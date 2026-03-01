Annyi pénzt vernek el, hogy a duty free-függő kínai turistákért imádkoznak a repülőtereken – odavannak a luxuscikkekért, imádják a világ legbüdösebb gyümölcsét

A kínai turisták költik a legtöbb pénzt Ázsia és a Közel-Kelet legnagyobb repülőterein, többet még az indiaiaknák és a szaúd-arábiaiaknál is. Egy friss felmérés eredménye szerint kétszer akkora összeget fordítanak ajándékokra, élelmiszerre és luxuscikkekre, mint a regionális átlag, elsősorban nekik köszönhető, hogy a reptéri kiskereskedelem talpra állt a koronavírus-járvány után.

A kínai turisták szívesen költik a pénzüket / Fotó: Imaginechina via AFP

A Nemzetközi Repülőterek Tanácsa (Airports Council International – ACI) jelentése szerint a kiadások növekedése meghaladta az utasforgalomét – tudósított a South China Morning Post.

A tendencia tükrözi a kínai külföldi utazási piac erejét, amely a világjárvány óta erőteljesen fellendült, miközben a kínai gazdaság más szektorainak teljesítménye továbbra is gyenge a nyomott kereslet miatt.

A piac értéke 2024-ben becslések szerint 140 milliárd dollár volt, és

az HSBC jelentése szerint 2033-ra várhatóan eléri a 386 milliárd dollárt.

A kínai turisták nem válogatnak, vesznek mindent

Stefano Baronci, az ACI főigazgatója szerint a kínai turisták különösen édességeket szeretnek vásárolni ajándékba a repülőtereken. A megkérdezettek 27 százaléka nevezte az édességeket a kedvenc kategóriájának, míg

a helyi termékek 17,

a luxuscikkek pedig 12 százalékot

tettek ki.

Thaiföld és Ausztrália a két kedvenc célország / Fotó: Hszinhua via AFP

Az ajándékba hazavitt élelmiszereket egyébként nem csupán a repülőtereken vásárolják meg, jelentős részben nekik köszönhető, hogy folyamatosan nő a kereslet például olyan thaiföldi termékek iránt is, mint a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián, vagy a mangosztán, más néven királygyümölcs.

A kínai utazók vásárlási szokásai a leginkább diverzifikáltak, nem egyetlen kategóriára koncentrálódnak

– hangsúlyozta Baronci, azt is hozzátéve, hogy bár változatlanul sokat költenek külföldön, a hazai repülőterek vámmentes boltjait is egyre jobban szeretik. Az ACI felmérése szerint ezekben 20 százalékkal növelték a forgalmat az utolsó Covid-mentes teljes év, 2019 óta.

A tanulmány nem nevezte meg pontosan, hogy dollárban mekkora összeget tettek ki a kínai turisták költései a hazai repülőtereken. Azt viszont tudni lehet, hogy a felmérés Ázsia és a Közel-Kelet 21 országának és 36 nagy repülőterének a forgalmát mérte fel – emlékeztetett a Bangkok Post.