúlt hetekben ingadozott, mivel a befektetők attól tartottak, hogy a jelentős tőkekiadások nem fordulnak át rövid távon nyereségbe.
A Fed kormányzója, Lisa Cook, valamint a chicagói Fed elnöke, Austan Goolsbee keddi beszédeikben jelezték: véleményük szerint az amerikai munkaerőpiac stabilizálódhat. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb döntéshozó helyénvalónak tartja kivárni az infláció további mérséklődését, mielőtt lazítana a monetáris politikán – kommentálták a helyzetet a Reutersnek az ANZ elemzői. Az ANZ arra számít, hogy
a Fed a második negyedévben, legvalószínűbben júniusban kezdi meg a kamatcsökkentést, és idén összesen 75 bázispontos lazítást prognosztizál.
- Az amerikai WTI nyersolaj jegyzése 0,62 százalékkal, hordónként 66,04 dollárra emelkedett,
- a Brent 0,62 százalékos napi pluszban, 71,21 dolláron állt.
- Az arany ára az azonnali piacon 0,68 százalékkal, unciánként 5182,94 dollárra,
- az ezüst 2,36 százalékkal, 89,39 dollárra emelkedett.