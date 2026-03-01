Deviza
EUR/HUF378,21 +0,38% USD/HUF321,65 +0,9% GBP/HUF431,59 +0,43% CHF/HUF418,94 +1,09% PLN/HUF89,49 +0,33% RON/HUF74,55 +0,91% CZK/HUF15,61 +0,47% EUR/HUF378,21 +0,38% USD/HUF321,65 +0,9% GBP/HUF431,59 +0,43% CHF/HUF418,94 +1,09% PLN/HUF89,49 +0,33% RON/HUF74,55 +0,91% CZK/HUF15,61 +0,47%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
költekezés
repülőtér
kínai turisták

Annyi pénzt vernek el, hogy a duty free-függő kínai turistákért imádkoznak a repülőtereken – odavannak a luxuscikkekért, imádják a világ legbüdösebb gyümölcsét

Őrült módon vásárolják a luxuscikkeket. A kínai turisták többet költenek mindenki másnál.
M. Cs.
2026.03.01., 18:23

A kínai turisták költik a legtöbb pénzt Ázsia és a Közel-Kelet legnagyobb repülőterein, többet még az indiaiaknák és a szaúd-arábiaiaknál is. Egy friss felmérés eredménye szerint kétszer akkora összeget fordítanak ajándékokra, élelmiszerre és luxuscikkekre, mint a regionális átlag, elsősorban nekik köszönhető, hogy a reptéri kiskereskedelem talpra állt a koronavírus-járvány után.

kínai
A kínai turisták szívesen költik a pénzüket / Fotó: Imaginechina via AFP

A Nemzetközi Repülőterek Tanácsa (Airports Council International – ACI) jelentése szerint a kiadások növekedése meghaladta az utasforgalomét – tudósított a South China Morning Post.

A tendencia tükrözi a kínai külföldi utazási piac erejét, amely a világjárvány óta erőteljesen fellendült, miközben a kínai gazdaság más szektorainak teljesítménye továbbra is gyenge a nyomott kereslet miatt.

A piac értéke 2024-ben becslések szerint 140 milliárd dollár volt, és 

az HSBC jelentése szerint 2033-ra várhatóan eléri a 386 milliárd dollárt.

A kínai turisták nem válogatnak, vesznek mindent

Stefano Baronci, az ACI főigazgatója szerint a kínai turisták különösen édességeket szeretnek vásárolni ajándékba a repülőtereken. A megkérdezettek 27 százaléka nevezte az édességeket a kedvenc kategóriájának, míg 

  • a helyi termékek 17, 
  • a luxuscikkek pedig 12 százalékot 

tettek ki.

CHINA-HAINAN-SPRING FESTIVAL-INBOUND AND OUTBOUND TRIPS (CN)
Thaiföld és Ausztrália a két kedvenc célország / Fotó: Hszinhua via AFP

Az ajándékba hazavitt élelmiszereket egyébként nem csupán a repülőtereken vásárolják meg, jelentős részben nekik köszönhető, hogy folyamatosan nő a kereslet például olyan thaiföldi termékek iránt is, mint a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián, vagy a mangosztán, más néven királygyümölcs.

A kínai utazók vásárlási szokásai a leginkább diverzifikáltak, nem egyetlen kategóriára koncentrálódnak

– hangsúlyozta Baronci, azt is hozzátéve, hogy bár változatlanul sokat költenek külföldön, a hazai repülőterek vámmentes boltjait is egyre jobban szeretik. Az ACI felmérése szerint ezekben 20 százalékkal növelték a forgalmat az utolsó Covid-mentes teljes év, 2019 óta.

A tanulmány nem nevezte meg pontosan, hogy dollárban mekkora összeget tettek ki a kínai turisták költései a hazai repülőtereken. Azt viszont tudni lehet, hogy a felmérés Ázsia és a Közel-Kelet 21 országának és 36 nagy repülőterének a forgalmát mérte fel – emlékeztetett a Bangkok Post.

Thaiföld és Ausztrália a kedvenc célország

Ami a többi szívesen költekező nemzetiséget illeti, a kínaiakat az indiaiak, a szaúd-arábiaiak és az Egyesült Arab Emírségek állampolgárai követik. Lin Han-ming független légügyi elemző szerint a kínaiak valószínűleg hasonlóan nagyvonalúak a nyugati országok légikikötőinek a boltjaiban is.

„A mintában valószínűleg szerepelne néhány gyakori, de kevesebbet költő utas nyugati országokból, és néhány többet költő kínai látogató” – mondta a thaiföldi lapnak.

Hainan duty-free sales hit 1.38 billion yuan in first five days of Spring Festival holiday
Egyre többet költenek a hazai repülőterek vámmentes boltjaiban is / Fotó: Imaginechina via AFP

A költekezésre kiváló alkalom az idén február 15. és 23. közé eső hivatalos ünnep, bár a holdújévi utazási szezon jóval hosszabb, február 2-án kezdődött, és negyven napig tart.

A Reuters összeállítása szerint a legnépszerűbb hazai célpontok között az idén minden szerepelt a déli trópusi paradicsomoktól kezdve az északi síközpontokig.

A kínai turisták két kedvenc külföldi célállomása változatlanul Thaiföld és Ausztrália, de

kapaszkodik felfelé Oroszország is,

ahová immár viszonossági alapon vízum nélkül utazhatnak.

A tartósan népszerű Japán iránti kereslet viszont az idén a feszült kapcsolatok miatt jelentősen visszaesett. A kínai turisták tömeges útlemondása és a járatritkítások több milliárd dolláros veszteséget okozhatnak a szigetországnak. 


 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
szennyeződés

Tip-top lesz az INA: eltakarítja a történelmi szennyeződést – így válik teljessé a Mol-leány megújulása

Történelmi szennyezést távolít el az olajtársaság.
3 perc
energiabiztonság

Hernádi Zsolt: Határozottan az a gyanúnk, hogy nem műszaki okok miatt áll a szállítás a Barátság kőolajvezetéken

A Mol elnök-vezérigazgatója terepszemlét tartott Orbán Viktor miniszterelnökkel a százhalombattai olajfinomítóban.
6 perc
költekezés

Annyi pénzt vernek el, hogy a duty free-függő kínai turistákért imádkoznak a repülőtereken – odavannak a luxuscikkekért, imádják a világ legbüdösebb gyümölcsét

A kínai turisták többet költenek mindenki másnál.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu