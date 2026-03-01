Veszteségesek a legnagyobb európai focicsapatok, hiába a költségplafon, ez így nem mehet tovább – megszólalt az UEFA
Az európai élvonalbeli futballklubok tavaly több mint egymilliárd euró veszteséget könyveltek el annak ellenére, hogy bevételeik rekordot döntve meghaladták a 30 milliárd eurót – tette közzé számításait az UEFA.
Az európai labdarúgás irányító testületének adatai szerint – amelyeket a héten ismertettek az FT Business of Football Summit rendezvényén – azt mutatják, hogy az európai topligákban szereplő klubok együttes bevétele várhatóan
- meghaladja a 30 milliárd eurót,
- szemben az egy évvel korábbi 28,6 milliárd euróval.
- Az előrejelzés több mint 700 európai klub beszámolóin alapul;
- a legnagyobb 25 klub adta a teljes bevétel közel felét.
Gigantikus emelkedés a működési kiadásokban
Az UEFA szerint a növekedést elsősorban a szponzori bevételek, az átigazolásokból származó bevételek, valamint a nemzetközi kupasorozatokban szereplő csapatok díjazása hajtotta, ami ellensúlyozta egyes országokban a belföldi médiaközvetítési jogok gyengélkedését.
Miközben a klubok alternatív bevételi források – például stadionbeli vendéglátás – felé nyitnak, nem a sportrendezvényektől remélik a nagy bevételt, más költségek jelentősen emelkedtek. A működési kiadások
- az Arsenal esetében 35 százalékkal,
- a Chelsea-nél 51 százalékkal,
- az FC Barcelonánál pedig 19 százalékkal nőttek.
A játékosbérek inflációja – amely jellemzően a klubok legnagyobb költségtétele – tavaly 4,8 százalékra emelkedett az előző évi 1,8 százalékról.
A növekvő költségek következtében az UEFA 2025-re mintegy 1,1 milliárd euró összesített, adózás előtti veszteséget vár, ami megegyezik a 2024-es eredménnyel. Ugyanakkor néhány klub jelentős vesztesége elfedte azt a tényt, hogy a klubok közel kétharmada 2025-ben nyereséget ért el.
Milliárdos befektetések, veszteséghegyek
Az UEFA adatai szerint az amerikai magántőke-befektető Clearlake Capital többségi tulajdonában lévő
- Chelsea FC könyvelte el a legnagyobb veszteséget Európában tavaly, 407 millió eurót.
- A szintén amerikai tulajdonú Olympique Lyonnais 196 millió eurós,
- a Tottenham Hotspur 148 millió eurós veszteséget jelentett.
Az elmúlt években professzionális befektetők – köztük számos amerikai alap – több milliárd eurót költött európai futballklubok felvásárlására abban a reményben, hogy a világ legnépszerűbb sportágának legnagyobb csapatain keresztül tetemes hozamot érhetnek el.
- Az Apollo Global Management nemrég megállapodott az Atlético Madrid többségi részesedésének megvásárlásáról egy olyan ügylet keretében, amely a spanyol klubot több mint 2 milliárd euróra értékeli.
- Az Inter Milant egy hitelspecialista hedge fund, az Oaktree Capital irányítja,
- az AC Milan a RedBird magántőke-társaság tulajdonában van.
A jelentés az UEFA új pénzügyi szabályrendszerének második évét vizsgálja; ez a rendszer korlátozza, hogy a klubok bevételeik mekkora hányadát költhetik játékosokra.
Az angol Premier League a tervek szerint jövőre hasonló rendszert vezet be.
UEFA: tavaly csak 29 klub cserélt gazdát
Andrea Traverso, az UEFA pénzügyi fenntarthatósági és kutatási igazgatója szerint a klubok „fokozatosan visszatérnek a működési szintű nyereségességhez”, ugyanakkor figyelmeztetett: „Az egységes, hazai szintű pénzügyi szabályozás hiánya korlátozni fogja annak lehetőségét, hogy a nyereségek elérjék a világjárvány előtti szintet” – idézi a Financial Times.
A jelentés arra is rámutatott, hogy az európai futballban harmadik egymást követő évben csökkent a tulajdonosváltások száma: 29 klub cserélt gazdát, szemben a 2022-es 48-cal. Az UEFA szerint ehelyett
a magántőke egyre inkább kisebbségi részesedéseken, strukturált tőke-konstrukciókon és magánhiteleken keresztül jelenik meg a futballban, ami a tőkekihelyezés és az irányítás szétválását tükrözi.