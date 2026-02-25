Újra tombol az MI-láz a részvénypiacon, a dél-koreai gyártók hasítanak

Meredeken emelkedett az ázsiai részvénypiac a szerdai kereskedésben a régió technológiai részvényeinek vezérletével; a befektetők tovább növelték kitettségüket a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó cégekben.

Újabb csúcsokon a részvénypiac – tombol az MI-láz / Fotó: Zuma Press Wire via Reuters Conn

Donald Trump amerikai elnök az évértékelő beszédében a részvénypiaci emelkedésekkel dicsekedett, és kijelentette, hogy „szinte minden” ország és vállalat fenn kívánja tartani a korábban Washingtonnal kötött vám- és beruházási megállapodásokat.

A pénzügyi piacok alig reagáltak a beszédre. A határidős piacok enyhén pozitív nyitást jeleztek az Egyesült Államokban:

az S&P 500 E-mini kontraktusok 0,07 százalékkal,

a Nasdaq 100 E-mini kontraktusok 0,11 százalékkal emelkedtek.

Az Euro Stoxx 50 határidős jegyzése 0,2 százalékkal volt magasabb.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,76 százalékkal nőtt, miközben több regionális piac történelmi csúcsra emelkedett.

A japán Nikkei 225 index 2,7 százalékkal, 58 853,87 pontra emelkedett, ami minden idők legmagasabb értéke; a növekedést a technológiai szektorhoz kötődő részvények vezették.

A szélesebb merítésű Topix index 1,1 százalékkal, 3857,15 pontra erősödött.

A dél-koreai Kospi 2,6 százalékkal emelkedett, és először haladta meg a 6 ezer pontos szintet. Az index az idei évben eddig 45 százalékos pluszban van.

A globális memórialapka-hiány következtében a Samsung Electronics és az SK Hynix részvényeinek árfolyama október óta megduplázódott – az MI-ellátásilánc szűk keresztmetszete vonzza a tőkét. A vezető globális csipgyártó,

az Nvidia szerdán, az amerikai piac zárása után teszi közzé negyedik negyedéves eredményeit.

Hongkongban a Hang Seng index 0,36 százalékkal,

a kínai CSI 300 index 0,3 százalékkal emelkedett.

Az ausztrál S&P/ASX 200 index 1 százalékkal került feljebb, miután korábban rekordmagasságot ért el, annak ellenére, hogy januárban emelkedtek a fogyasztói árak, ami növelte a további kamatemelések kockázatát.

Az ausztrál élelmiszer-kiskereskedelmi blue chip vállalat, a Woolworths több mint 12 százalékkal ugrott meg – ez 1997 óta a legnagyobb egynapos emelkedése –, miután a vártnál jobb első féléves eredményeket közölt.