sportgazdaság
európai foci
UEFA
labdarúgás
Premier League

Veszteségesek a legnagyobb európai focicsapatok, hiába a költségplafon, ez így nem mehet tovább – megszólalt az UEFA

Hiába a beáramló milliárdok, az európai topcsapatok tavaly összesen egymilliárd euró veszteséget termeltek, bár bevételeik emelkedtek. Az UEFA szerint volt olyan Premier League-csapat, amelynek működési kiadásai 50 százalékkal emelkedtek.
D. GY.
2026.03.01., 17:57

Az európai élvonalbeli futballklubok tavaly több mint egymilliárd euró veszteséget könyveltek el annak ellenére, hogy bevételeik rekordot döntve meghaladták a 30 milliárd eurót – tette közzé számításait az UEFA.

Atletico de Madrid UEFA
A kétmilliárd euróra értékelt Atlético Madrid az UEFA Bajnokok Ligájában / Fotó: NurPhoto via AFP

Az európai labdarúgás irányító testületének adatai szerint – amelyeket a héten ismertettek az FT Business of Football Summit rendezvényén – azt mutatják, hogy az európai topligákban szereplő klubok együttes bevétele várhatóan 

  • meghaladja a 30 milliárd eurót, 
  • szemben az egy évvel korábbi 28,6 milliárd euróval. 
  • Az előrejelzés több mint 700 európai klub beszámolóin alapul; 
  • a legnagyobb 25 klub adta a teljes bevétel közel felét.

Gigantikus emelkedés a működési kiadásokban

Az UEFA szerint a növekedést elsősorban a szponzori bevételek, az átigazolásokból származó bevételek, valamint a nemzetközi kupasorozatokban szereplő csapatok díjazása hajtotta, ami ellensúlyozta egyes országokban a belföldi médiaközvetítési jogok gyengélkedését.

Miközben a klubok alternatív bevételi források – például stadionbeli vendéglátás – felé nyitnak, nem a sportrendezvényektől remélik a nagy bevételt, más költségek jelentősen emelkedtek. A működési kiadások 

  • az Arsenal esetében 35 százalékkal, 
  • a Chelsea-nél 51 százalékkal, 
  • az FC Barcelonánál pedig 19 százalékkal nőttek. 

A játékosbérek inflációja – amely jellemzően a klubok legnagyobb költségtétele – tavaly 4,8 százalékra emelkedett az előző évi 1,8 százalékról.

Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth Round
A Chelsea működési költségei 51 százalékkal emelkedtek / Fotó: NurPhoto via AFP

A növekvő költségek következtében az UEFA 2025-re mintegy 1,1 milliárd euró összesített, adózás előtti veszteséget vár, ami megegyezik a 2024-es eredménnyel. Ugyanakkor néhány klub jelentős vesztesége elfedte azt a tényt, hogy a klubok közel kétharmada 2025-ben nyereséget ért el.

Milliárdos befektetések, veszteséghegyek

Az UEFA adatai szerint az amerikai magántőke-befektető Clearlake Capital többségi tulajdonában lévő 

  • Chelsea FC könyvelte el a legnagyobb veszteséget Európában tavaly, 407 millió eurót. 
  • A szintén amerikai tulajdonú Olympique Lyonnais 196 millió eurós, 
  • a Tottenham Hotspur 148 millió eurós veszteséget jelentett.

Az elmúlt években professzionális befektetők – köztük számos amerikai alap – több milliárd eurót költött európai futballklubok felvásárlására abban a reményben, hogy a világ legnépszerűbb sportágának legnagyobb csapatain keresztül tetemes hozamot érhetnek el. 

  • Az Apollo Global Management nemrég megállapodott az Atlético Madrid többségi részesedésének megvásárlásáról egy olyan ügylet keretében, amely a spanyol klubot több mint 2 milliárd euróra értékeli.
  •  Az Inter Milant egy hitelspecialista hedge fund, az Oaktree Capital irányítja, 
  • az AC Milan a RedBird magántőke-társaság tulajdonában van.

A jelentés az UEFA új pénzügyi szabályrendszerének második évét vizsgálja; ez a rendszer korlátozza, hogy a klubok bevételeik mekkora hányadát költhetik játékosokra. 

Az angol Premier League a tervek szerint jövőre hasonló rendszert vezet be.

UEFA: tavaly csak 29 klub cserélt gazdát

Andrea Traverso, az UEFA pénzügyi fenntarthatósági és kutatási igazgatója szerint a klubok „fokozatosan visszatérnek a működési szintű nyereségességhez”, ugyanakkor figyelmeztetett: „Az egységes, hazai szintű pénzügyi szabályozás hiánya korlátozni fogja annak lehetőségét, hogy a nyereségek elérjék a világjárvány előtti szintet” – idézi a Financial Times.

A jelentés arra is rámutatott, hogy az európai futballban harmadik egymást követő évben csökkent a tulajdonosváltások száma: 29 klub cserélt gazdát, szemben a 2022-es 48-cal. Az UEFA szerint ehelyett 

a magántőke egyre inkább kisebbségi részesedéseken, strukturált tőke-konstrukciókon és magánhiteleken keresztül jelenik meg a futballban, ami a tőkekihelyezés és az irányítás szétválását tükrözi.

