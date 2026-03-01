Annyi pénzt vernek el, hogy a duty free-függő kínai turistákért imádkoznak a repülőtereken – odavannak a luxuscikkekért, imádják a világ legbüdösebb gyümölcsét
A kínai turisták költik a legtöbb pénzt Ázsia és a Közel-Kelet legnagyobb repülőterein, többet még az indiaiaknák és a szaúd-arábiaiaknál is. Egy friss felmérés eredménye szerint kétszer akkora összeget fordítanak ajándékokra, élelmiszerre és luxuscikkekre, mint a regionális átlag, elsősorban nekik köszönhető, hogy a reptéri kiskereskedelem talpra állt a koronavírus-járvány után.
A Nemzetközi Repülőterek Tanácsa (Airports Council International – ACI) jelentése szerint a kiadások növekedése meghaladta az utasforgalomét – tudósított a South China Morning Post.
A tendencia tükrözi a kínai külföldi utazási piac erejét, amely a világjárvány óta erőteljesen fellendült, miközben a kínai gazdaság más szektorainak teljesítménye továbbra is gyenge a nyomott kereslet miatt.
A piac értéke 2024-ben becslések szerint 140 milliárd dollár volt, és
az HSBC jelentése szerint 2033-ra várhatóan eléri a 386 milliárd dollárt.
A kínai turisták nem válogatnak, vesznek mindent
Stefano Baronci, az ACI főigazgatója szerint a kínai turisták különösen édességeket szeretnek vásárolni ajándékba a repülőtereken. A megkérdezettek 27 százaléka nevezte az édességeket a kedvenc kategóriájának, míg
- a helyi termékek 17,
- a luxuscikkek pedig 12 százalékot
tettek ki.
Az ajándékba hazavitt élelmiszereket egyébként nem csupán a repülőtereken vásárolják meg, jelentős részben nekik köszönhető, hogy folyamatosan nő a kereslet például olyan thaiföldi termékek iránt is, mint a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián, vagy a mangosztán, más néven királygyümölcs.
A kínai utazók vásárlási szokásai a leginkább diverzifikáltak, nem egyetlen kategóriára koncentrálódnak
– hangsúlyozta Baronci, azt is hozzátéve, hogy bár változatlanul sokat költenek külföldön, a hazai repülőterek vámmentes boltjait is egyre jobban szeretik. Az ACI felmérése szerint ezekben 20 százalékkal növelték a forgalmat az utolsó Covid-mentes teljes év, 2019 óta.
A tanulmány nem nevezte meg pontosan, hogy dollárban mekkora összeget tettek ki a kínai turisták költései a hazai repülőtereken. Azt viszont tudni lehet, hogy a felmérés Ázsia és a Közel-Kelet 21 országának és 36 nagy repülőterének a forgalmát mérte fel – emlékeztetett a Bangkok Post.
Thaiföld és Ausztrália a kedvenc célország
Ami a többi szívesen költekező nemzetiséget illeti, a kínaiakat az indiaiak, a szaúd-arábiaiak és az Egyesült Arab Emírségek állampolgárai követik. Lin Han-ming független légügyi elemző szerint a kínaiak valószínűleg hasonlóan nagyvonalúak a nyugati országok légikikötőinek a boltjaiban is.
„A mintában valószínűleg szerepelne néhány gyakori, de kevesebbet költő utas nyugati országokból, és néhány többet költő kínai látogató” – mondta a thaiföldi lapnak.
A költekezésre kiváló alkalom az idén február 15. és 23. közé eső hivatalos ünnep, bár a holdújévi utazási szezon jóval hosszabb, február 2-án kezdődött, és negyven napig tart.
A Reuters összeállítása szerint a legnépszerűbb hazai célpontok között az idén minden szerepelt a déli trópusi paradicsomoktól kezdve az északi síközpontokig.
A kínai turisták két kedvenc külföldi célállomása változatlanul Thaiföld és Ausztrália, de
kapaszkodik felfelé Oroszország is,
ahová immár viszonossági alapon vízum nélkül utazhatnak.
A tartósan népszerű Japán iránti kereslet viszont az idén a feszült kapcsolatok miatt jelentősen visszaesett. A kínai turisták tömeges útlemondása és a járatritkítások több milliárd dolláros veszteséget okozhatnak a szigetországnak.